Diese Urlaubsziele verlangen bald eine Touristensteuer

Bettensteuer, Kurtaxe, Touristengebühr – die Begriffe variieren von Urlaubsgebiet zu Urlaubsgebiet. Gemein ist ihnen, dass sie eine Sonderabgabe an die Region sind, die oft schon bei Hotelbuchungen oder Flugtickets automatisch hinzugerechnet wird.

Doch in welchen Urlaubsländern wird eine zusätzliche Gebühr erhoben und wie teuer wird es?

Wer nach Venedig will, muss zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Denn die Pläne, eine Art Eintrittsgeld von Besuchern der Lagunenstadt zu verlangen, wurden jetzt vom Stadtrat genehmigt.

Hintergrund für Touristengebühren ist in vielen Ländern oftmals der Overtourism. Gerade jetzt, wo die Zahl der Reisenden sich wieder an die Vor-Pandemie-Zeit annähert, fürchten einige Regionen mit der Rückkehr zur Normalität auch die Rückkehr des Massentourismus. Hier ein Überblick, wo du für deinen Urlaub mit zusätzlichen Kosten rechnen musst.

Ab Ende 2023 sollen Urlauberinnen und Urlauber in Valencia zwischen 50 Cent und 2 Euro pro Nacht bezahlen. Erhoben wird die Steuer sowohl für Übernachtungen in Hotels wie auch in Hostels, Apartments und auf Campingplätzen.

Wie die „Costa Blanca Nachrichten“ berichten, soll es aber jeder Gemeinde in der Region Valencia selbst überlassen sein, ob sie die Touristensteuer erhebt oder nicht.

Verwendet werden sollen die zusätzlichen Einnahmen für eine nachhaltige Entwicklung des Tourismussektors und die Subventionierung von erschwinglichem Wohnraum für Einheimische in Touristen-Hotspots.

Bei einer Reise nach Hawaii könnte für Urlauberinnen und Urlauber demnächst eine neue Gebühr von 50 US-Dollar anfallen. Der US-Bundesstaat lässt derzeit ein Gesetz prüfen nachdem Touristinnen und Touristen ab 15 Jahren einen allgemeine Steuer für die Nutzung aller Parks, Strände und Wanderwege auf der Inselgruppe zahlen müssten.

Die Gebühr soll zusätzlich zu den bereits bestehenden Eintrittspreisen für Parks oder Attraktionen anfallen. Das Geld wolle man in Projekte des Klimaschutzes investieren, wie die Initiative zur Einführung der Gebühr auf ihrer Website erklärt. Einen Startzeitpunkt für die zusätzliche Steuer gibt es noch nicht – zuerst muss vom US-Repräsentantenhaus noch entschieden werden, ob der Gesetzentwurf rechtens ist.

Angekündigt war die Touristensteuer für Tagesgäste in Venedig bereits 2019 – doch der Termin wurde immer wieder verschoben. Nun steht es endlich fest: Ab 2024 müssen Reisende, die einen Tagesausflug nach Venedig machen wollen, für ihren Besuch zum Geldbeutel greifen.

Ab dem Frühjahr 2024 wird erstmal testweise für eine Dauer von 30 Tagen eine Gebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Um welche Tage es sich genau handeln wird, steht noch nicht fest.

Zur Kasse gebeten werden Tagesbesucherinnen und -besucher, die über 14 Jahre alt sind. Von der Zahlung ausgeschlossen sind Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Angestellte, Pendlerinnen und Pendler sowie Studierende. Auch Übernachtungstouristen, die ohnehin eine Ortstaxe für Venedig zahlen, sind vom Eintritt befreit.

Auch in Island müssen Urlauberinnen und Urlauber bald eine Touristensteuer zahlen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin „Forbes“. Mit den Einnahmen durch die Steuer sollen nach Angaben des Magazins die negativen Auswirkungen von Reisenden auf die Tierwelt und das Ökosystem abgemildert werden.

Wie viel Reisende zukünftig zahlen müssen und wann die Steuer genau eingeführt wird, steht aktuell noch nicht fest. Umgesetzt werden soll die neue Steuer als Tourismusabgabe für Übernachtungsgäste.

Island hat sich in den vergangenen Jahren zu einem immer beliebter werdenden Reiseziel entwickelt. Zwischen 2010 und 2018 seien die Besucherzahlen um 400 Prozent! auf zuletzt 2,3 Millionen pro Jahr gestiegen, so „Forbes“. Auch nach der Pandemie kamen schnell wieder viele Reisende ins Land – 1,7 Millionen im Jahr 2022.

Die geplante Touristensteuer für Thailand wurde zweimal verschoben, seit diesem Jahr ist sie allerdings beschlossene Sache. Seit Juni 2023 müssen Reisende, die mit dem Flugzeug ankommen 300 Baht (etwa 8 Euro) zusätzlich zahlen. Eine Einreise mit dem Schiff oder über den Landweg soll etwas günstiger werden, hier fallen 150 Baht (4 Euro) an. Von der Steuer ausgenommen sind nur Besucherinnen und Besucher, die nicht über Nacht in Thailand bleiben.

Mit der Gebühr sollen Sehenswürdigkeiten erhalten und weiterentwickelt werden, aber auch Unfallversicherungen für Ausländerinnen und Ausländer, die die Kosten nicht selber tragen können, finanziert werden.

Der Start der Gebühr war eigentlich zum 1. Januar 2022 geplant, wurde dann auf April und schließlich auf 2023 verschoben. Hintergrund war, dass sich die Tourismus-Branche in dem Land lange gegen die Steuer gewehrt hatte, damit sie sich besser von den Folgen der Corona-Pandemie erholen könne.

Ob um Sehenswürdigkeiten zu erhalten, natürliche Ressourcen zu schützen oder den Overtourism zu verhindern: Mehr als 160 Reiseziele erheben laut dem Berufsverband der Reiseveranstalter Etoa bereits eine Touristensteuer. Hier eine Liste der Länder, in denen schon länger eine Kurtaxe erhoben wird:

Die Kurtaxe dürfen in Deutschland nur staatlich anerkannte Kur- und Erholungsorte verlangen. Kassiert wird an der Nord- und Ostsee sowie in Bayern, im Erzgebirge und im Harz. Eine Kulturförderabgabe, besser bekannt als Bettensteuer, wird in Städten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt erhoben. Sie beträgt rund 5 Prozent des Nettoübernachtungspreises.

In Österreich zahlen Reisende eine Nächtigungsabgabe, die je nach Bundesland variiert. In Wien oder Salzburg beträgt sie etwa 3 Prozent der Hotelrechnung.

In Spanien wird eine nachhaltige Touristensteuer auf den Balearen erhoben. Je nach der Art der Unterkunft und Saison fallen unterschiedliche Gebühren an. Für einen Aufenthalt im Luxushotel in der Hauptsaison werden 4 Euro Bettensteuer pro Person und Nacht berechnet, in der Nebensaison nur ein Euro. Bei Übernachtungen in Ferienhäusern und Fincas werden in der Hauptsaison 2 Euro fällig, in der Nebensaison 50 Cent.

In den Niederlanden entscheiden die Gemeinden, ob sie eine Touristensteuer erheben oder nicht. Unterschieden wird dort zwischen einer Landkurtaxe und einer Wasserkurtaxe. In Amsterdam sind das 7 Prozent der Kosten für ein Hotelzimmer ohne Frühstück plus 3 Euro pro Person pro Nacht.

Zwischen 90 Cent und 7 Euro: Bei der Höhe der Kurtaxe gibt es in der Schweiz große Unterschiede. Bei einem Trip nach Montreux oder Saas-Fee werden 7 Euro pro Person pro Nacht berechnet, in Zug sind es nur 90 Cent. Die Kosten sind in der Regel nicht im Hotelpreis enthalten, sondern werden extra berechnet.

Seit 2019 zahlen Urlauberinnen und Urlauber in Kroatien etwa 1,33 Euro pro Person und Nacht, allerdings nur während der Hauptsaison.

Die „taxe de séjour“ wird in Frankreich zur Hotelrechnung hinzugefügt, die je nach Stadt variiert. Die Preise reichen von 20 Cent bis etwa 4 Euro pro Person und Nacht. In Paris und Lyon wird das Geld in die touristische Infrastruktur investiert.

Je nach Region ist auch in Italien eine Touristensteuer zu zahlen. Dabei bestimmt jede Gemeinde selbst, wie hoch diese ausfällt, sie darf jedoch 5 Euro pro Person pro Nacht nicht übersteigen.

Die Touristensteuer in Griechenland ist abhängig von der Anzahl der Hotelsterne und der Anzahl der gemieteten Zimmer. Sie kann bis zu 4 Euro pro Zimmer betragen und wurde erhoben, um die Schulden des Landes abzubauen.

In Portugal müssen Gäste ab 13 Jahren eine Kurtaxe von 2 Euro pro Nacht und Person entrichten. Allerdings wird sie nur an den ersten sieben Tagen des Aufenthalts fällig.

In Tschechien wird ausschließlich in Prag eine Touristensteuer verlangt. Sie liegt bei unter einem Euro pro Person und Nacht. Kinder zahlen nichts.

In Belgien ist die Kurtaxe in der Regel im Zimmerpreis enthalten. Die Gebühren variieren je nach Standard und Größe des Hotels. Im Allgemeinen fallen etwa 7,50 Euro an.