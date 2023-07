Welche Streiks im Juli drohen den Urlaub zu vermasseln

Urlauberinnen und Urlauber bleiben auch im Juli nicht von Streiks verschont. In mehreren Reiseländern stehen Arbeitsniederlegungen an. Und auch in Deutschland müssen Reisende mit Streiks rechnen.

Deutschland

Bei der Lufthansa kann es im Juli zu Streiks bei Lufthansa kommen. Im Jahr 2022 hatte die Lufthansa mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit vereinbart, dass sie bis Ende Juni 2023 auf Streiks verzichtet. Ende Juni 2023 ist diese Vereinbarung ausgelaufen. Eine Einigung im Tarifkonflikt ist bisher nicht in Sicht.

Italien

In Italien müssen sich Urlauberinnen und Urlauber auf Streiks bei der Bahn und im Luftverkehr einstellen. Das berichtet unter anderem „Rai News“. Beschäftigte der Eisenbahngesellschaft Trenitalia sowie das Personal von Italo wollen von Donnerstagmorgen, 13. Juli um 3 Uhr, bis Freitagmorgen, 14. Juli um 2 Uhr, die Arbeit niederlegen. Es kann zu vollständigen oder teilweisen Ausfällen von Frecce-, Intercity- und Regionalzügen kommen.

Und auch Italiens Fluglotsinnen und Fluglotsen legen die Arbeit nieder: Am Samstag, 15. Juli, werden die Mitarbeitenden der wichtigsten italienischen Flugsicherungsgesellschaft ENAV für 24 Stunden streiken. Damit fällt der Streik mitten in die Urlaubssaison.

Großbritannien

Wer mit dem Zug durch das Vereinigte Königreich reisen will, sollte mehr Zeit als sonst einplanen. Die Lokführerinnen und Lokführer der Gewerkschaft Aslef wollen noch die nächsten sechs Monate streiken. Außerdem kündigte die Gewerkschaft RMT im Juli dreitägige Bahnstreiks an, wie „The Guardian“ berichtet. Demnach würden die RMT-Mitglieder am 20., 22. und 29. Juli ihre Arbeit niederlegen und könnten so das „nationale Bahnnetz“ lahmlegen.

In Schottland könnte ein Streik am Flughafen Glasgow vor allem diejenigen Reisenden treffen, die auf Hilfe angewiesen sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OCS Group unterstützen an dem Airport normalerweise Reisende, die eine Mobilitätseinschränkung haben. Am 6. Juli und 11. Juli werden die Beschäftigten ihrer Arbeit jedoch jeweils für 24 Stunden nicht nachkommen, wie die Gewerkschaft Unite mitteilte. Grund sei ein Lohnangebot des Unternehmens, das lediglich auf existenzsicherndem Niveau sei, wie „Travel Weekly“ berichtet.

Der Airport Glasgow kündigte an, einen Notfallplan für die Streiktage auszuarbeiten, um sicherzustellen, dass mobilitätseingeschränkten Reisenden trotzdem geholfen werden kann.

Am Flughafen Heathrow können Reisende aufatmen: Der große Streik des Sicherheitspersonals, der 31 Tage lang bis zum 27. August andauern sollte, ist abgesagt worden. Laut BBC konnten sich Gewerkschaft und Flughafen auf eine Lohnerhöhung einigen.

Schweden

Die schwedische Transportarbeiter­gewerkschaft hat für den 3. Juli Sicherheitsstreiks an den Flughäfen Bromma Stockholm, Göteborg-Landvetter und Malmö angekündigt. Das Sicherheitspersonal will die Arbeit niederlegen. Weitere Streiks an beiden Flughäfen hat die Gewerkschaft für den 7., 10. und 14. Juli angekündigt. Am Flughafen Stockholm Arlanda soll am 5. Juli und am 12. Juli je ab 19 Uhr für 24 Stunden gestreikt werden.

Auf der Internetseite des Flughafens wird Passagierinnen und Passagieren am 3., 7., 10. und 14. Juli von Flugreisen ab Bromma Stockholm und Göteborg-Landvetter abgeraten.

