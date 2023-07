Sternschnuppen: An diesen Orten siehst du sie im Sommer am besten

Sternschnuppen schauen. Wer liebt das nicht? Gerade im Sommer ist das nächtliche Ereignis ein beliebtes Spektakel. Denn auch wenn das ganze Jahr über Sternschnuppen vom Himmel fallen – im Juli und im August lässt der Meteor-Schwarm, der als Perseiden bekannt ist, ein besonders eindrückliches Schauspiel am klaren Nachthimmel entstehen.

Nicht nur, dass der Sternschnuppenregen romantisch aussieht. Die meisten von uns wünschen sich auch etwas, wenn sie die Leuchtspur am Himmel sehen. Und in einigen Sommernächten ist das gleich zigfach der Fall. Übrigens: Bevor es eine wissenschaftliche Erklärung gab, dachten viele Menschen, Sternschnuppen entstünden dann, wenn Engel Sterne putzen. Tatsächlich entstehen sie dann, wenn Meteoriden auf die Erde herabstürzen.

Sternschnuppenregen im Juli und August

Die sternschnuppenreichen Sommernächte stehen zwischen dem 17. Juli und dem 24. August 2023 an, dann zeigen sich die Perseiden am Himmel. Der sternschnuppenreichste Himmel wird vom 12. auf den 13. August erwartet.

Obwohl wir uns gerne am Abend oder in der Nacht auf die Lauer legen, ist die Zeit morgens vor der Dämmerung die erfolgversprechendste. Mehr als 100 Meteoriden pro Stunde treten zur Hochzeit in die Erdatmosphäre ein und mit Glück kannst du einige der Leuchtspuren am Himmel ausmachen. Alle zu entdecken wird nicht möglich sein. Aber wer nach Nordosten blickt und sich an einem möglichst dunklen Ort aufhält, hat gute Karten.

In den Sternschnuppennächten kannst du mit bloßem Auge, Fernglas und Teleskop auf Tuchfühlung mit dem Meteorstrom gehen. © Quelle: imago images/imagebroker

Die besten Spots beim Sternschnuppenregen

Überall dort, wo geringe Lichtverschmutzung herrscht, siehst du die Sternschnuppen am besten. Auch in Deutschland gibt es dafür beste Voraussetzungen. In Parks und dünn besiedelten Gebieten ist der Nachthimmel vielversprechend. Außerdem sind ländliche Gebiete aufgrund der geringeren Lichtverschmutzung und Berge gute Ausgangspunkte in einer Sternschnuppennacht.

Besonders eindrucksvoll erlebst du Sternschnuppennächte an dunklen Orten und in Sternenparks. Das Naturschauspiel bei klarem Nachthimmel wird in solcher Umgebung zum Highlight. Wir stellen dir ein paar Sterne-Hotspots vor.

Insel Spiekeroog

Auf der Nordseeinsel Spiekeroog kannst du einen der dunkelsten Nachthimmel Deutschlands finden, wie auf Darksky zu lesen ist. Aufgrund der geringen Verschmutzung durch künstliches Licht wurde die Insel von der International Dark Sky Association (IDA) 2021 zur Sterneninsel ernannt. So dunkel wie hier ist es sonst nur im australischen Outback, fasst es ein Astronom im „Spiegel“ zusammen.

Ein perfekter Ausgangspunkt zum Sterne- und Sternschnuppengucken sind die Himmelsbeobachtungsplätze, die von der Insel eingerichtet wurden. Der sogenannte „Dunkelort“ liegt zwischen den Dünen und von hier aus kannst du auch außerhalb der Sternschnuppennächte im Himmel versinken, während du den Anblick der Milchstraße genießt. Am „Sternenkieker-Ort“ beim Hundestrand wurden zwei Holzliegen aufgestellt. Wer hier liegt und nach oben blickt, erlebt die volle Pracht der Sternschnuppennächte.

Insel Pellworm

Auch die Insel Pellworm in Schleswig-Holstein ist als Sterneninsel ausgezeichnet. Auf der Insel im Nationalpark Wattenmeer wird es aufgrund der dünnen Besiedelung und geringen Lichtverschmutzung in der Nacht zappenduster. Beste Voraussetzungen für einen Blick in den Sternenhimmel, befand die International Dark Sky Association (IDA), die Pellworm neben Spiekeroog als Sterneninsel auszeichnete.

An mehreren Orten auf der Insel findest du Sternengucker-Bänke vor, die den Blick in den Himmel ermöglichen. Seit der Auszeichnung im Sommer 2021 als Sterneninsel wächst die Zahl der Hobby-Astronomen und -Astronominnen, die Pellworm besuchen. Wer sich in den Sternschnuppennächten eine Liege sichern möchte, muss also schnell sein.

Sternenpark Westhavelland bei Berlin

Bereits 2014 wurde der Naturpark Westhavelland von der IDA zum Sternenpark ernannt und war damit der erste in Deutschland. Nur 70 Kilometer von Berlin entfernt, zeigt sich der Sternen- und Sternschnuppenhimmel hier besonders imposant. So dunkel wie in der Wüste von Namibia soll es hier sein.

An zehn offiziellen Beobachtungsplätzen ist der Blick in den Himmel möglich und es gibt an zwei Plätzen sogar die Möglichkeit, zu campen und so die ganze Nacht über Sternenzauber zu sehen. Der Park bietet auch buchbare Veranstaltungen an, die sich mit der Faszination des Sternenhimmels und Sternschnuppen beschäftigen. So kannst du dich zu Events mit den klingenden Namen „Nacht der Perseiden“ oder „Faszination Sternschnuppen“ anmelden.

Sternenpark Nationalpark Eifel

Ebenfalls von der IDA als Dark Sky Park ausgewiesen ist der Sternenpark Nationalpark Eifel in Nordrhein-Westfalen, der nur 65 Kilometer von Köln entfernt liegt. Im Park sind Beobachtungsplätze eingerichtet und auch außerhalb der Sternschnuppennächte gibt der nächtliche Himmel hier den beeindruckenden Blick auf die Milchstraße frei, die aufgrund der Lichtverschmutzung in Städten nicht sichtbar ist.

Zudem werden in der sogenannten Astronomie-Werkstatt Themenführungen zu den Sternen angeboten. Zu den angebotenen Events gehören Sternenwanderungen und die Beobachtung des Mitternacht-Vollmonds sowie Führungen in den Perseidennächten.

Geheimtipp: Naturpark Nossentiner/Schwinzer

Noch ist er kein anerkannter Sternenpark, bemüht sich aber um eine Aufnahme: der Naturpark Nossentiner/Schwinzer. Die Chancen stehen gut, denn das Gebiet ist eines der dunkelsten Deutschlands. Wer dem Nachthimmel näher kommen möchte, kann im ansässigen Informationszentrum im Karower Meiler Ferngläser und Karten ausleihen oder bei geführten Veranstaltungen wie der Sternschnuppennacht durch das Teleskop schauen und staunen.

Auch auf eigene Faust gibt es viel zu entdecken: Zehn Sternenbeobachtungsplätze (9 davon sind öffentlich zugänglich) sind in dem Naturpark bereits eingerichtet worden, jeder davon ist mit einer Doppelliege aus Holz und Informationstafeln ausgestattet. Gewidmet sind die Beobachtungspunkte jeweils einem Schwerpunktthema, etwa dem Nordstern, dem Mond oder dem Kleinen Wagen.

Baden-Württemberg: Feldberg und Hachteler See

Der Name ist Programm: Im Schwarzwald fallen die Nächte besonders dunkel aus. Auf dem Gipfel des Feldbergs kannst du die Sternschnuppennächte daher besonders schön erleben. Am 12. August 2023 findet hier unter dem Motto Komm und wünsch dir was! eine Sternschnuppennacht statt, bei der Astronomen über das Naturschauspiel informieren. Danach ist ein Blick ins Weltall durch ein professionelles Teleskop möglich. Für die Veranstaltung musst du ein Ticket erwerben.

Auch der Hachteler See in Bad Mergentheim ist ein optimaler Sternegucker-Spot, denn hier wird es besonders dunkel und in klaren Sommernächten siehst du von hier die Milchstraße deutlich funkeln. Astrofotografen haben das Gebiet bereits für sich entdeckt und schießen hier gerne ihre Fotos.

Blick zum Feldberggipfel mit Wetterstation und Feldbergturm: Hier kannst du eindrucksvolle Sternschnuppennächte erleben. © Quelle: imago images/imagebroker

Tipps zur Vorbereitung auf eine Sternschnuppennacht

Erst gut eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang ist der Himmel so richtig dunkel und die Sternschnuppen sind dann besser sichtbar. Außerdem solltest du dir genug Eingewöhnungszeit für die Augen gönnen. Das Auge benötigt etwa eine Viertelstunde, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, und sollte dann auch nicht mit hellen Lichtquellen wie dem Handydisplay oder einer Taschenlampe abgelenkt werden, rotes Licht ist erlaubt.

Lichtquellen wie das helle Licht des Handydisplays stören bei der Beobachtung von Sternschnuppen, erlaubt ist rotes Licht. © Quelle: imago images/Westend61

Die Sternschnuppen kannst du mit dem bloßen Auge erkennen, wer will, kann ein wenig nachhelfen: Neben einem Teleskop eignen sich auch Ferngläser als Hilfsmittel bei der Beobachtung. Auch auf Kälte solltest du vorbereitet sein: Wer in einen Sternenpark und Co. zur Beobachtung aufbricht, benötigt genügend Kleidung zum Überziehen. Trotz lauer Sommernächte frischt es an den abgelegenen Plätzen auf.

