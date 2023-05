Pfingsten: Auf diesen Autobahnen in Deutschland wird es voll

Schülerinnen und Schüler im Süden Deutschlands können sich über ausgiebige Pfingstferien freuen. In Baden-Württemberg und Bayern sind es ganze zwei Wochen, in Rheinland-Pfalz immerhin eineinhalb und im Saarland eine Woche. Andere Bundesländer machen nur ein verlängertes Wochenende daraus, doch eines steht insgesamt fest: Die Situation sorgt mal wieder für volle Straßen rund um Pfingsten.

Der ADAC warnt vor Staus: Die „massivsten Staustörungen“ seien am Freitagnachmittag, 26. Mai, sowie am Pfingstmontag, 29. Mai, zu erwarten. Vor allem im Süden werde es zu massiven Verkehrsstörungen kommen, das gilt auch für Samstagvormittag, 27. Mai, prognostiziert der ADAC. Pfingstsonntag dagegen könnte es ruhig werden auf Deutschlands Fernstraßen.

Auf diesen Autobahnen musst du mit Staus rechnen

Der Autoclub bezieht sich dabei auf Erfahrungen aus den letzten Jahren. So sei der Freitag vor Pfingsten letztes Jahr der drittstaureichste Tag des Jahres gewesen. Auf folgenden Routen werden die meisten Staus erwartet:

rings um und in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München

auf den Fernstraßen in Richtung Ostsee und Nordsee

A1 Köln–Dortmund–Bremen–Lübeck

A2 Dortmund–Hannover–Berlin

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Oberhausen–Frankfurt–Nürnberg–Passau

A4 Kirchheimer Dreieck–Erfurt–Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck–Frankfurt–Karlsruhe–Basel

A6 Kaiserslautern–Mannheim–Heilbronn–Nürnberg

A7 Hamburg–Flensburg sowie Hamburg–Hannover–Würzburg–Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe–Stuttgart–München–Salzburg

A9 München–Nürnberg–Berlin

A19 Dreieck Wittstock/Dosse–Rostock

A24 Berlin–Hamburg

A61 Mönchengladbach–Koblenz–Ludwigshafen

A81 Stuttgart–Singen

A93 Inntaldreieck–Kufstein

A95/B2 München–Garmisch–Partenkirchen

A96 München–Lindau

A99 Umfahrung München

Als wären diese Stau-Hotspots noch nicht genug, soll es laut ADAC auch auf den Autobahnen im Ausland eng werden, besonders in Österreich auf Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn. Ebenso wird die Gotthard-Route nicht von Staus verschont bleiben.

Volle Fernstraßen bis nach Kroatien

Wer über Pfingsten Ausflüge an die Kärntner See, zum Salzkammergut oder an den Neusiedler See in Österreich geplant hat, sollte ebenfalls mehr Zeit für An- und Abreise einplanen. Gleiches gilt für die Schweizer Kantone Wallis und Tessin. Da etliche Menschen auch noch etwas weiter reisen möchten, könnte es sogar auf den Fernstraßen in Richtung Kroatien voll werden.

Auch in Österreich kann es auf den Autobahnen voll werden. © Quelle: imago images/Daniel Scharinger

Falls du auf dem Weg nach Österreich den Arlbergtunnel passieren möchtest, musst du umplanen, denn der ist noch bis Anfang Oktober gesperrt, informiert der ADAC. Die Ausweichroute führt über den Arlbergpass.

Apropos Passstraßen: Hier endet allmählich die Zeit der Wintersperren, dennoch kann es noch immer zu kurzfristigen Sperrungen kommen, Autofahrende sollten sich rechtzeitig darüber informieren, empfiehlt der Autoclub.

Tirol sperrt Ausweichrouten am Pfingstwochenende

Wer jetzt schon überlegt, welche Ausweichrouten infrage kommen, um Staus zu meiden, wird zumindest in Tirol enttäuscht: Hier sperren die Verantwortlichen erstmals die Ausweichrouten entlang der Inntalautobahn (A12) in den Bereichen Kufstein und Innsbruck für den Durchgangsverkehr am Pfingstwochenende. Ohne Plan B ist hier also Geduld gefragt.

Wartezeiten an den Grenzen

Wartezeiten können nicht nur auf den Autobahnen entstehen, sondern auch an den Grenzübergängen, warnt der ADAC. Besonders an der Grenze zu Österreich bei Suben (A3), Walseberg (A8) und Kiefersfelden (A93) sei Geduld gefragt. In Dänemark dagegen wurden die Grenzkontrollen Mitte Mai gelockert und Reisende aus Deutschland werden nur noch in Ausnahmefällen kontrolliert.

Eine gute Nachricht für alle Autofahrerinnen und Autofahrer gibt es vom ADAC noch zum Schluss: Zumindest sind auf den deutschen Autobahnen am Pfingstwochenende keine kurzfristigen Sperrungen geplant.

