Bali-Urlauber müssen ab 2024 eine Touristensteuer zahlen

5,7 Millionen Touristen haben Bali im Jahr 2017 bereist – das will sich die indonesische Insel zunutze machen. Künftig soll jeder ausländische Urlauber eine Abgabe von 10 US-Dollar, umgerechnet derzeit rund 8,90 Euro, zahlen müssen.

Das Geld soll in Projekte zum Umweltschutz und zum Erhalt der balinesischen Kultur fließen, so steht es in einem aktuellen Satzungsentwurf. Das berichtet die Zeitung „The Strait Times“.

Bali: Touristensteuer fließt in Umwelt- und Kulturprojekte

Konkret sollen Aufräumaktionen finanziert werden. Bali kämpft gegen Plastikmüll, der in Massen an die Strände geschwemmt wird und das Meer verschmutzt. Auf der Insel werden jeden Tag etwa 3.800 Tonnen (!) Abfall produziert, 60 Prozent landen in der Natur. Die Verschmutzung nahm derart überhand, dass im vergangenen Jahr bereits Einwegplastik – darunter Einkaufstüten, Styropor und Strohhalme – verboten wurde.

Insel-Gouverneur Wayan Koster glaubt nicht, dass die Touristensteuer Urlauber davon abhalten wird, nach Bali zu reisen. „Sie werden das verstehen. Sie werden gern zahlen, weil das Geld dafür genutzt wird, die Umwelt und die Kultur zu stärken“, so Koster.

Dass nur ausländische Touristen zahlen müssen, begründet der Gouverneur so: „Die meisten Ausländer kommen für einen Urlaub nach Bali, lokale Touristen kommen nur, um ihre Familien zu besuchen.“

Die Abgabe wird zum 1. Januar 2024 eingeführt und dann direkt am Flughafen oder an den Seehäfen kassiert, wie in einem aktuellen Rundschreiben bekanntgemacht wurde.

