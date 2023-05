So findest du Stellplätze abseits überfüllter Campingplätze

Einfach mal raus, für ein Wochenende in die Natur oder ans Meer – kleine Auszeiten wie diese kannst du im Frühling endlich wieder in deinen Kalender eintragen, der lange, graue Winter ist vorbei. Campingfans haben ihre Wohnmobile und Vans fit gemacht und steuern Campingplätze an. Dort wird es gerade bei schönem Wetter und an verlängerten Wochenenden oft richtig voll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Folge: Entweder bekommst du gar keinen Platz mehr oder musst dich auf die letzten kleinen Plätze zwischen den großen Wohnmobilen quetschen. Da wäre ein idyllischer Stellplatz in der Natur doch viel schöner.

Während du zum Beispiel in Dänemark oder Norwegen problemlos wild campen könntest, sind die Regeln in Deutschland viel strenger. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, einen ruhigen Stellplatz abseits der überfüllten Campingplätze zu finden. Wie das geht, verraten wir dir hier.

Vermeide Touristen-Hotspots

Deutschland hat unzählige schöne Ecken, viele davon sind bei Camperinnen und Campern sehr beliebt. Wenn du mehr Ruhe möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Landkarte: Such dir eine Gegend, die du gern besuchen möchtest, und vergrößere den Radius.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Willst du zum Beispiel gern an den Königssee in Bayern, schau nach Stellplätzen in der Nähe von Ruhpolding und plane einen Tagesausflug ins Berchtesgadener Land. So entgehst du dem Stress eines überfüllten Campingplatzes und bist trotzdem nicht zu weit von deinem eigentlichen Zielort entfernt.

Das Zittauer Gebirge steckt voller Abenteuer und ist eine schöne Alternative zur Sächsischen Schweiz. © Quelle: imago images/Volker Preußer

Oder du suchst gleich nach Alternativen: Im Sommer sind die Campingplätze in der Sächsischen Schweiz meist sehr voll. Wie wäre es stattdessen mit dem Zittauer Gebirge? Hier findest du ebenso faszinierende Felsformationen, kannst Gipfel erklimmen und herrliche Aussichten genießen.

Such dir Gastgeber auf dem Land

Es muss nicht immer der Campingplatz mit Duschzelle und Kabinentoilette sein. Wie wäre es mit einem Wochenende im eigenen Van oder Wohnmobil auf dem Bauernhof? Der Anbieter „Landvergnügen“ macht solche Abenteuer möglich. Hier gibt es über 1400 Reiseziele, die für Wohnmobile, Wohnwagen und Camper geeignet sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dahinter verbergen sich Höfe, die Einblicke in ihre landwirtschaftlichen Produktionen gewähren und dir einen Stellplatz zur Verfügung stellen. Dafür musst du den Stellplatzführer von Landvergnügen kaufen, der eine Jahresvignette und eine Mitgliedskarte enthält. Dann suchst du dir einen Hof aus, meldest dich etwa 24 Stunden vor Ankunft dort an und machst dich auf den Weg.

Nutze Apps für einsame Stellplätze

Es gibt inzwischen etliche Apps, die dir die Stellplatzsuche erleichtern. Die wohl bekannteste ist Park 4 Night. Hier findest du sämtliche Stellplätze, auch wenn es der Schotterplatz am Wald ist. Du solltest dir die Einträge genau anschauen und auch einen Blick in die Bewertungen werfen, denn manchmal sind doch neue Verbote dazugekommen und die Reise dorthin wäre umsonst.

Park 4 Night ist aber längst nicht mehr die einzige App. Bei My Cabin kannst du genau eingeben, was du suchst. Die App wirbt mit dem Slogan „Finde deinen Platz in der Natur“ – das klingt schon mal nicht nach überfüllten Campingplätzen. Suchst du einen Stellplatz für dich und deinen Camper? Oder lieber einen Unterschlupf, Zeltplatz oder gar eine Hütte? All das kannst du auswählen, einen Ort und die Reisedaten eingeben, und dann werden dir buchbare Stellplätze oder andere Übernachtungsmöglichkeiten angezeigt.

Ähnlich funktioniert auch Campercontact. Hier gibst du deinen Wunschort an, und die Seite spuckt dir entsprechende Wohnmobilstellplätze vor Ort aus. Dort wird dir auch die Anzahl der Stellplätze angezeigt und du kannst so zu große Campingplätze direkt aussortieren. Findest du dort nicht das Richtige, lohnt sich vielleicht noch ein Blick auf Camperland. Hier findest du ebenfalls verschiedenste Stellplätze, die buchbar sind, und dazu noch jede Menge Infos rund um die Bedingungen vor Ort.

Es gibt sie noch, die einsamen Stellplätze in Deutschland. Achte aber darauf, dass das Übernachten auch erlaubt ist. © Quelle: imago images/Shotshop

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wenn du es wirklich einsam haben möchtest, solltest du ins Hinterland schauen. Auf der Seite kannst du direkt Stellplätze buchen, die du ganz für dich allein hast. Wie wäre es mit einer Wiese in der Nähe der Ostsee ohne Nachbarinnen und Nachbarn? Kein Problem, jedoch hat Einsamkeit auch ihren Preis: Dafür zahlst du 20 Euro pro Nacht und es gibt keinen Strom, keine Toiletten oder Duschen.

Außerdem gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie du legal in Deutschland wild campen kannst.

Fahr ins Ausland

Wenn du nah an der Grenze zu einem unserer Nachbarländer wohnst oder mehr Zeit für deinen Campingtrip zur Verfügung hast, lohnt sich auch eine Reise ins Ausland. In Österreich zum Beispiel gibt es den Stellplatzführer Bauernleben. Er funktioniert ähnlich wie das deutsche Landvergnügen und du kannst damit auf verschiedenen Höfen oder Weingütern übernachten.

In Frankreich kannst du paradiesische Plätze mithilfe von France Passion finden. Hier findest du auch außergewöhnliche Orte, zum Beispiel bei Imkereien oder auf idyllischen Weingütern. Für 30 Euro kannst du den Reiseführer online kaufen und dich dann auf die Suche nach deinem herrlich leeren Stellplatz machen.

Camping muss nicht immer Campingplatz bedeuten. In Frankreich kannst du auch auf dem Gelände von Winzern übernachten. © Quelle: imago images/ingimage

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Dänemark bist du richtig, wenn du auch mal Abenteuer außerhalb deines Wohnmobils erleben willst. Hier gibt es nämlich etliche Naturplätze, die teilweise mit sogenannten Sheltern ausgestattet sind. Das sind kleine Hütten, in die du dich reinlegen kannst und so vor der Witterung geschützt bist – da sie keine Türen haben, ist es, wie draußen zu schlafen.

Deinen Camper kannst du auf einem Parkplatz in der Nähe abstellen. Eine Alternative ist Pintrip. Auf der Website findest du kostenfreie Stellplätze in Dänemark, auf denen du sicher mit deinem Wohnmobil stehen kannst.