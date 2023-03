Technische Störung bei Lufthansa - Reisende müssen mit Flugverspätungen und Ausfällen rechnen

Am Frankfurter Flughafen kam es am Sonntagmorgen zu einer erneuten technischen Störung bei Lufthansa. Inzwischen sei das Problem zwar behoben, Flugverspätungen und Ausfälle seien jedoch nicht ausgeschlossen.

Frankfurt/Main. Technische Störungen haben bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen den Betrieb ausgebremst. Beeinträchtigt waren seit Sonntagmorgen der Check-in über die Internetseite der Fluggesellschaft, am Schalter sowie das Boarding am Frankfurter Flughafen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag mit. Es komme zu Verspätungen oder Flugstreichungen. Fluggästen würden alternative Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn angeboten.

Weiterhin vereinzelte Flugstreichungen möglich

Inzwischen sind die technischen Probleme behoben. Es könne aber nach den Beeinträchtigungen vom Sonntagmorgen noch zu Verspätungen und vereinzelten Flugstreichungen kommen, ergänzte die Unternehmenssprecherin. Weiterhin beeinträchtigt war derweil der Check-in über die Internetseite der Lufthansa sowie an Check-in-Automaten an Flughäfen. Die Lufthansa riet daher Reisenden, über mobile Browser etwa auf Smartphones oder Tablets oder über die App der Airline einzuchecken. Die technischen Störungen lagen laut Lufthansa bei externen IT-Dienstleistern.

Am 15. Februar hatte ein Kabelschaden bei Bauarbeiten in Frankfurt Computersysteme der Lufthansa ausfallen lassen. Die Folge waren damals weltweit Flugausfälle und Verspätungen.

RND/dpa