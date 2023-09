Adieu, Stempel: Der Abschied vom Souvenir im Reisepass

Einst waren sie für viele Touristinnen und Touristen elementarer Bestandteil der Reise, mittlerweile sind sie eher ein Relikt für Romantiker: Die bunten Stempel in unseren zerfledderten Reisepässen. Eine Spur von Tinte auf Papier, die allen anderen – vor allem aber auch uns selbst – zeigte, dass wir die Welt erobert und uns aus der Heimat hinausgewagt hatten.

Denn das Abstempeln von Reisepässen war traditionell ein wichtiger Bestandteil des internationalen Reiseverkehrs. Die Stempel lieferten den Einwanderungsbehörden einen Nachweis für die Ein- und Ausreise aus einem fremden Land. Doch immer mehr Nationen wenden sich von dieser Methode ab und führen digitale Verfahren zur Verfolgung von Besucherinnen und Besuchern ein.

Behördenstempel als Abzeichen des Abenteuers

Dass Passstempel bald der Vergangenheit angehören, werden viele Reisende schade finden. Denn popkulturell verkörpern sie eine Art Abzeichen des Abenteuers.

Nicht umsonst singt Jason Derulo in seinem Song „Talk Dirty“: „New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave“ (dt.: Von New York nach Haiti, ich habe Lippenstiftstempel in meinem Pass, du machst es schwer zu gehen). Und Rapperin Sofiya lässt uns in „Don‘t Know Me“ wissen: „I got 200 miles on the dashboard, 200 stamps on the passport, I can get you anything you ask for“ (dt.: Ich habe 200 Meilen auf dem Armaturenbrett, 200 Stempel im Reisepass, ich kann dir alles besorgen, was du willst).

Der Argentinien-Urlauber Marcel Wonnberger hätte sich gefreut, wenn er von seiner Reise nach Südamerika nicht nur Erinnerungsfotos aus Buenos Aires, sondern auch ein Stempel-Souvenir hätte mitnehmen können. © Quelle: Marcel Wonnberger

Auch der Berliner Marcel Wonnberger hatte auf ein sentimentales Souvenir in Stempelform gehofft, als er im Frühjahr 2023 nach Argentinien reiste: „Doch bei der Einreise wurden nur Fingerabdrücke genommen und Fotos gemacht.“ Auch als er sich die Wasserfälle von Iguazú auf der brasilianischen Seite ansehen wollte, wurde der Nostalgiker enttäuscht: „Man fährt mit dem Auto über die Grenze und gibt seinen Pass kurz ab – aber leider sind Stempel auch hier nicht mehr die Regel.“

Später erfuhr er, dass Analog-Liebhaberinnen und -Liebhaber in Brasilien höflich bei den Beamtinnen und Beamten nachfragen können. Wenn die einen guten Tag haben, wird das Stempelkissen trotzdem rausgeholt.

Lösen Erinnerungsstempel das Problem – oder sind sie eins?

Als Alternative bieten immer mehr touristische Attraktionen dekorative Erinnerungsstempel für den Reisepass an. Das bekannteste Beispiel hierfür in Deutschland ist der Checkpoint Charlie. Für etwa 6 bis 10 Euro kann man sich dort Stempel aus dem französischen, britischen, sowjetischen und amerikanischen Sektor abholen.

Auch wer die Osterinseln bereist hat, weiß, dass sich viele den Stempel der international bekannten monolithischen Moai-Figuren, die vom Volk der Rapa Nui geschnitzt wurden, geben lassen. Er kann von Reisenden im Postamt von Rapa Nui abgeholt werden. Für die Plattform Far & Wide hat eine Reisebloggerin eine ausführliche Liste der coolsten Touristen-Stempel weltweit gesammelt.

Aber Achtung: Immer wieder berichten Reisende darüber, dass die Souvenirstempel ihre Dokumente ungültig gemacht hätten. Angeblich können Touristinnen und Touristen sogar von Flügen ausgeschlossen werden und mussten Hunderte von Dollar für Notfalldokumente und alternative Transportmittel bezahlen, wenn sie diesen Fehler begehen.

2021 berichtete der reisereporter über den Fall der Britin Tina Sibley. Sie durfte aufgrund ihrer Erinnerungsstempel nicht mit der Fluggesellschaft Qatar Airways nach Thailand fliegen. Dort wollte sie an einer Hochzeit teilnehmen.

Die Begründung der Fluggesellschaft: Aufgrund der Stempel vom Machu Picchu und dem bunten Vinicunca-Berg in Peru sei ihr britischer Reisepass ungültig. Die thailändischen Behörden würden die Einreise verweigern. Wie die Sache ausging? Mit den Kosten für einen Notfallpass und zwei Übernachtungen im Hotel habe sie der Reise-Albtraum etwa 2000 Dollar und zwei Tage Urlaub in Thailand gekostet.

In diesen Ländern wird noch gestempelt

Wer auf Nummer sicher gehen will und seinen leeren Reisepass mit etwas Tinte aufpumpen möchte, hat in dem ein oder anderen Land noch Chancen. Auf der Website worldstamp.wiki geht es neben dem Sammeln von Briefmarken auch um Reisepass-Stempel und wo auf der Welt du sie noch bekommst.

In den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland sei es laut eines Artikels auf der Website mittlerweile schwieriger, sich ein Tinten-Souvenir zu holen. Diese Länder arbeiten mit einer Reihe von Alternativen zum Passstempeln: Vor allem elektronische Visa, die vor der Reise online beantragt werden können, und biometrisches Scannen, bei dem die Fingerabdrücke oder das Gesicht gescannt werden, sind immer häufiger.

Ein bekanntes Modell ist zudem die automatisierte Passkontrolle, APC. Sie beschreibt einen Selbstbedienungskiosk, der Reisende bei der US-Einwanderungsbehörde abfertigt.

Dafür hätte man bei der Einreise nach Japan, Thailand, Indonesien, Südkorea und Brasilien noch Chancen auf sein Souvenir von den Behörden – auch wenn man häufig explizit danach fragen muss. Bei Ausreise vergeben Malaysia, Taiwan, die Philippinen, Hongkong und Mexiko noch recht häufig einen Stempel.

Als besonders dekorativ gelten übrigens die Stempel von Zimbabwe, Taiwan, Monaco oder Saint Barthélemy in der französischen Karibik. Wie die Stempel aussehen, kann in dieser Wikipedia-Liste eingesehen werden.

Auch der Schengen-Raum wird stempelfrei

Übrigens: Auch die EU arbeitet seit Jahren an ihrem sogenannten Entry/Exit System (EES), das die Einreise in den Schengen-Raum ganz ohne Stempel ermöglichen soll. Im November 2023 soll das neue System nach einigen Verspätungen in Betrieb genommen werden.

Es soll „die Verwaltung der Außengrenzen modernisieren, indem es die Qualität und Effizienz der Kontrollen sowie die Aufdeckung von Dokumenten- und Identitätsbetrug verbessert“, erklärt die Institution in einer Pressemitteilung die Vorteile des neuen Vorgehens. Zudem solle es damit deutlich einfacher sein, sogenannte Overstayer, also Personen, die nach Ablauf ihres genehmigten Aufenthalts im Schengen-Raum verbleiben, aufzuspüren.

Genau wie viele andere Symbole – zum Beispiel das Brief-Icon auf unserer Mail-App – wird uns die Stempel-Tradition jedoch hoffentlich als ikonografische Dekoration erhalten bleiben, sei es als Wandtattoo oder, ein neuer Trend, als echtes Tattoo auf der Haut der Abenteuersuchenden, die sich ihre Reiseerinnerungen für immer einprägen wollen.

