Schon wieder wird an einem deutschen Flughafen gestreikt: Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem Streik am Flughafen Berlin-Brandenburg aufgerufen. Reisende müssen mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen.

Streik am BER am Montag: Was Reisende wissen müssen

Die Streiks an deutschen Flughäfen nehmen kein Ende: Bereits am Montag bleiben wieder Flieger am Boden, dieses Mal am Flughafen Berlin Brandenburg. Beginnen soll der Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi augerufen hat, um 3.30 Uhr, enden soll er um Mitternacht.

Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle. Verdi will so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft verhandelt bereits seit Längerem mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen über Zuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Regelungen zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte.

Streik am BER: Welche Flüge fallen aus?

Noch steht nicht fest, welche Flüge vom dem Streik am Montag am BER betroffen sind. Um schnellstmöglich informiert zu sein, solltest du den Status deines Fluges regelmäßig auf der Website des Airports checken.

Wie komme ich an einen neuen Flug?

Ab einer Verspätung von drei Stunden hast du Anspruch auf eine Alternativbeförderung. Bei einem Streik sind die Fluggesellschaften verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ersatztransport zu organisieren. Du kannst dich aber auch selbst kostenlos bei ihrer Airline umbuchen oder komplett stornieren. Das ist online möglich, zum Beispiel über die Buchungsseite der Fluggesellschaft.

Für innerdeutsche Flüge, die aufgrund des Streiks nicht durchgeführt werden können, besteht die Möglichkeit, das Flugticket in einen Fahrschein der Deutschen Bahn umzuwandeln.

Wichtig ist, dass du die Belege für Zugtickets oder andere Beförderungsmittel aufbewahrst, damit du deiner Airline die Kosten in Rechnung stellen kannst.

Haben Reisende Anspruch auf Entschädigung?

Da die Airline nicht für die voraussichtlichen Einschränkungen im Flugverkehr verantwortlich ist und keinen Einfluss darauf hat, muss sie betroffenen Reisenden keine Entschädigung zahlen.

Am Flughafen gestrandet: Wer zahlt Verpflegung und Unterkunft?

Wird ein Flug annulliert oder verspätet er sich, muss sich die Fluggesellschaft immer um wartende Fluggästinnen und Fluggäste kümmern.

Ab einer Verspätung von zwei Stunden erhältst du kostenlose Mahlzeiten und Getränke am Airport, oftmals werden auch Restaurantgutscheine verteilt. Zudem muss die Airline zwei Telefonate oder die Versendung von zwei E‑Mails ermöglichen – beispielsweise, indem sie einen kostenlosen WLAN-Zugang zur Verfügung stellt.

Wenn der Alternativflug erst am nächsten Tag stattfindet, muss die Airline eine Übernachtung in einem Hotel mittlerer Klasse und den Transport zur Unterkunft organisieren.