Ein Monat Streik am Flughafen Heathrow: Ist die London-Reise in Gefahr?

Der Londoner Flughafen Heathrow kommt nicht zur Ruhe: Erneut haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Streik angekündigt. Ganze 31 Tage will das Sicherheitspersonal die Arbeit niederlegen, und das ausgerechnet zur beliebtesten Reisezeit im Sommer.

An diesen Tagen wird gestreikt

Wie die Gewerkschaft Unite auf ihrer Internetseite ankündigt, werde dem Flughafen ein harter Sommer bevorstehen. Grund für den Streik sind laut Unite zu niedrige Löhne. Etwa 2000 Sicherheitsbeamtinnen und ‑beamte werden ab dem 24. Juni und zunächst bis zum 30. Juni streiken. Weiter geht es am 14., 15. und 16. Juli sowie vom 20. bis zum 24. und vom 28. bis zum 30. Juli.

Im August wird vom 4. bis zum 7., vom 11. bis zum 14., vom 18. bis zum 20. und vom 24. bis zum 27. gestreikt. In diese Zeiträume fällt unter anderem das islamische Opferfest, der Beginn der Ferien und weitere Feiertage, die für großen Andrang am Flughafen Heathrow sorgen.

Wenn du an diesen Tagen eine Reise nach London oder mit London als Zwischenstopp geplant hast und mit British Airways, Virgin, Emirates, Qatar, United, American oder Delta fliegst, musst du dich auf Verspätungen oder sogar Flugstreichungen einstellen.

Laut Unite-Generalsekretärin Sharon Graham soll der Streik so lange fortgesetzt werden, bis Heathrow den Mitarbeitenden ein faires Lohnangebot unterbreite. Gegenüber der „Tagesschau“ sagte ein Heathrow-Sprecher, man werde alles tun, um die Störungen während des Streiks zu minimieren.

Was tun, wenn der Flug ausfällt?

Sollte dein Flug aufgrund des Streiks in Heathrow beeinträchtigt sein, ist die entsprechende Airline der richtige Ansprechpartner. Wenn du dir einen Überblick über deine Fluggastrechte verschaffen möchtest, haben wir dir die besten Portale dafür in einem eigenen Stück zusammengestellt. Was dir zusteht, wenn dein Flug verspätet ist oder annulliert werden muss, findest du hier.

