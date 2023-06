Umfrage in Europa und USA: Wer gibt am meisten Trinkgeld?

Trinkgelder in Bars, Restaurants oder Hotels gehören in vielen Ländern zum guten Ton. War die Bedienung freundlich und das Essen lecker, ist es in Deutschland üblich, das „Biergeld“ zu hinterlassen. Aber wie sieht es im Urlaub aus? In welchem Land wird erwartet, häufig Trinkgeld zu geben, und was ist die Motivation, es zu zahlen?

Die Trinkgeldpraktiken können sich von Land zu Land unterscheiden, einheitliche Regeln gibt es da nicht. Während es in Spanien oder Griechenland oft erwartet wird, ersetzt anderorts eine Servicepauschale den Bonus, zum Beispiel in Frankreich oder Italien. Zwei Länder sind laut einer aktuellen Umfrage jedoch Spitzenreiter, was die Häufigkeit von Trinkgeldvergaben angeht.

Eine Umfrage des Meinungsforschungs­instituts YouGov in Europa und den USA kommt zu dem Ergebnis, dass Deutsche sowie US-Amerikanerinnen und ‑Amerikaner am häufigsten Trinkgeld geben.

Deutsche liegen bei Trinkgeldvergabe im Restaurant vorn

Die Umfrage wurde in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Dänemark sowie in den USA durchgeführt und in neun Bereiche unterteilt: Kellnerinnen und Kellner im Restaurant, Kneipen und Barpersonal, Hotelpersonal und Baristas in Cafés, aber auch für Automechanikerinnen und ‑mechaniker und Taxifahrerinnen und ‑fahrer. Wir beziehen uns nur auf den gastronomischen Bereich.

Bei der Umfrage kam heraus, dass 78 Prozent der befragten Deutschen in ihrem eigenen Land üblicherweise den Kellnerinnen und Kellnern in einem Restaurant ein Trinkgeld geben. 7 Prozent geben dort nie Trinkgeld. Auf Platz zwei landen die USA. 77 Prozent der befragten Amerikanerinnen und Amerikaner geben Kellnerinnen und Kellnern in ihrem Land ein Trinkgeld, und zwar nicht gerade wenig.

Falls du also im USA-Urlaub essen gehst, werden hohe „tips“ erwartet, mehr dazu später. Auch in Großbritannien geben die Einheimischen den Kellnerinnen und Kellnern im Restaurant häufig Trinkgeld (59 Prozent der Befragten), es folgen Spanien (47 Prozent) und Frankreich (37 Prozent). Schlusslicht ist Dänemark (24 Prozent). Dort wird also nicht erwartet, dass Trinkgeld gezahlt wird, da die Einheimischen es auch nicht so handhaben, in touristischen Gebieten kann es eventuell aber schon wieder anders aussehen.

Deutsche geben Restaurantkellnerinnen und ‑kellnern in ihrem eigenen Land am häufigsten Trinkgeld (Symbolbild). © Quelle: imago images/Pond5

Kneipen- und Barpersonal wird der Umfrage zufolge dagegen bei Getränkebestellungen rund 10 Prozent weniger Trinkgeld gezahlt. 65 Prozent der Befragten in den USA geben hier bei einer Getränkebestellung Trinkgeld, 7 Prozent geben keines. Trotzdem landen die USA in diesem Bereich damit auf Platz eins. Auch Deutsche sind bei Kneipen- und Barpersonal sparsamer. Nur 61 Prozent der Umfrageteilnehmenden geben an, Trinkgeld zu zahlen.

Noch geringer ist die Motivation bei der Trinkgeldvergabe gegenüber Hotelpersonal: Auch wenn Deutschland den ersten Platz in der Umfrage belegt, hier geben nur 47 Prozent der Befragten Trinkgeld, in den USA sind es 43 Prozent. Auch gegenüber Baristas in Cafés zeigen sich die Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer verhaltener beim Trinkgeldgeben. In Deutschland geben 46 Prozent eines, in den USA lediglich 38 Prozent.

Dänemark und Schweden liegen, was die Trinkgeldvergabe angeht, weit hinten. Nur 6 Prozent der Däninnen und Dänen hinterlassen so bei einer Getränkebestellung ein Douceur, Schwedinnen und Schweden geizen von den Ländern am meisten im Bereich Hotelpersonal: nur 5 Prozent geben hier Trinkgeld.

Hauptmotivation: Belohnung für guten Service

Es gibt verschiedene Gründe, Trinkgeld zu hinterlassen. Die Teilnehmenden der Umfrage konnten zwischen drei Kategorien wählen: „Ich belohne den guten Service“, „Ich habe das Gefühl, dass ich es zum Beispiel aus sozialem Druck heraus tun muss“ und „Ich glaube, das Personal wird nicht so gut bezahlt, wie es sollte“.

Der Großteil der Befragten gab als wichtigsten Motivationsgrund den guten Service an (in Deutschland 61 Prozent der Teilnehmenden). Im Schnitt folgt auf Platz zwei, die Annahme, dass das Personal nicht gut bezahlt wird (Deutschland 21 Prozent). 14 Prozent der Befragten in Deutschland gaben an, es aus sozialem Druck zu tun.

Wieso geben wir Trinkgeld? © Quelle: YouGov

Die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner selbst dann Trinkgeld geben, wenn sie in einem Restaurant schlecht oder gar nicht bedient werden, Europäerinnen und Europäer machen das nicht. Sie geben zudem zwischen 5 und 10 Prozent Trinkgeld im Schnitt, während der häufigste Trinkgeldbetrag in den USA bei 20 Prozent liegt (in sämtlichen Bereichen!). Das ist gut zu wissen, um sich während einer Reise den Gepflogenheiten anzupassen.

Methodik: Die Umfrage wurde von der internationalen Data & Analytics Group YouGov durchgeführt. Es wurden 2054 Personen in Deutschland, 2037 Personen in Großbritannien, 1004 Personen in Frankreich, 1022 Personen in Dänemark, 1008 Personen in Schweden, 1019 Personen in Spanien, 1018 Personen in Italien und 1000 Personen in den USA befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 8. und dem 23. Mai 2023 auf Basis von YouGov Surveys durchgeführt. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die jeweiligen Bevölkerungen ab 18 Jahren.

