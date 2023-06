Überfüllte Bahnen: Wie erkenne ich, ob mein Zug voll wird?

Mit der Bahn reisen kann sehr entspannt sein. Du musst dich um nichts kümmern, kannst fast alles machen und hast ausreichend Platz. Das ist zumindest die Idealvorstellung, die Realität sieht leider häufig anders aus. Züge sind verspätet oder fallen aus, dadurch sind die Züge, die fahren, meistens sehr voll – mit dem Start des Deutschlandtickets befürchten einige, dass sich die Situation nochmal verschärfen wird.

Wer zeitlich flexibel ist, hat Glück und kann, anstatt sich in den überfüllten Zug zu quetschen, einfach den nächsten nehmen. Doch wie erfährst du, wie voll ein Zug sein wird, bevor du am Bahnhof stehst und sich vor dir die Türen der Bahn öffnen?

Auslastungsprognosen der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn gibt in ihrer App, dem DB Navigator, nur Auslastungsprognosen für IC- und ICE-Züge an. Diese variieren in vier Stufen von „Geringe Auslastung erwartet“ bis zu „Außergewöhnlich hohe Auslastung erwartet“ – dabei handelt es sich allerdings nicht um Echtzeitdaten. Wenn ein Zug spontan voll wird, nutzen dir diese Angaben also relativ wenig.

In einem Pilotprojekt testet die Bahn derzeit Echtzeit-Auslastungsanzeigen. Allerdings bisher nur auf ausgewählten Regionalstrecken, zum Beispiel in Hamburg, Stuttgart und Berlin. Über Lichtsensoren in den Türen und an der Strecke wird dabei ermittelt, wie voll die Züge tatsächlich sind. Die Infos dazu sehen allerdings nur die Wartenden am Gleis, im DB Navigator werden die Daten bisher nicht angezeigt.

Genauso sieht es auch beim restlichen Regionalverkehr und Nahverkehr in Deutschland aus – über die App oder Webseite der DB gibt es hier keine Infos zur Zugauslastung.

Auslastungsprognosen der regionalen Verkehrsverbünde

Einige regionale Verkehrsverbünde versuchen Abhilfe zu schaffen und bieten über ihre jeweiligen Apps Auslastungsprognosen an. In NRW gibt es die Auslastungsprognose zum Beispiel unter anderem bei VRS und VRR. Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn wird die Auslastung als kleines Symbol neben den Verbindungen angezeigt. Diese wird gesammelte Daten aus der Vergangenheit, aber teilweise auch bereits über Lichtschranken an den Türen gemessen, teilweise sollen die Auswertungen so schon Echtzeitdaten liefern.

Weitere Verkehrsverbünde die Auslastungsprognosen anbieten, sind unter anderem die BVG in Berlin und die MVV für den Nahverkehr in München.

Auslastungsprognose über Google

Falls dein lokaler Verkehrsverbund noch keine Auslastungsprognose anbietet, du aber trotzdem nicht darauf verzichten möchtest, dann könnte Google helfen. Über die App Google Maps kannst du dir Routenplanungen von deinem Standort oder einen anderem beliebigen Ort an dein Ziel anzeigen lassen. Dabei gibt es auch immer die Möglichkeit, die Kategorie „Öffentliche Verkehrsmittel“ auszuwählen. Hier werden dir dann potentielle Verbindungen für die Strecke angezeigt.

Google Maps bietet eine Auslastungsprognose für öffentliche Verkehrsmittel an. © Quelle: privat

Wenn du dann eine Verbindung auswählst, wird dir in der Detailansicht angezeigt, wie die Auslastungssituation ist. Du kannst auch selber Angaben zur Situation machen. Und genau da liegt auch ein Schwachpunkt der Funktion, sie beruht nämlich laut Google unter anderem auf genau diesen Angaben anderer Reisender und kann daher durchaus falsch sein.

In der Desktop-Variante von Google Maps gibt es die Funktion übrigens nicht, falls du sie nutzen willst, geht das nur über die App.

