Sommerferien 2023: Hier müssen Reisende mit Staus rechnen

Ab ans Meer oder in die Berge! Kannst du es auch nicht erwarten, möglichst schnell in den wohlverdienten Sommerurlaub zu kommen? Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, könnte sich das als schwierig erweisen. Denn der ADAC prognostiziert „wieder endlos viele Staus“ auf Deutschlands Autobahnen.

Die Sommerferien 2023 stehen vor der Tür und damit auch die Hauptreisezeit der Deutschen. Als erstes Bundesland startete Nordrhein-Westfalen am Donnerstag, 22. Juni, in die Ferien. In Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt begannen am Donnerstag, 6. Juli, die Ferien.

Mit dem Wochenende beginnt nun auch in Thüringen die schulfreie Zeit. Dann rollt nach ADAC-Angaben die „dritte Reisewelle“ los. Demnach werde es langsam voll im Norden Deutschlands. Reisende, die mit dem Auto fahren wollen, müssen eine Menge Geduld aufbringen.

Auf welchen Strecken wird es besonders voll und zu welchen Zeiten ist die Anreise zum ersehnten Urlaubsziel am sinnvollsten?

Staugefahr an den Wochenenden besonders groß

Nach Angaben des ADAC sollen die Sommerferien 2023 in Deutschland besonders staureich sein. Grund dafür sei die Reiselust, die nach der Corona-Pandemie wieder groß ist. Das Vorjahresniveau soll Fachleuten zufolge sogar überschritten werden. Und das ist nicht ohne, denn bereits an den Sommerferien-Wochenenden 2022 bildeten sich 38.351 Staus.

Gerade wer am Wochenende verreist, muss damit rechnen, in einem Stau stecken zu bleiben. Zu der Zeit sind dann nicht nur Urlauberinnen und Urlauber unterwegs, sondern auch Tagesausflüglerinnnen und ‑ausflügler. Am Freitag oder am Sonntagabend zudem noch Pendlerinnen und Pendler.

Für etwas Erleichterung soll das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot sorgen. Dieses trat am Samstag, 1. Juli, in Kraft und gilt bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr.

Die staureichsten Wochenenden sind nach Einschätzung der ADAC-Verkehrsfachleute:

14. bis 16. Juli

21. bis 23. Juli

28. bis 30. Juli

4. bis 6. August

11. bis 13. August

25. bis 27. August

8. bis 10. September

Das letzte Juli-Wochenende soll wie im Vorjahr das staureichste der Sommersaison werden.

Wenn du also lieber schneller in den Urlaub kommen willst, solltest du die Wochenenden im Juli und im August für die Anreise besser meiden. Es ist sinnvoller, unter der Woche loszufahren, am besten dienstags oder mittwochs.

Höchste Staugefahr zu diesen Uhrzeiten

Auch die Uhrzeiten sind entscheidend für eine reibungslose Anreise: Die höchste Staugefahr auf den Autobahnen sieht der ADAC demnach in NRW während der Sommerferien immer freitags von 14 bis 19 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 7 bis 9 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Wenn du doch am Wochenende fahren willst, rät der ADAC, in der Nacht zu fahren.

Außerdem ist es sinnvoll, die Baustellen der Reiseroute und ihre wichtigsten Streckensperrungen auf dem Schirm zu haben. Diese können für zusätzliche Wartezeiten sorgen.

So wurde von Donnerstag, 29. Juni, 21 Uhr, bis Montag, 3. Juli, 5 Uhr die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Katernberg und Wuppertal-Barmen kurzfristig gesperrt. Stark belastet soll auch die Route A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel sein.

Startest du von NRW in Richtung Nord- und Ostseeküste, musst du mit Verzögerungen auf der A2 rechnen. Willst du in die Niederlande, besteht neben der A3 auch Staugefahr auf der A40. Machst du dich mit dem Auto auf den Weg in den Süden, musst du dich auf zeitweise viel Stau oder stockenden Verkehr auf der A45 einstellen. Was aber tun, wenn im Radio die Ansage kommt, dass du auf dem Weg in einen Stau bist?

Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren bringt laut ADAC nur selten einen Vorteil. Oft sind auch die Ausweichstrecken schnell verstopft. In der Regel ergibt es laut dem Mobilitätsclub erst ab Staus von mehr als zehn Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung Sinn, von der Autobahn abzufahren.

Auf diesen Strecken drohen deutschlandweit Staus

Derzeit gebe es mehr als 1300 Autobahnbaustellen in Deutschland. Etliche enden noch vor dem Beginn der Sommerferien. „In den Sommerferien wird auf den Autobahnen tendenziell weniger gebaut als vor und nach der Hauptreisezeit“, so eine ADAC-Verkehrsexpertin. Andere Baustellen wiederum bleiben den ganzen Sommer lang. Zu den schlimmsten Staustrecken in Deutschland zählen:

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Köln

A3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Würzburg – Füssen

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

Diese Strecken gelten als „Staurouten“ und sind seit Jahren in der Hauptreisezeit besonders belastet. Auf ihnen werden laut ADAC in der Regel mehr als zwei Drittel aller Staus in Deutschland gezählt.

Wo im Norden Staus drohen

Im Raum Bremen, Hamburg, Hannover, Osnabrück rechnet der ADAC im Norden mit höherem Verkehrsaufkommen. Auch dort, wo es auf den Hauptverkehrsrouten Baustellen gibt, musst du mit Staus rechnen, vor allem auf der A1 und der A7. Eng soll es voraussichtlich ebenfalls am Elbtunnel werden. Aber auch auf den Alternativrouten in Richtung Nord- oder Ostsee kann es voll werden.

In Baustellenbereichen und an Anschlussstellen sind laut ADAC Staus und Behinderungen auf folgenden Strecken zu erwarten.

A1 Osnabrück – Bremen

A7 Hannover – Kassel (Sperrung der Richtungsfahrbahn Hannover zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Seesen von Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, bis Sonntag, 9. Juli, 14 Uhr)

A27 Walsrode – Bremen

A39 Braunschweig – Salzgitter (Kreuz Braunschweig-Süd, Verbindungsfahrbahn Richtung A36 Wolfenbüttel gesperrt)

Sommerferien in Sachsen-Anhalt: Hier werden die Straßen voll

Auch im Raum Halle/Leipzig und auf dem Berliner Ring rechnet der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Auch dort, wo es auf Hauptverkehrsrouten Baustellen gibt, kann es laut ADAC-Prognose eng werden. Das sei auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen A9 und A14 sowie auf der A2 und der A36 in Richtung Harz der Fall.

Auf folgenden Strecken sind in Baustellenbereichen und Anschlussstellen Staus und Behinderungen zu erwarten:

A2 Berliner Ring – Magdeburg

A9 Berlin – Nürnberg

A14 Halle – Magdeburg

A36 Vienenburg – A14 Autobahnkreuz Bernburg

A38 Halle – Göttingen

Staugefahr im Ausland

Fährst du aus Deutschland raus, um beispielsweise Urlaub in Italien oder Österreich zu machen, musst du ebenfalls mit Staus rechnen.

Zu den „Problemstrecken“ zählen laut ADAC im gesamten Reisesommer unter anderem Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen Küsten.

In Österreich ist der Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt. Autofahrerinnen und ‑fahrer müssen über den Arlbergpass ausweichen. Außerdem sind laut ADAC-Angaben in Tirol an allen Wochenenden bis Mitte September entlang der Inntalautobahn (Bereiche Kufstein und Innsbruck) die Stau-Ausweichrouten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Reisende von und nach Italien müssen deshalb auch bei einem Stau auf der Autobahn bleiben!

Die Wartezeiten an den Grenzen hingegen sollen am ersten Ferienwochenende zunächst überschaubar bleiben. Der ADAC geht bei den europäischen Nachbarländern von maximal 30 Minuten Wartezeit aus. Für Fahrten nach Slowenien und Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Reisende an den Grenzen etwas mehr Zeit einplanen, heißt es weiter.

Was müssen Reisende aktuell wissen?