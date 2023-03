Tanken im Osterurlaub: In diesen Nachbarländern ist Sprit günstiger

Die Osterferien stehen vor der Tür und viele Menschen nutzen die freien Tage, um in den Urlaub zu fahren. Auf vielen Straßen wird es laut ADAC wieder voll. Üblicherweise werden zur Ferienzeit an den Tankstellen dann auch Benzin und Diesel teurer. Der Marktexperte Robert Rethfeld erklärte im vergangenen Jahr gegenüber der „Tagesschau“, die Spritpreise würden zwischen Ostern und Pfingsten seit 1987 um gut 10 Prozent steigen.

Dabei müssen Autofahrerinnen und Autofahrer beim Tanken besonders in den norddeutschen Bundesländern aktuell schon tief in die Tasche greifen. Laut einer aktuellen ADAC-Auswertung ist Benzin in Hamburg mit 1,798 Euro pro Liter am teuersten, für einen Liter Diesel zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer mit 1,736 Euro am meisten.

In Deutschland sind Benzin und Diesel gerade besonders teuer

Um auf der Fahrt in den Osterurlaub zu sparen, empfiehlt sich deswegen ein Blick über die Grenze. Auf einer Reise in eines der deutschen Nachbarländer oder in die Nähe der Ländergrenze kann es sich lohnen, im Ausland zu tanken – solange die Tankfüllung das zulässt, selbstverständlich.

In einigen europäischen Ländern sind die Preise für Sprit nämlich teilweise erheblich günstiger. Laut Statistischem Bundesland zählt Deutschland im Hinblick auf die Benzin- und Dieselpreise mit 1,83 Euro beziehungsweise 1,73 Euro pro Liter aktuell sogar zu den teuersten Ländern in Europa.

Niedrigere Spritpreise in Holland, Belgien und Polen

In den Niederlanden und in Österreich kostet Diesel dagegen nur 1,65 Euro pro Liter. In Polen zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer sogar nur 1,51 Euro pro Liter, in Tschechien 1,52 Euro und in Luxemburg 1,56 Euro.

Günstig Benzin tanken können Autofahrerinnen und Autofahrer gerade ebenfalls in Luxemburg (1,57 Euro), Österreich (1,59 Euro) und in Belgien (1,73 Euro). Auch wer weiter in den Süden fährt, kann dort beim Tanken sparen: In Portugal beispielsweise kostet Benzin pro Liter 1,69 Euro und Diesel 1,55 Euro, in Spanien 1,64 Euro beziehungsweise 1,59 Euro.

Keine Ersparnis beim Tanken haben Urlauberinnen und Urlauber dagegen in Frankreich, Italien und Dänemark: Dort sind die Preise für Benzin und für Diesel aktuell höher als in Deutschland.

RND/lzi