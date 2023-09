Urlauberin rettet Hummer für 200 Euro aus Restaurant

Das ungewöhnliche Verhalten einer Schweizer Touristin in einem sardinischen Restaurant machte nicht nur in zahlreichen italienischen Medien Schlagzeilen: Selbst international wurde über die Frau berichtet, die in dem Fischrestaurant Gente di mare im Osten Sardiniens heldenhaft einem Hummer das Leben rettete.

Nach kurzer Verhandlung mit dem Restaurantpersonal bezahlte sie die dort für ein Kilo Hummer üblichen 200 Euro – und entließ das Tier dann einfach zurück ins Meer. Dem Hummer soll es gut gehen, er schwamm nach Presseberichten sofort davon. Ein außergewöhnlicher Akt von Großherzigkeit und Tierliebe.

Die Hummerretterin

Nach Berichten der italienischen Medien, darunter „La Repubblica“, soll die Frau, deren Name nicht genannt wird, zusammen mit ihrem Mann in dem Fischrestaurant gegessen haben. Es handele sich also nicht um eine Veganerin oder extreme Tierschützerin. Das Restaurant habe wie viele andere auch am Eingang ein großräumiges Aquarium mit noch lebendigen Meeresbewohnern. Vielmals wird Restaurantinhaber Antonio Fasolino zitiert, den die Schweizerin schließlich auf den Hummer im Aquarium ansprach:

Ich konnte sehen, dass sie während des Essens ständig aufstand und sich dem Aquarium näherte. (…) Dann kam sie auf mich zu und fragte mich sehr freundlich, ob sie den Hummer kaufen könne, um ihm die Freiheit zu geben. Restaurantinhaber Antonio Fasolino, zitiert in „La Repubblica“

Fasolino habe bejaht – und für die Freiheit des Krebses 200 Euro verlangt. Den Preis, den der ein Kilo schwere Hummer in seinem Restaurant nun mal koste, egal, ob er daraufhin gekocht auf dem Teller lande oder quietschlebendig zurück im Meer.

Die friedliche Rettungsaktion

Ein gut einminütiges Video zeigt die Frau, die den Hummer in einem transparenten Plastikeimer zur Reling des Restaurants direkt überm Meer trägt. Behutsam hebt sie das Krustentier heraus, streichelt es noch liebevoll und wirft es dann ins Wasser. Der Hummer schwimmt sofort davon – und wenn er nicht wieder ins Netz eines Fischers gegangen ist, dann lebt er wohl noch heute.

Laut Fasolino sei die Touristin daraufhin überglücklich gewesen und habe ihn sogar umarmt. Sie habe einfach eine gute Tat tun wollen.

Nicht die erste Hummerfreilassung auf Sardinien

Nach Angaben von Fasolino gegenüber den italienischen Medien ist eine derartige Aktion in seinem Restaurant zuvor noch nicht geschehen – wohl aber in anderen Restaurants der Gegend.

Es komme außerdem immer mal wieder vor, dass Kundinnen und Kunden einen bestellten Hummer nicht mehr essen wollten, wenn sie ihn vorab lebend gesehen hätten.

