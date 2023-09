Travellers‘ Choice Awards 2023: Die besten Restaurants der Welt

Auf Basis von Bewertungen für Restaurants in 58 Ländern und an 478 unterschiedlichen Reisezielen ermittelte die Online-Reiseplattform Tripadvisor die diesjährigen Gewinner für die „Travellers‘ Choice Awards“ der besten Restaurants der Welt. Entscheidend für das Ranking war die Bewertung Kundinnen und Kunden, die die Restaurants in den vergangenen zwölf Monaten auf Tripadvisor bewertet hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits seit 2002 vergibt Tripadvisor die „Travellers‘ Choice Awards“ in verschiedenen Kategorien wie „Hotels“, „Restaurants“, „Reiseziele“ oder „Strände“. 2023 wurden dabei für jede Kategorie 25 Gewinner auserkoren. Der reisereporter stellt dir das Ranking und die Top Ten aus der Kategorie „Best of the Best Restaurants“ genauer vor.

Das sind die 10 besten Dönerläden 2023 in Deutschland Wo gibt es in Deutschland den besten Döner? Nutzerinnen und Nutzer des Lieferdienstes „Lieferando“ haben abgestimmt und die besten Döner-Restaurants gekürt. Hier den ganzen Artikel lesen

1. Restaurant Bougainville in Amsterdam, Niederlande

Was für eine fulminante Entwicklung! Letztes Jahr auf Platz 13 in Europa, schoss das Restaurant Bougainville in Amsterdam im Jahr 2023 auf Platz 1 weltweit. Als Gründe für diesen Höhenflug werden unter anderem das beliebte Degustationsmenü, aber auch das prestigeträchtige Kagoshima Wagyu A5, Fleisch von einer japanischen Rinderrasse, genannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Hinzu kommt in dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants die hervorragende Lage, die einen Panoramablick auf das Zentrum von Amsterdam bietet und in den Bewertungen als „brillantes Erlebnis“ gewertet wird.

2. Ise Sueyoshi in Tokio, Japan

Ise Sueyoshi ist ein privates Restaurant in Tokio, in dem traditionell japanische Küche im „Kaiseki“-Stil angeboten wird. Was das bedeutet? Das Essen besteht aus vielen verschiedenen kleinen Gängen, die geschmackliche und ästhetische Perfektion erreichen wollen. Dazu gehört auch, dass sich die Küche von den Jahreszeiten inspirieren lässt und kunstvoll geschnitztes Gemüse. Zum Gesamtkunstwerk gehört auch die perfekt dazu passende Geschirrauswahl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bewertungen auf Tripadvisor sprechen für sich. Ehemalige Besucherinnen und Besucher schreiben von einer der besten Mahlzeiten ihres Lebens, loben die Herzlichkeit des Services und betonen die Leidenschaft des Chefkochs Yuuki in dem kleinen Restaurant. Mit diesen Attributen schaffte es Ise Sueyoshi auf Platz 2 der besten Restaurants weltweit.

3. The Old Stamp House Restaurant in Ambleside, Vereinigtes Königreich

Nichts anderes als eine Hommage an das kulinarische Erbe der Grafschaft Cumbria im nordwestlichen England, möchte die Küche des Old Stamp House repräsentieren. Das Ganze kommt in saisonalen Gourmetmenüs auf den Tisch. Fisch und Meeresfrüchte, Wild und Pile, Nüssen, Beeren, Kräuter: Die Vielfalt des Restaurants ist enorm und wird von ausgewählten Weinen begleitet.

Abgelegen im Dorf Ambleside versteckt befindet sich das besondere Restaurant mit seinen 28 Sitzplätzen. Innovation und Unkonventionelles treiben Chefkoch Ryan Blackburn an. Und das mit Erfolg. Im Oktober 2019 wurde die besondere Küche des Old Stamp House mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4. Maison Medard in Boulleret, Frankreich

Natürlich verschlägt es auch ein französisches Restaurant unter die Top Ten des Rankings um die besten Restaurants der Welt. Das Maison Medard in Boulleret, einer kleinen Gemeinde in der Mitte von Frankreich, befindet sich auf dem Dorfplatz des Ortes. Gegenüber liefert die malerische Kulisse aus Hügeln und Weinbergen bereits einen optischen Genuss.

Nachhaltige Gastronomie ist Chefkoch Julien Medard eines der wichtigsten Anliegen bei der Zubereitung seiner außergewöhnlichen Speisen und Besucher und Besucherinnen schwärmen von einem Wunderwerk an Aromen und Texturen und dem perfekten Service. 2021 bekam das Restaurant einen Michelin-Stern verliehen.

5. Ristorante Villa Crespi in Orta San Giulio, Italien

Knapp 5000 Reviews und drei Michelin-Sterne wirft die Villa Crespi in den Ring und landet auf dem fünften Platz der besten Restaurants weltweit. Küchenchef Antonio Cannavacciuolo, der auch als Fernsehkoch auftritt, arbeitete in verschiedenen Küchen Europas und ist heute spezialisiert darauf, Produkte aus Kampanien und dem Piemont kunstvoll auf dem Teller zu vereinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Speisekarte finden sich rohe Langustinen und Butterfrösche, Kalbsthunfisch und Safran-Spaghetti mit Seeigel. Wer hier zu Gast war, spricht von italienischer Exzellenz, von hohen Erwartungen, die erfüllt wurden und hat lobende Worte für das Ambiente und die Umgebung des Restaurants.

6. Avartana in Chennai (Madras), Indien

Kunstvoll arrangierte Teller, stimmiges Ambiente und guter Service: Diese Merkmale verdankt das Restaurant Avartana nicht nur den sechsten Platz im Ranking um die besten Restaurants der Welt, es landet damit auch unter den Top 50 Restaurants in ganz Asien.

Die angebotene zeitgenössische südindische Küche wird im Restaurant Avartana innovativ interpretiert und besonders viel Wert auf das Anrichten der Teller gelegt. Aromatische Curryblätter und frische Kokosnuss finden hier genauso ihren Weg in das Degustationsmenü wie Korianderhühnchen oder aromatisierte Pilze auf Reis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7. Akira Back in Bangkok, Thailand

Im Akira Back in Bangkok empfängt dich ein von dunklem Holz geprägtes Ambiente zu einem kulinarischen Erlebnis. Als einfallsreiche Küche mit asiatischer und internationaler Prägung versteht sich das Restaurant unter Küchenchef Akira Back. Dieser Mix bringt dem Restaurant den sechsten Platz beim „Travellers‘ Choice Awards“ für die weltweit besten Restaurants ein.

Besucher und Besucherinnen schwärmen vom Galbi Fleisch, eine Art Koreanisches BBQ, von den Tacos und dem Bananenkäsekuchen. Außerdem wird der Ausblick über Bangkok und der exzellente Service als herausragende Komponenten bei einem Besuch des Restaurants genannt.

8. Paul Ainsworth at No. 6 in Padstow, Vereinigtes Königreich

Ein historisches, weiß getünchtes Stadthaus mit rustikaler Tür ist das Zuhause des Restaurants Paul Ainsworth at No. 6 in Padstow. Damit landet schon ein zweites Restaurant aus dem Vereinigten Königreich unter den Top Ten des Rankings um das weltbeste Restaurant. In dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant spielt die moderne britische Küche die Hauptrolle auf den Tellern und es wird Wert gelegt auf regionale Produkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Paul Ainsworth ist in zwei Essbereiche unterteilt. Zum einen gibt es einen Speisesaal, der den Blick auf die Restaurantküche und die Kochenden bei der Arbeit freigibt, zum anderen wird ein privater Essbereich für bis zu sechs Personen geboten. Besonders angetan zeigten sich Besucherinnen und Besucher etwa von der Rote-Bete- und Räucheraal-Tarte und der angenehmen Atmosphäre.

9. PIC in Valence, Frankreich

Fabelhaft, himmlisch, wunderbar und außergewöhnlich sind die Adjektive, die Besucher und Besucherinnen für das Restaurant Pic in Valence übrig haben. Küchenchefin Anne-Sophie Pic möchte mit jedem Bissen ein anderes Geschmackserlebnis hervorrufen. Die Liebe zur Gastronomie ist in der Pic-Familie tief verwurzelt. Bereits 1889 eröffnete das erste Familienrestaurant unter dem Namen Namen Auberge du Pin.

Ausgezeichnet mit drei Michelin-Sternen bietet das Pic moderne Küche, aus der Kreationen wie die Banon-Ziegenkäse-Berlingots oder die weiße Millefeuille Kraft und Feinheit von Geschmäckern verbindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

10. Sachi Heliopolis in Kairo, Ägypten

Bei einem Besuch im Sachi Heliopolis in Kairo kommen die Liebe zum Essen und großartige Gastfreundschaft zusammen. So verspricht es das Restaurant auf seiner Website. Die Küche wird dabei dominiert von mediterranen Traditionen und asiatischen Einflüssen. Dieser Mix hat dem Gourmettempel den zehnten Platz im Ranking eingebracht.

Die freundliche und hilfsbereite Bedienung und gute Atmosphäre in dem Restaurant werden bei den Bewertungen auf Tripadvisor besonders häufig positiv hervorgehoben. Daneben sind die Userinnen und User auch voll des Lobes für das Sushi, das Steak, den gebratenen Feta und die Garnelen.

Das sind die Top 25 der besten Restaurants der Welt

1. Restaurant Bougainville in Amsterdam, Niederlande

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Ise Sueyoshi in Tokio, Japan

3. The Old Stamp House Restaurant in Ambleside, Vereinigtes Königreich

4. Maison Medard in Boulleret, Frankreich

5. Ristorante Villa Crespi in Orta San Giulio, Italien

6. Avartana in Chennai (Madras), Indien

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7. Akira Back in Bangkok, Thailand

8. Paul Ainsworth at No. 6 in Padstow, Vereinigtes Königreich

9. PIC in Valence, Frankreich

10. Sachi Heliopolis in Kairo, Ägypten

11. The Grove in Auckland Central, Neuseeland

12. Oro Restaurante in Rio de Janeiro, Brasilien

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

13. The Kitchin in Edinburgh, Vereinigtes Königreich

14. Kazoku in New Cairo City, Ägypten

15. Tin Lung Heen in Hong Kong, China

16. Summer Pavilion in Singapur, Singapur

17. La Colombe in Kapstadt, Südafrika

18. Mandarin Grill + Bar at Mandarin Oriental in Hong Kong, China

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

19. Le Vivier restaurant in L‘Isle-sur-la-Sorgue, Frankreich

20. Ristorante Lorelei in Sorrent, Italien

21. 5 in Stuttgart, Deutschland

22. Restaurante 1621 in Cartagena, Kolumbien

23. Le Bernardin in New York City, USA

24. Dolce Stil Novo Alla Reggia in Venaria Reale, Italien

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

25. Man Wah in Hong Kon, China

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.