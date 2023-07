Tierische Zwischenfälle: die kuriosesten Flugabbrüche

Wespen in der Maschine oder Bienen in der Turbine: Was nach einer ziemlich kuriosen Begründung für einen Flugabbruch klingt, ist in Wahrheit ein ernst zu nehmendes Sicherheitsproblem und kommt gar nicht so selten vor. Immer wieder bereiten kleine Insekten oder Tiere den hochtechnisierten Maschinen gehörige Probleme. Hier eine Auswahl der merkwürdigsten Zwischenfälle der vergangenen Jahre.

Wespe bringt Geschwindigkeitsmessung durcheinander

Kleines Insekt legt großen Flieger lahm: Am 15. Juni zwang eine Wespe einen tonnenschweren Airbus A320 zur Umkehr. Die Lufthansa-Maschine war auf dem Weg von Frankfurt nach Dresden, als sich die Crew zur Rückkehr zum Startflughafen entschied. Grund dafür war eine kleine Wespe.

Das Insekt hatte sich im Messinstrument für die Geschwindigkeit eingenistet und das sogenannte Pitot-Rohr verstopft, wie unter anderem „Futurezone“ berichtet. Der Airspeed konnte nicht mehr richtig ermittelt werden und die Piloten kehrten um.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die sogenannte Schlüssellochwespe für einen Zwischenfall im Flugverkehr sorgt. Am Flughafen von Brisbane hatten sich die Probleme derart gehäuft, dass das Verhalten der Insekten studiert wurde. Sie bauen ihre Nester bevorzugt in künstlichen Hohlräumen wie Schlüssellöchern oder Steckdosen oder eben in den Pitot-Rohren von Flugzeugen. Neben der Geschwindigkeit geben sie auch Auskunft über die Flughöhe.

Funktionieren die Messgeräte nicht mehr einwandfrei, kann dies für Verwirrung im Cockpit sorgen. Wird es nicht ordnungsgemäß gehandhabt, stellt es ein Sicherheitsrisiko dar.

Fledermaus flattert durch Kabine

Auf dem Flug von Neu-Delhi nach Newark in New Jersey flatterte vor zwei Jahren plötzlich eine kleine Fledermaus durch die Kabine. Das Flugzeug von Air India war gerade 30 Minuten in der Luft, als sich der blinde Passagier zeigte und die Boeing zum Flugabbruch zwang, wie „Aviation Herald“ berichtet.

Und das ist nicht der einzige Vorfall mit einer Fledermaus an Bord: Gut versteckt im Gepäckfach hatte sich 2019 eine Fledermaus als blinder Passagier an Bord eines Spirit-Airlines-Fluges geschmuggelt. Nach 30 Minuten in der Luft, die Maschine war auf dem Weg von Charlotte in North Carolina nach Newark in New Jersey in den USA, flatterte das Tier plötzlich durch die Kabine, wie die „Washington Post“ berichtet.

Auf Twitter teilten Reisende Videos von dem blinden Passagier. Während einige erschrocken aufkreischen, amüsieren sich andere über den ungewöhnlichen Fluggast. „Oh, wir sitzen in einem Bat-Mobil“, sagte eine Frau in Anspielung auf Batman. Eine andere meint: „Ich dachte, ich halluziniere.“

Die Fledermaus wurde nach einiger Zeit eingefangen und zur Beruhigung von Mensch und Tier in eine Toilette gesperrt. Im Gegensatz zum Vorfall bei Air India konnte dieser Flug planmäßig zu Ende gebracht werden.

Bienenschwarm lässt sich auf Flugzeug nieder

Im Mai hatte sich ein Bienenschwarm auf der Tragfläche eines Fliegers von Delta Airlines niedergelassen. Die amerikanische Fluggesellschaft musste ihren Flug von Houston nach Atlanta um vier Stunden verschieben, weil die Bienen nicht verschwanden. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als ob der Flug komplett gestrichen werden müsste.

Auf Twitter berichtete eine Reisende von dem Vorfall. „Mein Flug von Houston hat Verspätung, weil sich Bienen auf der Spitze eines Flügels angesammelt haben“, schrieb Anjali Enjeti auf Twitter. „Sie lassen uns nicht an Bord, bis sie die Bienen entfernt haben. Aber wie um alles in der Welt soll das gehen? Werden sie den Flügel nicht verlassen, wenn wir abheben?“, fragte sie.

Die Fluggesellschaft scheint planlos. Einen Imker dürfe man nicht rufen, weil er das Flugzeug nicht berühren darf, ein Wasserschlauch zum Abspritzen stünde nicht zur Verfügung und von einem Gebläse zeigen sich die Insekten unbeeindruckt.

Die Crew geht schon von Bord, die Maschine soll weggebracht und geparkt werden, als der Bienenschwarm plötzlich abhebt und davonfliegt. Offenbar hatten die eingeschalteten Motoren die Bienen verschreckt.

Nicht der einzige Vorfall mit Bienen: In Indien hatte sich 2019 ein Bienenschwarm kurz vor dem Start nach Agartala im Osten des Landes auf der Scheibe des Cockpits niedergelassen, wie „The Telegraph India“ berichtet. Die Air-India-Maschine konnte erst mit dreieinhalb Stunden Verspätung ihre Reise antreten.

Mehrere Löschfahrzeuge rückten zur Rettung an und beseitigten die Bienen mit Wasser. Vorangegangene Versuche des Bodenpersonals, den Schwarm zu verscheuchen, führten zu Angriffen der Bienen. Und auch der Plan, die Insekten mithilfe der Scheibenwischer zu entfernen, schlug fehl.

