„Tortur“, „miserabel“: US-Passagieren ist es im Flugzeug zu eng

In Flugzeugen wird es immer enger für Reisende. US-Bürgerinnen und Bürger beschwerten sich nun in einem öffentlichen Forum der US-Luftfahrbehörde und beschreiben Flüge mitunter als „Folter“.

Die Knie stoßen am Vordersitz an, der Kopf fällt beim Einnicken schnell mal auf die Schulter des Sitznachbarn und die Armlehne ist eigentlich immer im Weg – diese Situationen werden Menschen vertraut vorkommen, die öfter mal im Flieger sitzen. In den letzten Jahren sind die Abstände zwischen Sitzen und Reihen kontinuierlich geschrumpft.

Mehr als 26.000 Menschen äußern ihren Unmut

In den USA konnten Passagierinnen und Passagiere nun ihren Unmut darüber öffentlich äußern. Die US-amerikanischen Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) richtete ein Forum ein. Das Thema: Wie groß sollten die Abstände mindestens sein, um die Sicherheit der Passagiere im Notfall einer Evakuierung gewährleisten zu können? Von Komfort ist also keine Rede. Das war aber einigen der 26.000 Menschen egal. Sie nutzten das Forum, um ihren Unmut über zu wenig Platz zu äußern. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat die Kommentare ausgewertet und kommt zu keinem guten Ergebnis.

Mehr als 3700-mal fiel demnach in den Kommentaren das Wort „unbequem“, gut 1800 Menschen ist es schlichtweg zu eng und mehr als 3000 Passagiere fühlen sich während des Fluges eingequetscht. Das Fliegen selbst wird unter diesen Umständen von fast 900 Kommentatoren als „schrecklich“, „furchtbar“ oder gar als „Folter“ beschrieben. Am häufigsten seien Schmerzen in den Beinen (5800 Kommentare) und Knien (2900) ein Problem. Viele fühlen sich auf einem Flug wie in einer Sardinenbüchse, schreiben sie.

Aktuelle Maße sorgen bei großen und schweren Menschen für Probleme

In den letzten 20 Jahren ist die Sitzbreite durchschnittlich um vier Zentimeter geschrumpft. Für die Beine sind nach aktuellem Stand noch im Durchschnitt 79 Zentimeter übrig geblieben. Gerade große oder übergewichtige Menschen hätten mit diesen Maßen große Schwierigkeiten, kommentieren Tausende in dem Forum. Ob das beim Thema Sicherheit jedoch berücksichtigt wird, steht noch in den Sternen. Fakt ist, dass einige Reisende im Forum Ängste geäußert haben, im Falle einer Evakuierung durch die Enge eben nicht schnell genug aus den Sitzen zu kommen.

Die FAA hat sich zu den Kommentaren bisher nicht geäußert.

RND/lml