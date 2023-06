Welche Streiks im Juli drohen, den Urlaub zu vermasseln

Urlauberinnen und Urlauber bleiben auch im Juli nicht von Streiks verschont. In mehreren Reiseländern stehen Arbeitsniederlegungen an. Und auch in Deutschland müssen Reisende mit Streiks rechnen.

Deutschland

Da die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn gescheitert sind, müssen sich Zugreisende in den kommenden Tagen und Wochen auf Streiks bei der DB einstellen. Denkbar ist auch eine Urabstimmung über unbefristete Streiks.

Außerdem kann es zu Streiks bei Lufthansa kommen. Im Jahr 2022 hatte die Lufthansa mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit vereinbart, dass sie bis Ende Juni 2023 auf Streiks verzichtet. Im Juli 2023 läuft diese Vereinbarung aus. Eine Einigung im Tarifkonflikt ist aber bisher nicht in Sicht.

Italien

Vor allem der öffentliche Nahverkehr in Italien wird diesen Sommer wieder heftig bestreikt. Am Freitag, 7. Juli, wird das Personal des öffentlichen Nahverkehrs landesweit 24 Stunden lang streiken. Von Zügen über Fähren bis hin zu U‑Bahnen ist aufgrund der Arbeitsniederlegungen mit Verspätungen und Störungen zu rechnen.

Zudem wird das Personal der Gepäckabfertigung und der Flugsicherung an Flughäfen in ganz Italien bereits am Dienstag, 20. Juni, streiken. Betroffen sind zum Beispiel die Flughäfen von Genua, Mailand, Florenz, Neapel, Pisa und Rom.

Und auch Italiens Fluglotsinnen und Fluglotsen legen die Arbeit nieder: Am Samstag, 15. Juli, werden die Mitarbeitenden der wichtigsten italienischen Flugsicherungsgesellschaft ENAV für 24 Stunden streiken. Damit fällt der Streik mitten in die Urlaubssaison.

Großbritannien

Wer mit dem Bus durch das Vereinigte Königreich reisen will, sollte mehr Zeit als sonst einplanen. Die Lokführerinnen und Lokführer der Gewerkschaft Aslef wollen noch die nächsten sechs Monate streiken. Eine Aktion wurde schon konkret angekündigt: Mehr als 1.700 Fahrerinnen uns Fahrer des Busunternehmens Arriva werden am 20., 21. und 28. Juni die Arbeit niederlegen.

Aber auch, wer fliegen will, könnte Probleme bekommen: Unite, die Gewerkschaft des Sicherheitspersonals am Flughafen Heathrow, droht mit Streiks vom 14. bis zum 16. Juli, vom 21. bis zum 24. Juli und vom 28. bis zum 31. Juli, sollten die Verhandlungen scheitern.

Portugal

Ein Streik bei der nationalen Eisenbahngesellschaft Comboios de Portugal, der noch bis zum 5. Juli andauert, dürfte zu erheblichen Beeinträchtigungen führen.

Spanien

Die spanische Pilotengewerkschaft Sepla hat bereits am 7. Juni zu Streiks bei Air Europa, der drittgrößten spanischen Fluggesellschaft, aufgerufen. Laut Ankündigung könnten Flüge bis zum 2. Juli betroffen sein.

Schweden

Die schwedische Transportarbeiter­gewerkschaft hat für den 3. Juli Sicherheitsstreiks an den Flughäfen Bromma Stockholm und Göteborg-Landvetter angekündigt. Der Lohnstreik könnte am 5. und am 7. Juli fortgesetzt werden, falls keine Einigung erzielt wird.

