Stau in den Osterferien: Wann und wo volle Straßen drohen

In den meisten Bundesländern starten am Wochenende die Osterferien. Der ADAC rechnet mit mehr Reiseverkehr und warnt vor Staus. Auch zahlreiche Baustellen und Vollsperrungen könnten die Reisefreude trüben.

Bald werden wieder Eier versteckt – und für viele Familien geht es in den Osterurlaub. In Bremen und Niedersachsen ist am Freitag, 24. März, der letzte Tag vor den Osterferien. Am 3. April ziehen weitere Bundesländer nach, weshalb der ADAC vor verstopften Straßen warnt. Zusätzlich zum Osterverkehr ist für den 27. März ein Super-Streiktag angekündigt, der den Verkehr in ganz Deutschland lahmlegen soll. Wann und wo droht ab kommender Woche Staugefahr?

Für den Norden gibt der ADAC Entwarnung und rechnet vielerorts mit guten Reisebedingungen - mit einer Ausnahme. Aufgrund einer 57-stündigen Sperrung der A7 im Bereich des Elbtunnels müssen Autofahrende im Großraum Hamburg am 25. und 26. März Geduld mitbringen.

Hier droht rund um die Osterzeit Stau

A1 Hamburg, Bremen, Dortmund

A3 Würzburg, Nürnberg, Passau

A5 Frankfurt, Karlsruhe, Basel

A6 Heilbronn, Nürnberg

A7 Würzburg, Ulm, Füssen/Reutte, Hamburg, Flensburg

A8 Stuttgart, München, Salzburg

A9 München, Nürnberg

A93 Inntaldreieck, Kufstein

A95/B2 München, Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Stau in den Osterferien: Zahlreiche Vollsperrungen am Wochenende

Neben dem erhöhten Reiseverkehr durch beginnende Osterferien gibt es auch noch rund 1000 Autobahn-Baustellen im Bundesgebiet. Hinzu kommen einige Vollsperrungen am 25. und 26. März. So ist unter anderem die A3 Nürnberg-Würzburg wird in beiden Richtungen zwischen Schlüsselfeld und Geiselwind ab Sonnabend 20 Uhr bis Sonntag 10 Uhr gesperrt.

Zur gleichen Zeit startet eine Vollsperrung auf der A6 Heilbron-Nürnberg zwischen Neuendettelsau und Schwabach-West, ebenfalls in beide Richtungen. Hier wird die Strecke am 26. März bereits 7 Uhr wieder freigegeben. Mit weiteren Vollsperrungen müssen Verkehrsteilnehmende hier rechnen:

A7 Flensburg-Hannover in beiden Richtungen zwischen Hamburg-Volkspark und Paderborn-Zentrum vom 24. März, 19 Uhr, bis 27. März, 5 Uhr

A33 Bielefeld Richtung Brilon zwischen Paderborn-Schloss Neuhaus und Paderborn-Zentrum vom 24. März, 19 Uhr, bis 27. März, 5 Uhr

A44 Mönchengladbach Richtung Aachen zwischen Aldenhoven und Alsdorf vom 24. März 18 Uhr bis Montag 27. März, 5 Uhr.

A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Raststätte Siegerland-West und Wilnsdorf am 26. März zwischen 9.30 und 14 Uhr

A66 Wiesbaden-Frankfurt in beiden Richtungen Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden-Mainzer Straße bis auf Weiteres

Staugefahr in Richtung Österreich

Obwohl es draußen immer frühlingshafter wird, ist der Winterurlaub noch nicht vom Tisch und sorgt auch in der Osterzeit für Staus. Das betrifft vor allem die Strecken gen Süden sowie die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich. Ebenfalls mehr Zeit einplanen sollten laut ADAC Reisende auf der Fernpass-Route sowie auf den Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen.

Auch an der Grenze zu Österreich kann es zu Wartezeiten kommen, vor allem bei Suben, Walserberg und Kiefersfelden. Hier rechnet der ADAC aber nicht mit mehr als 30 Minuten.

