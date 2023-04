Der nächste Streik steht an: Reisende bei der Deutschen Bahn müssen sich am Freitag, 21. April, auf viele Zugausfälle einstellen. Was sie tun können – und wie sie das Geld fürs Zugticket zurückbekommen.

Bahnstreik am 21. April: Was Reisende und Pendler wissen müssen

In den Osterferien war Ruhe, doch am Freitag müssen sich Bahnreisende in Deutschland erneut auf Zugausfälle und -verspätungen einstellen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG ruft ihre Beschäftigten am 21. April zu erneuten Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn und weiteren Bahnunternehmen auf. Der Streik soll von 3 bis 13 Uhr dauern.

Aus diesem Grund werde der Fernverkehr von 3 Uhr in der Nacht bis 13 Uhr eingestellt, wie die DB am Mittwoch mitteilte – auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn wird während des Vormittags weitgehend ausfallen.

Wo erfahre ich, ob mein Zug trotz des Streiks fährt?

Ganz so extrem wie beim letzten großen Streik am 27. März wird es also nicht kommen, damals wurde der Fernverkehr ganztägig eingestellt, auch bei der DB Regio fuhren damals den ganzen Tag fast keine Züge.

Reisende können sich informieren, ob und welche Züge trotz des Streiks fahren, verspätet sind oder ausfallen. Die Deutsche Bahn informiert online. Diese Daten sind in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App „DB Navigator“ abrufbar. Infos erhalten Reisende auch telefonisch bei der kostenlosen Streikhotline unter 08000/996633.

Aber: Die Züge seien am Wochenende bereits stark ausgelastet, teilt die Deutsche Bahn mit. Daher empfiehlt sie, wenn möglich bereits am Donnerstag zu fahren oder die Reise für Montag oder Dienstag, 24. oder 25. April, zu planen.

Wie bekomme ich das Geld fürs Ticket zurück?

Die Bahn hat Kulanzregeln aufgelegt: Wer eine Bahnfahrt im Streikzeitraum nicht antreten will, kann das bis einschließlich 18. April 2023 gebuchte Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich 25. April 2023 flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden.

Es gelten zudem die allgemeinen Fahrgastrechte bei Verspätungen oder Zugausfall: Wenn der Zug ausfällt und Reisende deswegen ganz auf die Fahrt verzichten möchten, können sie von der Reisezurücktreten und sich den vollen Fahrpreis erstatten lassen. Das geht online übers Kundenkonto auf bahn.de, über den DB Navigator oder mit dem Fahrgastrechteformular per Post.

Wer nicht pünktlich ans Ziel kommt, kann sich je nach Verspätung einen Teil des Fahrpreises zurückholen. Das regelt die EU-Fahrgastrechte-Verordnung VO (EG) Nr. 1371/2007. Wer mindestens 60 Minuten später als geplant ankommt, hat Anspruch auf 25 Prozent Erstattung, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent. Die Verspätung sollten sich Fahrgästinnen und Fahrgäste immer von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bestätigen lassen, im Zug wird oftmals bereits das Fahrgastrechte-Formular zum Ausfüllen ausgeteilt.

Wer bei der Abwicklung mit der Bahn Probleme hat, kann zum Beispiel bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) online einen Schlichtungsantrag stellen. Deren Juristinnen und Juristen helfen kostenlos.

Auf der Anzeigetafel im Hauptbahnhof stehen die Zugausfälle angeschlagen (Archivfoto). © Quelle: imago images/Agentur 54 Grad

Welche anderen Verkehrsmittel kommen infrage?

Der Zug fällt aus oder ist extrem verspätet. Und nun? Es gibt mehrere Alternativen, um trotzdem ans Ziel zu kommen:

Taxi statt Zug

Bei Streiks im Nahverkehr organisiert die Deutsche Bahn schon mal Taxifahrten von größeren Bahnhöfen aus für die betroffenen Reisenden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen dann mehrere Fahrgäste mit dem gleichen Fahrtziel, um ein Taxi voll zu machen.

Wer auf eigene Faust ein Taxi sucht, sollte sich vorab informieren: Die DB muss nicht jede Taxirechnung übernehmen. Erstattet werden müssen maximal 80 Euro, wenn die geplante Ankunft am Ziel zwischen 0 und 5 Uhr nachts liegt und Reisende mindestens 60 Minuten später per Zug ankommen würden. Das Gleiche gilt, wenn der letzte planmäßige Zug des Tages ausfällt und sie das Ziel bis 24 Uhr nicht anders erreichen können.

Bus statt Zug

Stichwort Schienenersatzverkehr: Denkbar ist, dass die Deutsche Bahn Sammelbeförderungen mit Fernbussen von einigen Bahnhöfen aus organisiert. Darüber informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bahnhöfen oder im Zug.

Fernbus statt Zug

Für viele Reisende ist der Fernbus eine naheliegende Variante. In Streikzeiten verzeichnen Anbieter wie Flixbus aber deutlich steigende Nachfragen. Daher sollten Reisende schnell sein, wenn sie ein Ticket buchen wollen. Auch die Preise steigen für gewöhnlich, je näher der Reisetag rückt.

Auto statt Zug

Wer an einem Streiktag aufs Auto umsteigt, sollte mehr Zeit einplanen, da es zu Staus kommen kann. Kosten, die durch die Nutzung des eigenen Autos entstehen, werden nicht vom Bahnunternehmen erstattet. Das gilt auch, wenn sich Reisende einen Mietwagen nehmen.

Hier ist außerdem die Frage, ob Reisende sich noch ein Auto sichern können: „Aufgrund der hohen Nachfrage kann es zu Engpässen kommen“, sagte Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei Check24, im Zuge früherer Streiks gegenüber dem reisereporter.

Alle Züge stehen still: Blick auf den Bahnhof von Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Archivfoto). © Quelle: imago images/BildFunkMV

Wann zahlt mir die Bahn das Hotelzimmer?

Der schlimmste Fall tritt ein: Der oder die Reisende strandet am Bahnhof, die Bahn kann ihn oder sie nicht auf einem alternativen Weg ans Ziel bringen. Und nun? In diesem Fall muss die DB eine Unterkunft besorgen und auch den Weg dorthin sowie am nächsten Tag zurück zum Bahnhof organisieren.

Wer sich selbst ein Hotelzimmer buchen will, sollte sich vorab unbedingt bestätigen lassen, dass das Bahnunternehmen keine Fahrt mehr an diesem Tag durchführen wird und auch nicht mit einer Unterkunft für die Nacht helfen kann. Die Hotelrechnung kann dann später eingereicht werden.

Flug wegen Streik verpasst: Zahlt die Bahn eine Entschädigung?

Nein, hier haben Flugreisende Pech. Wird der Flieger verpasst, leistet die Bahn keine Entschädigung. Reisende müssen grundsätzlich die Möglichkeit von Streiks und daraus folgenden Verspätungen oder Zugausfällen in die Anreisezeit zum Airport einkalkulieren und sich gegebenenfalls um einen alternativen Transport kümmern. Bei Rail-and-Fly-Tickets sind der Airport oder der Reiseveranstalter die Ansprechpartner.

Wer haftet, wenn ich bei einem Streik zu spät zur Arbeit komme?

Die Bahn haftet hier nicht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen für den Fall eines Streiks oder eines Unwetters selbst Vorkehrungen treffen, um trotzdem pünktlich beim Job zu erscheinen. Dazu gehört es, auf alternative Transportmittel (wie Bus oder Auto) umzusteigen. Ganz wichtig: Der Arbeitgeber muss so früh wie möglich über eine Verspätung informiert werden.

Wo stehen die Verhandlungen bei den Eisenbahnen?

Die EVG setzt an diesem Mittwoch (19. April) ihre Verhandlungen mit dem Eisenbahnunternehmen Transdev fort. In der kommenden Woche sollen die Gespräche auch bei der Deutschen Bahn weitergehen, die besonders im Fokus steht. Die Arbeitnehmervertreter fordern in den Verhandlungen mit der Branche für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder 12 Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Eisenbahnunternehmen.

Einige von ihnen haben bereits bei ihren Angeboten nachgebessert. Gleichwohl seien die Angebote noch deutlich entfernt von den Vorstellungen der Gewerkschaft – sowohl was die Höhe als auch was die Laufzeit angehe, hieß es kürzlich. Im Fokus der Verhandlungen steht die Deutsche Bahn. Etwa 180.000 der Beschäftigten, für die branchenweit verhandelt wird, arbeiten für den bundeseigenen Konzern.

Welche Knackpunkte gibt es bei der Bahn?

Neben den tariflichen Forderungen war in den ersten zwei Gesprächsrunden bei der Bahn der Mindestlohn ein Knackpunkt. Wenige Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen diesen beim Unternehmen lediglich über Zulagen. Noch vor den inhaltlichen Tarifgesprächen will die EVG den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 12 Euro pro Stunde in den Tariftabellen festsetzen.

Die Bahn wiederum hatte beim bislang letzten Treffen Mitte März einen Mindestlohn in Höhe von 13 Euro vorgeschlagen, will diesen aber erst ab August 2024 in die Tabellen aufnehmen. Das lehnt die Gewerkschaft strikt ab.

Welche Wirkung hat der Schlichterspruch im öffentlichen Dienst auf die Verhandlungen bei der Bahn?

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben unabhängige Schlichter am vergangenen Wochenende eine Lösung vorgeschlagen, die sich die Deutsche Bahn aufmerksam angeschaut hat: Der Vorschlag sieht zunächst einen steuer- und abgabefreien Inflationsausgleich in mehreren Stufen von insgesamt 3000 Euro vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden. Am kommenden Wochenende wird im öffentlichen Dienst über diesen Vorschlag verhandelt.

Die Bahn hat deutlich gemacht, dass sie einen Kompromiss in dieser Höhe auch für die Bahnbranche für denkbar hält. So könne man in der nächsten Verhandlungsrunde am 25. April in Fulda schnell zu einem Abschluss kommen, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Die EVG wiederum hat eine solche Tariflösung für die eigene Branche umgehend zurückgewiesen. „Wir haben der DB AG schon mehrfach erklärt, dass wir nicht für den öffentlichen Dienst verhandeln, sondern in erster Linie für die Beschäftigten bei Bus und Bahn. Insofern ist die jetzt vorliegende Schlichtungsempfehlung für uns völlig irrelevant und keine Grundlage für unsere Verhandlungen“, hieß es von Verhandlungsführer Kristian Loroch. Eine Annäherung vor der anstehenden Tarifrunde kommende Woche ist nicht zu erkennen.

(mit Material von dpa/sic/hsc)