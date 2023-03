Am Freitag soll an mehreren Flughäfen in Deutschland erneut ganztägig gestreikt werden – darunter in Köln und Düsseldorf. Bei den letzten Arbeitsniederlegungen fielen Hunderte Flüge aus.

Am Freitag soll an den Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf gestreikt werden.

Schon wieder: Am Freitag Warnstreiks an mehreren Flughäfen in Deutschland

Düsseldorf/Köln. An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen Düsseldorf und Köln/Bonn sowie in Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden im Südwesten hat die Gewerkschaft Verdi ganztägige Warnstreiks für Freitag angekündigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In NRW seien Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und in der Frachtkontrolle sowie Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, teilte Verdi NRW am Mittwoch mit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt.

Nach Angaben der Gewerkschaft beginnt aufgrund von Schichtdiensten der Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn bereits in der Nacht auf Freitag. Er ende in Teilbereichen erst in den frühen Morgenstunden am Samstag. In Düsseldorf beginne der Warnstreik am frühen Freitagmorgen und gehe ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden des Samstags.

Beim letzten Streik fielen fast alle Flüge aus

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn hatten erst am 27. Februar eintägige Warnstreiks für erhebliche Einschränkungen gesorgt. Durch die Arbeitsniederlegungen fielen insgesamt Hunderte Flüge aus. Der Flugbetrieb am Airport Köln/Bonn kam fast komplett zum Erliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden Baden sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder Flugstreichungen zu rechnen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Stuttgart mit. Der Flughafen Stuttgart war dazu auf Anfrage zunächst nicht zu erreichen.

RND/dpa