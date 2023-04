An vier deutschen Flughäfen wird am Donnerstag und am Freitag erneut gestreikt. Betroffen sind die Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg. Weitere Airports könnten folgen.

Streiks an Flughäfen am Donnerstag und Freitag: Was Betroffene tun können

In den Osterferien war Ruhe, doch nun ist es wieder so weit: An den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg wird gestreikt. Flugreisende müssen am Donnerstag, 20. April, und am Freitag, 21. April, mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Aufrufe für andere Flughäfen könnten noch folgen, das kündigte Wolfgang Pieper, Verdi-Verhandlungsführung, gegenüber dem reisereporter an.

Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich legen Arbeit nieder

Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Andauern soll der Streik 48 Stunden lang, von der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bis zur Nacht von Freitag auf Samstag.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden. Bislang gab es bei den Verhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen allerdings keinen Durchbruch. Deswegen will Verdi nun den Druck weiter erhöhen.

Welche Flüge fallen an den Flughäfen aus?

Am Flughafen Hamburg werden am Donnerstag und Freitag alle Abflüge gestrichen, das betrifft insgesamt mehr als 300 Flüge an beiden Tagen, wie der Flughafen mitteilte. Landungen sollen zwar möglich sein, allerdings wird es auch hier zu Ausfällen kommen. Für Donnerstag wurden bis Mittwochnachmittag 30 Landungen abgesagt. Auch am Freitag werden bei den Ankünften Ausfälle erwartet. Laut Flughafen gehe man davon aus, dass sich die Zahl noch erhöhen wird – auch bereits am Mittwochabend seien Flüge betroffen.

Die Reisenden wurden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen. Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, rechnet der Airport mit zahlreichen Umbuchungen auf Samstag und die folgenden Tage. Insgesamt seien fast 80.000 Reisende betroffen. Diese sollten sich unbedingt mit ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, bevor sie zum Flughafen kommen.

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn soll der Betrieb Stand Mittwochmorgen aufrecht erhalten werden. Reisende müssen allerdings mit langen Wartezeiten und Flugausfällen rechnen. In Düsseldorf werden Reisende gebeten so wenig Handgepäck wie möglich mitzunehmen. Reisende sollen sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter erkundigen, ob der Flug von Düsseldorf oder Köln wie geplant stattfinden kann.

Insgesamt werden in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn am Donnerstag und Freitag etwa 700 Flüge ausfallen, das teilte der Flughafenverband ADV mit.

Verdi hat mittlerweile auch zu Streiks am Flughafen Stuttgart aufgerufen. Hier müssen Flugreisende genauso wie an den drei anderen Flughäfen mit erheblichen Einschränkungen und Flugabsagen rechnen.

Wie komme ich an einen neuen Flug?

Ab einer Verspätung von drei Stunden haben Reisende Anspruch auf Alternativbeförderung. Bei einem Streik sind die Fluggesellschaften verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ersatztransport zu organisieren.

Reisende können aber auch selbst kostenlos bei ihrer Airline umbuchen oder komplett stornieren. Das ist online möglich, zum Beispiel über die Buchungsseite der Fluggesellschaft.

Für innerdeutsche Flüge, die aufgrund des Streiks nicht durchgeführt werden können, besteht die Möglichkeit, das Flugticket in einen Fahrschein der Deutschen Bahn umzuwandeln.

Wichtig ist, dass die Fluggästinnen und Fluggäste die Belege für Zugtickets oder andere Beförderungsmittel aufbewahren, damit sie ihrer Airline die Kosten in Rechnung stellen können.

Haben Reisende Anspruch auf Entschädigung?

Da die Airline nicht für die voraussichtlichen Einschränkungen im Flugverkehr verantwortlich ist und keinen Einfluss darauf hat, muss sie betroffenen Reisenden keine Entschädigung zahlen.

Wichtig zu wissen: Die EU-Fluggastrechte gelten für alle Flüge, die in der Europäischen Union starten. Und sie greifen für alle Flüge, die in der EU landen – allerdings gibt es in diesem Fall eine Bedingung: Die Airline muss ihren Sitz in der EU haben. Wer etwa mit einer US-amerikanischen Airline von New York nach Frankfurt fliegt, bekommt bei einer langen Verspätung keine Entschädigung. Andersherum schon.

Am Flughafen gestrandet: Wer zahlt Verpflegung und Unterkunft?

Wird ein Flug annulliert oder verspätet er sich, muss sich die Fluggesellschaft immer um wartende Fluggästinnen und Fluggäste kümmern.

Ab einer Verspätung von zwei Stunden erhalten sie kostenlose Mahlzeiten und Getränke am Airport, oftmals werden Restaurantgutscheine verteilt.

Zudem muss die Airline zwei Telefonate oder die Versendung von zwei E‑Mails ermöglichen – beispielsweise, indem sie einen kostenlosen WLAN-Zugang zur Verfügung stellt.

Wenn der Alternativflug erst am nächsten Tag stattfindet, muss die Airline eine Übernachtung in einem Hotel mittlerer Klasse und den Transport zur Unterkunft organisieren.