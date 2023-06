Streiks in Italien: Wann Reisende mit Chaos rechnen müssen

Wer am 20. Juni 2023 einen Flughafen in Italien betritt, wird dort eventuell viel Zeit verbringen. Mehrere Gewerkschaften haben die Angestellten der Gepäckabfertigung zu einem landesweiten 24-Stunden-Streik aufgerufen. An einigen Flughäfen kündigte auch das Sicherheitspersonal an, sich an dem Streik zu beteiligen, außerdem werden die Angestellten von Vueling ihre Arbeit niederlegen. Das berichtet unter anderem der Sender „Canale Dieci“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reisende müssen am Streiktag mit Einschränkungen im Flugverkehr rechnen. Die Auswirkungen werden für Urlauberinnen und Urlauber am Check-in-Schalter und bei der Gepäckausgabe spürbar sein. Außerdem kann es zu Flugverspätungen und Annullierungen kommen.

Weitere Streiks in Italien im Juni und Juli

Am Flughafen Mailand-Malpensa wird nach Angaben des Senders bereits am 18. Juni für vier Stunden gestreikt. Das Sicherheitspersonal kündigte an, von 11 Uhr bis 15 Uhr seine Arbeit niederzulegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Geplant ist außerdem ein landesweiter 24-Stunden-Streik des öffentlichen Nahverkehrs am 7. Juli. Dabei kann es zu Störungen und Verspätungen bei U-Bahnen, Zügen, Fähren und Co kommen. Streikbeginn ist der 6. Juli um Mitternacht, sowie von 8.30 Uhr bis 17 Uhr und 20 Uhr bis 24 Uhr am 7. Juli. Die Einschränkungen können von Stadt zu Stadt variieren.

Am Flughafen Mailand-Malpensa wird am 18. Juni gestreikt. © Quelle: imago images/Italy Photo Press

Ein erneuter Flughafenstreik in Italien ist mitten in der Urlaubssaison für den 15. Juli angekündigt. Die Fluglotsen der größten italienischen Flugsicherung ENAV legen dann für 24 Stunden ihre Arbeit nieder. Zu den vermuteten Auswirkungen des landesweiten Streiks gehören Flugannullierungen und Verspätungen im Flugverkehr.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du gebündelt beim reisereporter.