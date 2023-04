Trotz beschlossener Rentenreform

Streiks in Frankreich sorgen am Donnerstag für Zugausfälle

Menschen demonstrieren auf den Gleisen des Bahnhofs Gare de Lyon in Paris. (Archivfoto)

In Frankreich ist kein Ende der Proteste in Sicht: Streiks sorgen am 13. April erneut für Auswirkungen auf den Reiseverkehr – auch deutsche Urlauberinnen und Urlauber könnten betroffen sein.