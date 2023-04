Aufgrund eines Generalstreiks wird es in Italien am Freitag zu Flugausfällen und Einschränkungen im ÖPNV kommen. Die Lufthansa hat bereits angekündigt, betroffen zu sein. Betroffenen Passagierinnen und Passagieren seien bereits alternative Flüge angeboten worden.

Streik in Italien am Freitag: Reisende müssen mit Flugausfällen rechnen

Nicht nur in Deutschland wird am Freitag gestreikt. In Italien hat die Gewerkschaft Cub für den 21. April zu einem Generalstreik im Land aufgerufen. Arbeitsniederlegungen soll es an italienischen Flughäfen und im öffentlichen Nahverkehr der Städte geben. Der Bahnverkehr in Italien sei dagegen von dem Streik ausgeschlossen, so die Gewerkschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Streik in Italien: Lufthansa rechnet mit Einschränkungen

Auch der Flugverkehr wird betroffen sein. Die Lufthansa hat bereits angekündigt, dass sie mit Einschränkungen rechnet. Dies gelte für Flüge von und nach Italien, so die Airline auf ihrer Website. Betroffenen Passagierinnen und Passagieren seien laut der Lufthansa bereits alternative Flüge angeboten worden. Über den Flugstatus der jeweiligen Lufthansa-Flüge können sich Reisende auch hier informieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/fred