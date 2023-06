Reisenews

Auf Phuket verbreitet sich Durchfallvirus – Tipps für Reisende

In der Touristenhochburg Phuket in Thailand verbreitet sich ein Durchfallvirus. Nach offiziellen Angaben sind Hunderte Menschen betroffen, viele davon werden in Krankenhäusern behandelt. Wie Reisende sich schützen können.