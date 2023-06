Auf Mallorca könnte es im Sommer bald richtig teuer werden

Azurblaues und glasklares Wasser, warme Temperaturen und leckeres Essen: Mallorca ist nicht ohne Grund die Lieblingsinsel der Deutschen. Doch auch immer mehr Reisende aus anderen Ländern entdecken Mallorca für sich, beispielsweise US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner.

In diesem Sommer können Reisende aus den USA sogar von New York direkt nach Palma de Mallorca fliegen. Die Flugverbindung kam 2022 zum allerersten Mal auf den Plan. Die Flugzeuge der Airline United bringen Reisende dreimal in der Woche auf die Insel und wieder zurück. Müssen die Deutschen in diesem Sommer nun noch härter um ihre Liegen kämpfen oder gar noch tiefer in den Geldbeutel greifen?

Reisende aus den USA geben mehr Geld aus

Tourismusexperte Moritz Lindner erklärt im Interview mit dem Magazin „Focus Online“, dass nicht davon auszugehen sei, dass Reisende aus den USA die Insel überrennen würden. Die eingesetzte Boeing 767-300 kann lediglich 210 Passagierinnen und Passagiere transportieren und mit drei wöchentlichen Flügen sind das nicht mehr als 15.000 Urlauberinnen und Urlauber pro Saison.

Trotzdem: In den USA haben die Menschen deutlich weniger Urlaub als wir es in Deutschland kennen und deshalb lassen sie sich ihre Reise auch gern was kosten. Lindner berichtet, dass US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner auf Mallorca durchschnittlich 1800 Euro ausgeben und damit rund 600 Euro mehr als der Durchschnittstourist. Das Geld verteile sich außerdem auf weniger Tage, da eben nicht so viele Urlaubstage zur Verfügung stünden. „Hier kommen also definitiv Urlauber, die im Luxussegment angesiedelt sind“, sagt Lindner.

Hoteliers wollen weg vom Billiginsel-Image

Vor vielen Jahren war es noch eine Besonderheit, nach Mallorca zu reisen. Wie das „Mallorca Magazin“ schreibt, hat sich die Insel erst in den Sechzigern dem Tourismus so richtig geöffnet. Mitte der 1960er landeten zum ersten Mal über eine Million Reisende auf der Insel und der Weg dahin wurde immer leichter. Heute gibt es zahlreiche Flugverbindungen ab Deutschland und die Anreise ist in der Regel völlig unkompliziert.

Während sich Deutsche sowie Britinnen und Briten gern am Ballermann suchen und Partys feiern, wollen US-amerikanische Touristinnen und Touristen lieber luxuriösen Urlaub machen, weiß Lindner. Dies sei auch der Wunsch von Hoteliers auf Mallorca: weg vom Image als Billiginsel und zurück zum Luxustourismus. Deutsche, die künftig in 4- oder 5-Sterne-Hotels Urlaub auf der Insel machen wollen, müssen sich also auf steigende Preise einstellen.

Ballermann-Urlaub wird nicht wegen US-amerikanischen Reisenden teurer

Den Effekt sieht man laut des Tourismusexperten bereits auf italienischen Inseln im Sommer. Gerade auf Sardinien, Sizilien oder Santorini in Griechenland seien die Preise wegen der US-amerikanischen Touristinnen und Touristen deutlich gestiegen, vor allem im Luxusbereich, aber auch bei Mietwagen und Transfers.

Für Partytouristen hat der Tourismusexperte eine gute Nachricht: In diesem Segment soll es nicht teurer werden. Zumindest nicht wegen US-amerikanischen Reisenden. © Quelle: imago images/imagebroker

Gerade in den Sommermonaten Juni bis September erwartet Lindner, dass es auf Mallorca „sehr sehr teuer werden kann“. Mallorca-Urlaub im höheren Segment sei mit einem normalen Gehalt in der Hochsaison dann kaum noch möglich. Doch er hat auch eine gute Nachricht: Die Reisewelle aus den USA werde keinen Einfluss auf Flugpreise oder Ballermann-Urlaub haben.

