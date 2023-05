Uber und Co.: Welche coolen Reisemöglichkeiten Taxi-Apps bieten

MyDriver, Free Now, Grab, Uber, Gojek und so weiter – die Liste an Taxi-Unternehmen und damit an Apps ist schier endlos. Ob eine luxuriöse Fahrt mit einer Limousine, eine Tour mit dem Wassertaxi, das Mieten von Fahrrädern, Rollern oder gar Rentierschlitten: Viele der Unternehmen bieten inzwischen eine große Auswahl an Verkehrsmitteln, die über herkömmliche Taxis hinausgehen.

Der reisereporter stellt dir fünf Möglichkeiten zu reisen vor, die eine super Alternative zu Bus, Bahn oder dem Standart-Taxi sind und aus einer einfach Fahrt eine Bereicherung für deinen Urlaub machen können.

1. Per Klick ein Boot bestellen

Viele Taxi-Apps haben inzwischen ihr Angebot erweitert. Zur Auswahl stehen sogar Wassertaxis. „UberBoat“ ist beispielsweise ein Service vom US-amerikanischen Dienst Uber, welcher in ausgewählten Küstenstädten und Ferienorten verfügbar ist. Ein Blick aufs Handy lohnt also.

Über die Uber-App können Benutzerinnen und Benutzer ein Boot für Transfers zu nahegelegenen Inseln, für Sightseeing-Touren oder den Transport entlang der Küste buchen. Nachdem das Taxiunternehmen bereits in einigen Sommern Bootsservices in Kroatien angeboten hatte, kannst du diesen Sommer per App ein Boot auf der griechischen Insel Mykonos chartern. Sofern verfügbar sammelt dich der nächste freie Kapitän beziehungsweise die nächste freie Kapitänin dann zum Beispiel in Ornos ein und bringt dich zum Agia Anna Beach.

Boote mit der Taxi-App mieten? Das geht auch über den Dienst Careem. Er hat bereits Wasser-Taxi-Dienste in einigen Ländern des Nahen Ostens, in Afrika, darunter Saudi-Arabien oder Ägypten angeboten. In Städten, insbesondere an Küstenstandorten wie Dubai, gibt es die Option „CareemBoat“, bei der du Boote über die Careem-App bestellen kannst.

Das Unternehmen mit Sitz in Dubai bot lokalen Medienberichten zufolge 2018 zudem Bootsfahrten in der pakistanischen Stadt Lahore an, nachdem es in dem Jahr nach starken Regenfällen zu Überflutungen gekommen war.

2. Mit der Taxi-App einen Scooter, Roller und Fahrräder weltweit ordern

Scooter stehen inzwischen in jedem größerem Ort herum und sind aus den Stadtbildern kaum noch wegzudenken. Aber nicht nur eigens auf E-Scooter oder Fahrräder spezialisierte Anbieter wie Bird, Tier oder Lime bieten ihre Dienste an. Auf den Zug, oder besser das Zweirad, sind auch längst Taxi-Anbieter aufgesprungen. Diese bieten mittlerweile ebenfalls die Möglichkeit, Fahrräder oder E-Scooter per Klick über ihre eigene App zu bestellen.

Uber hat beispielsweise seit 2021 in Städten wie Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart das Feature namens „UberBike“ eingeführt. Mit diesem kannst du mit dem Smartphone nach entsprechenden E-Bikes und E-Scootern in deiner Nähe suchen und sie reservieren. Dies geschieht mit einem Klick auf die Option „Zweirad“ in der App. Eine Fahrt kostet einen Euro zum Freischalten und 20 Cent beziehungsweise 25 Cent (Hamburg und Stuttgart) pro Minute für die Nutzung.

E-Scooter und E-Scooter-Fahrende prägen bereits seit längerem unsere Stadtbilder. © Quelle: IMAGO/Jochen Tack

„Grab“, ein Anbieter mit Sitz in Singapur führte 2018 nach eigenen Angaben Südostasiens erste Bike-Sharing-Marktplatz-App ein. Das Unternehmen ist neben Singapur in sechs weiteren Ländern Südostasiens tätig unter anderem auch in Vietnam, Indonesien oder Thailand. In einigen Städten bietet die App mit dem Feature „GrabCycle“ auch die Möglichkeit, Fahrräder oder E-Scooter über ihre Plattform zu bestellen.

„Lyft“ gilt als beliebte Alternative zu Uber und bietet in einigen Städten Nordamerikas die Option „LyftBikes“ an, bei der Fahrräder und Roller per Klick bestellt werden können. Wie bei Uber variiert die Verfügbarkeit dieses Features je nach Standort. Mit der Taxi-App kannst du unter anderem Fahrräder in Chicago, Kolumbus, Denver, New York City oder Portland finden. In San Francisco werden auch sogenannte Bay Wheels (E-Bikes) angeboten. Scooter kannst du dir in Denver, Chacago und Washington, D.C ordern und die Städte auf zwei Rädern entdecken.

E-Scooter, E-Bikes oder E-Roller kannst du auch mit der „Free Now“-App buchen. Der Dienst, der ehemals als reine Taxi-App unter dem Namen „MyTaxi“ bekannt war, ist inzwischen in über 150 Städten weltweit verfügbar. In Deutschland kannst du mit Free Now Städte wie München, Berlin, Düsseldorf, Köln oder Hamburg per E-Bike entdecken.

3. Mit Luxus-Limousine von Bankok nach Pattaya

Mit den gängigen Taxi-Apps kannst du inzwischen auch hochwertige Fahrten in erstklassigen Fahrzeugen buchen. Eine etwas luxuriösere Reisemöglichkeit bietet beispielsweise die App „Blacklane“. Mit ihr bestellst du nicht einfach ein Taxi, sondern auf Knopfdruck einen professionellen Chauffeur, der mit einer chicen Limousine vorgefahren kommt und dir die Tür öffnet.

Die App hat mittlerweile mehr als 100.000 Downloads. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin bietet sowohl einen Flughafenservice als auch Routen von Stadt-zu-Stadt an. Als besonders beliebt gelten unter anderem Strecken von Dubai nach Abu Dhabi, von Dublin nach Belfast oder von Brisbane zur Gold Coast. In Thailand kannst du dich per Limo von Bangkok nach Pattaya bringen lassen.

Seit April 2023 erweiterte der Chauffeurservice sein City to City‘-Angebot um 98 neue Strecken. Neben Thailand gibt es neue Routen in Australien, Frankreich, Großbritannien sowie in Irland, Italien, Kanada, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die weltweite Zahl der Verbindungen habe sich damit auf 127 erhöht. Davon würden 18 Strecken in Deutschland angeboten, zu diesen Berlin und Dresden, München und Stuttgart sowie zwischen Frankfurt am Main und Bonn.

Auch Uber bietet in vielen Städten weltweit den Service „UberBlack“ an, der Luxusfahrzeuge und Limousinen umfasst. Über die Uber-App können Userinnen und User eine Limousine für besondere Anlässe oder gehobene Transportbedürfnisse bestellen.

Der Anbieter Lyft hat ebenfalls einen Service namens „Lyft Lux“ eingeführt, der Luxusfahrzeuge und Limousinen umfasst. Das Feature steht in einigen ausgewählten Städten zur Verfügung und ermöglicht, die Buchung von High-End-Limousinen oder SUVs mit schwarzem Äußeren und Ledersitzen über die Lyft-App.

Gett ist ein in Israel gegründetes Mitfahrunternehmen und ist neben israelischen Städten wie Tel Aviv und Jerusalem auch in europäischen Städten (unter anderem London, Bristol, Moskau) sowie in Nordamerika (New York) aktiv. Mit ihr kannst du ebenfalls Limousinen oder luxuriöse Fahrzeuge bestellen. Free Now bietet gleichfalls die Option, Limousinen oder luxuriöse Fahrzeuge über die App zu buchen.

Du hast also mittlerweile eine große Auswahl, um mit deiner Taxi-App auch mal auf gehobene Art und Weise von A nach B zu gelangen und dabei auch noch den Koffer getragen zu bekommen. Man gönnt sich ja sonst nichts.

4. Mit Motorrollern oder Mopeds durch den Verkehr

Deutlich weniger Komfortable dafür wohl umso schneller und sicherlich ein Erlebnis ist die Möglichkeit mit einem Motorradfahrer oder -fahrerin mitzufahren. In einigen städtischen Gebieten bieten dafür Taxi-Apps die Möglichkeit, Motorroller oder Mopeds für Kurzstreckenfahrten zu mieten. Diese sind besonders nützlich in dicht besiedelten Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und gerade im asiatischen Raum beliebt. Anbieter sind unter anderem:

Thailand, Grab, der neben Autos und Scootern auch die Option „ GrabBike “ anbietet, bei dem du Mopeds oder Motorroller für deine Fahrten buchen kannst. GrabBike ist in Ländern wie Indonesien Vietnam und den Philippinen verfügbar.

Gojek ist eine Plattform mit Sitz in der indonesischen Hauptstadt Jakarta, die in Indonesien und einigen anderen Ländern in Südostasien aktiv ist. Sie bieten eine Vielzahl von Diensten an, darunter Mitfahrgelegenheiten per Mopeds. Userinnen und User können die Mopeds über die Gojek-App für ihre Fahrten buchen, zum Beispiel auch auf Bali

5. Einen Rentierschlitten ordern

2022 hatte sich Uber etwas besonders für die Weihnachtszeit einfallen lassen: Mit dem Feature „Uber Sleigh“ startete das Unternehmen vom 12. bis 18. Dezember 2022 den weltweit ersten On-Demand Rentier-Schlittenservice. Dieser war in Lappland und Finnland verfügbar und für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos und exklusiv über die Uber-App buchbar. Ob es das Angebot auch im kommenden Winter geben wird, bleibt abzuwarten.

Eine Fahrt mit einem Rentierschlitten durch die verschneite Landschaft Finnlands war letztes Jahr via Uber möglich (Symbolbild). © Quelle: imago stock&people

Hundeschlitten in Alaska fahren, mit dem Kajak von A nach B kommen, Segway-Touren buchen – das alles fällt in der Regel jedoch immer noch eher unter „touristischen Attraktionen“.

Diese werden daher auch meist nicht als Beförderungsmittel über Taxi-Apps angeboten. Da musst du dann doch noch auf lokale Anbieter zurückgreifen.

