Streit um Corona-Maßnahmen: China setzt Visa für Südkoreaner aus

Passagiere, die aus China ankommen, gehen vorbei an einem Corona-Testzentrum am internationalen Flughafen Incheon. China hat am Dienstag als Vergeltungsmaßnahme für die COVID-19-Testanforderungen an chinesische Reisende die Erteilung von Visa an Südkoreaner für touristische oder geschäftliche Aufenthalte ausgesetzt.

© Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa