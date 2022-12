Tote und Verletzte nach Monsterwelle in Südafrika

Nach langer Zeit liegt die „Gorch Fock“ an Weihnachten wieder in ihrem Heimathafen in Kiel. Dafür wurde das Segelschulschiff der Marine nun mit der Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet. Anders als zuvor wird die Beleuchtung in diesem Jahr aufgrund von Energiesparmaßnahmen allerdings nicht dauerhaft brennen.