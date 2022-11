Streik in Frankreich legt am Donnerstag öffentlichen Verkehr lahm

Der Bahnsteig am Bahnhof Montparnasse: In Frankreich kommt es wegen eines Generalstreiks wieder zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstag wird in Frankreich erneut gestreikt. Von den Arbeitsniederlegungen betroffen ist auch der Nah- und Fernverkehr der Bahn sowie U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen. Der endgültige Verkehrsplan soll am Mittwochmorgen vorgelegt werden.