Frau sammelt Steine im Türkei-Urlaub – nun droht Haftstrafe

Diesen Urlaubstag wird Kim Mergits aus Antwerpen wohl nie vergessen: Die belgische Touristin hatte mit ihrem Mann einen Tagesausflug nach Manavgat, 73 Kilometer östlich von Antalya, unternommen und dort drei Steine gesammelt. Doch am Flughafen wurde ihnen der spontane Souvenir-Fund vom Straßenrand zum Verhängnis. Denn beide wussten nicht, dass das Ausführen von Steinen aus der Türkei per Gesetz streng verboten ist.

Kim Mergits Partner Warre sagte in einem Videointerview mit dem flämischen Rundfunk VRT: „Wir wurden bei den Flughafenkontrollen herausgepickt. Eine Frau kam auf uns zu und fragte, ob wir Salz oder Mineralien mitgebracht hätten. Ich verneinte, sagte ihr aber, dass sich in unserem Koffer einige Steine befänden. Wir nehmen sie oft als Dekoration für mein Aquarium mit.“

Die Beschuldigten dürfen das Land nicht verlassen

Das Paar wurde zur Befragung auf die Flughafenpolizeiwache und dann zurück in die Innenstadt verfrachtet. Am nächsten Tag musste Kim Mergit vor Gericht erscheinen und den Fall schildern. „Warum Kim das tun musste und nicht ich, weiß ich nicht, aber sie darf das Land nicht verlassen. Sie wurde wegen des Schmuggels von drei archäologischen Steinen angeklagt“, sagt ihr Partner. Die Beschuldigte muss nun mit einer hohen Geldstrafe oder einer möglichen Gefängnisstrafe rechnen.

Das sind die ‚Steine des Anstoßes‘: Einer der Steine wird von dem Paar etwa faustgroß beschrieben, sandfarben und mit zwei eingemeißelten Blumen. Diesen Stein will das Paar in einer Gasse voller Müll gefunden haben. Die anderen beiden Steine, die wie Marmorstücke aussehen und glitzern, wurden am Strand eingesammelt. „Er ist voll von ihnen“, verteidigte der Partner der Angeklagten ihren unwissenden Diebstahl.

Experten des Museums von Antalya bescheinigen historischen Wert

Was die Situation des Paars nun dramatisch verschlimmert: Wie The Brüssel Times berichtete, hat die Provinzdirektion für Kultur und Tourismus von Antalya die drei Steine aus dem Koffer der Belgier nun von Experten des Museums von Antalya untersuchen lassen: Der Stein mit den zwei stilisierten Rosetten sei ein architektonisches Dekorationselement und die beiden Marmorstücke seien historische Bodenbeläge.

Twitter-Nutzer Emrah Saga Gürkan, der sich in seinem Profil als aus Istanbul stammender Wissenschaftler ausweist, hat wenig Mitleid mit dem Paar – und verweist auf ähnliche Nachrichten aus Italien oder Griechenland:

Auch das Auswärtige Amt warnt Türkei-Reisende auf seiner Infoseite: „Ebenfalls mit Gefängnisstrafen bis zu zehn Jahren wird der Erwerb, Besitz und die Ausfuhr von „Kultur- und Naturgütern“ geahndet, da diese als staatliches Eigentum gelten.“ Bei Verstößen seien auch für Touristen mehrere Monate Untersuchungshaft und hohe Kautionszahlungen, manchmal um die 9000 Euro, gängige Praxis. In Einzelfällen wurden bereits Haftstrafen verhängt.

Das Auswärtige Amt warnt daher nachdrücklich davor, von Händlern Antiquitäten, alte Münzen, Fossilien oder Ähnliches anzukaufen oder selbst einzusammeln. Die Polizei und Zollbehörden in der Türkei würden den Begriff „Antiquitäten“ weit auslegen: „Jeder bearbeitete Stein kann darunterfallen. Da es für Reisende praktisch unmöglich ist, selbst zu erkennen, ob ein solcher Gegenstand als Antiquität geschützt ist, sollten Reisende, die über keine entsprechende Genehmigung der zuständigen türkischen Behörden verfügen, generell Steine, Münzen, Fossilien und alt aussehende Gegenstände nicht in ihrem Reisegepäck auszuführen versuchen.“

In dieser Ungewissheit lebt das Paar nun in Antalya

Das Ehepaar, das aktuell in einem Apartment in Antalya übernachtet, ist unsicher, was passieren wird. Kim Mergit muss sich nun jeden Montag auf der Polizeiwache melden und einen Anwalt finden – der Fall könnte sich noch mehrere Wochen hinziehen.

In einem tränenreichen Interview, dass das unglückliche Urlaubspaar Sky News gab, sagte die Angeklagte: „Wir verstehen, dass wir im Unrecht sind und dass wir etwas getan haben, das nicht mit dem Gesetz übereinstimmt. Gebt uns einfach eine Strafe. Wir werden sie bezahlen, egal, wie viel. Wir verstehen, dass wir einen Fehler gemacht haben, aber ich werde hier viel zu hart bestraft.“

