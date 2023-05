Bahn und Flüge: Diese Streiks sorgen im Mai für Probleme

Reisende werden in Europa auch im Mai nicht von Streiks verschont bleiben. In mehreren Ländern treten Beschäftigte für einen oder auch mehrere Tage in den Ausstand. Der reisereporter verrät dir, wo und wann du mit Einschränkungen rechnen musst und deinen Reiseplan lieber noch mal checken solltest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland

In Deutschland werden Reisende wieder mit Streiks rechnen müssen, bei der Deutschen Bahn wurde ein erneuter Ausstand angekündigt. Der Grund: Die Verhandlungsrunde am 26. April wurde erfolglos beendet. Zwar gebe es noch keinen konkreten Plan, die neuen Streiks sollen jedoch massiver ausfallen als die letzten.

Wie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Donnerstag mitteilte, wird es ab Sonntag einen weiteren bundesweiten Warnstreik geben. Ab Sonntagabend soll der Zugverkehr für 50 Stunden stillstehen. Von 22 Uhr bis Dienstagabend um 24 Uhr sind davon Fern- und Regionalverkehr betroffen. Wie du dich auf den erneuten Streik einstellen kannst, haben wir dir hier aufgeschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Die EVG hat für Mai weitere Streiks angekündigt. © Quelle: imago images/Moritz Schlenk

Und auch an den deutschen Flughäfen kehrt noch keine Streikruhe ein: Laut ADAC ist der Tarifkonflikt beim Bodenpersonal noch nicht gelöst und der Druck auf neue Verhandlungen soll erhöht werden.

Daher droht die Gewerkschaft Verdi mit neuen Streiks beim Abfertigungs- und Sicherheitspersonal im Mai, unter anderem zu Pfingsten. Da viele Bundesländer in dieser Zeit Ferien haben, könnte ein neues Flugchaos bevorstehen.

Mehr zum Thema Reisenews Bahnstreik ab Sonntag: Wie Reisende sich vorbereiten können

Frankreich

In Frankreich plant das Kabinenpersonal des französischen Ablegers der Fluggesellschaft Vueling am 6., 7. und 8. Mai einen Streik. Reisende müssen sich dann auf Verspätungen einstellen, manche Flüge müssen auch ganz gestrichen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Frankreich wird derzeit aufgrund der Proteste gegen die Rentenreform verstärkt gestreikt. Erst am 4. Mai stellten die Beschäftigten der französischen Bahn SNCF die Arbeit ein.

Spanien

Auch im beliebten Urlaubsland Spanien steht noch im Mai ein neuer Streik an. Die Piloten von Air Europa haben sich dazu entschieden zu streiken und legen am 5. Mai ihre Arbeit nieder. Sie gehören der spanischen Gewerkschaft der Linienpiloten an.

Damit wird es in Spanien wie schon häufiger in diesem Jahr zu Einschränkungen an den Flughäfen des Landes kommen.

Großbritannien

Auch der Londoner Flughafen Heathrow blickt einem weiteren großen Streik entgegen. Hier hat die Gewerkschaft Unite neue Maßnahmen im Arbeitskampf angekündigt und will das Sicherheitspersonal im Mai insgesamt acht Tage in den Streik schicken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits im März wurde am Londoner Flughafen Heathrow gestreikt, im Mai soll es an acht Tagen weitergehen. © Quelle: imago images/i Images

Neben dem 4., 5. und 6. Mai soll außerdem am 9., 10., 25., 26. und 27. Mai die Arbeit niedergelegt werden. Die Gewerkschaft lässt sich auch von der Krönung von König Charles III. nicht aufhalten, auch an diesem Tag soll die Arbeit niedergelegt werden.

Schweden

In Schweden wird am 11. und 15. Mai die Bahn bestreikt. Das hat die Gewerkschaft Seko angekündigt. Etwa 1200 Mitglieder sollen an dem Streik teilnehmen. Unter anderem werden die Fahrerinnen und Fahrer in Malmö sowie das Personal in Älvsjö, südlich von Stockholm, ihre Arbeit niederlegen. Am 15. Mai sollen dann Angestellte in Stockholm, Göteborg und Eskilstuna sowie Fahrerinnen und Fahrer der Stockholmer U-Bahn folgen.

Grund für die Arbeitsniederlegung in Schweden ist nicht nur das Geld: In erster Linie geht es um Arbeitszeiten und Ruhezeiten zwischen den Schichten. Wie Gewerkschaftsvorsitzende Gabriella Lavecchia gegenüber dem schwedischen Nachrichtenmagazin „The Local“ sagt, hätten zwei Drittel der Gewerkschaftsmitglieder Schwierigkeiten, Arbeit mit Freunden und Familie vereinbaren zu können.