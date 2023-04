Frankreich streikt in den Mai: Was heißt das für den Urlaub?

In Frankreich sorgt eine Protestwelle seit Monaten für Einschränkungen im öffentlichen Leben und im Reiseverkehr. Sie richtet sich gegen die Rentenreform, die das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anhebt. Die Reform ist inzwischen in Kraft getreten – doch Gewerkschaften fordern mit Streiks die Rücknahme der Maßnahmen.

Von Freitag, 28. April, bis Donnerstag, 4. Mai, sind neue Streiks in ganz Frankreich geplant. Zuletzt hatten sich nicht mehr so viele Menschen wie zu Beginn des Jahres an den Arbeitsniederlegungen beteiligt, doch rund um den 1. Mai sollen die Ausmaße der Proteste wieder zunehmen. Wo Reisende mit Problemen rechnen müssen.

Flugausfälle rund um den 1. Mai

Die Fluglotsengewerkschaft USAG CGT haben einen Streik angekündigt – der mehrere Tage am Stück dauert: Von Sonntag, 30. April, bis Dienstag, 2. Mai, muss mit Flugausfällen und Verspätungen an den Flughäfen Paris Orly und Charles de Gaulle, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nizza und Beauvais gerechnet werden, teilte die französische Zivilluftfahrtbehörde mit. Reisende sollten ihren Flugstatus überprüfen und gegebenenfalls ihre Airline kontaktieren.

Bahnstreiks treffen TGV-Verkehr

Zwischen dem 28. April und dem 4. Mai streiken die Beschäftigten der französischen Bahn. Die Hauptstreiktage sind: Freitag (28. April), Montag (1. Mai) und Donnerstag (4. Mai).

Reisende müssen vor allem in Frankreich mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Auch TGV-Verbindungen von und nach Deutschland könnten betroffen sein – doch die französische Bahngesellschaft SNCF erwartet eine geringere Streikbeteiligung und dadurch weniger Verkehrsbeeinträchtigungen als zuletzt.

Bei den Thalys-Zügen, die auch nach Deutschland fahren, sowie beim Eurostar von und nach London dürfte der Verkehr fast normal ablaufen. Ob der eigene Zug betroffen ist, können Reisende auf der Website der französischen Bahngesellschaft SNCF oder bei der Deutschen Bahn nachlesen.

Staus und Engpässe an Tankstellen möglich

Zudem sind Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr, Störungen bei den Fähren nach Großbritannien und zu Zielen im Mittelmeer sowie auf den Straßen möglich. In größeren Städten kann es zu Straßensperrungen und massiven Verkehrsbehinderungen kommen wie bei den großen Streikaktionen im Januar und Februar.

Das Auswärtige Amt warnt zudem davor, dass es wegen der Streiks in Häfen und Raffinerien zu Einschränkungen bei der Versorgung von Tankstellen mit Kraftstoffen kommen kann. Daher sollten Autofahrende Wartezeiten an der Zapfsäule einkalkulieren. Wer zur Sicherheit Benzin oder Diesel im Reservekanister mitnehmen möchte, sollte beachten, dass in Frankreich maximal zehn Liter erlaubt sind.