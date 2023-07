Übernachten in Frankfurt: Die schönsten Hotels für deinen Städtetrip

Vom „New-York-Feeling“ über kulturelle Vielfalt bis hin zu hervorragenden Bars und Restaurants: Frankfurt am Main ist ein beliebtes Reiseziel, da die Handels- und Bankenmetropole mit einer Einzigartigkeit überrascht und tagtäglich zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht. Doch wo schläfst du am besten, wenn du zu Besuch bist? Der reisereporter hat die spannendsten Hotels für dich rausgesucht. Hier sind unsere Top 5:

Ruby Louise Hotel & Bar

Das Hotel Ruby Louise Hotel & Bar befindet sich im Herzen Frankfurts. Es zählt wegen seines Konzepts zu den außergewöhnlichsten Hotels der Stadt: Beim Bau wurde darauf geachtet, klassische Motive und traditionelle Formen der Biedermeier-Epoche mit dem urbanen Flair Frankfurts zu kombinieren.

Das Hotel trägt den Namen Louise, da es nach Louise von Rothschild benannt wurde. Ihre Familie ist bekannt für den Aufbau eines berühmten Finanzimperiums in Frankfurt. Sie selbst entschied sich damals jedoch dazu, gesellschaftlich etwas bewirken zu wollen, woraufhin sie zahlreiche bedeutende soziale Einrichtungen gründete. Aus diesem Grund wirst du bei deinem Aufenthalt hin und wieder feststellen, dass viele Gebäude nach ihr benannt wurden.

Bei deinem Aufenthalt im Ruby Louise Hotel & Bar erwartet dich ein exklusiver Aufenthalt. Die Zimmer verfügen unter anderem über ein großes bequemes Bett, eine Regendusche und Zierrahmen, die mit moderner Street-Art-Kunst die Wände schmücken.

Für einen Sundowner kannst du es dir auf der sagenhaften Dachterrasse gemütlich machen. In der sechsten Etage genießt du den besten Ausblick auf die beleuchtete Stadt. Eine Übernachtung für zwei Personen kannst du ab 83 Euro buchen.

The Pure

Bei der nächsten Hotelempfehlung ist der Name Programm, denn: The Pure kommt in zeitlosem und schlichtem Design mit ganz viel Wohlfühlcharakter. In dem privat geführten Hotel steckt vor allem viel Liebe, damit du einen unvergesslichen Aufenthalt hast. Es befindet sich in einem ehemaligen Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert und wurde restauriert und neu gestaltet.

Das schlichte Designhotel ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und befindet sind im Gallusviertel. Dort kannst du dich einfach treiben lassen und dich kulinarisch verwöhnen. Die Bar Shuka oder das Chicago Williams Restaurant laden mit ihren Gastronomiekonzepten zum Schlemmen ein und beim berühmten Yok-Yok-Kiosk kriegst du Getränke aus aller Welt.

Du kannst ein Zweibettzimmer ab 94 Euro buchen. Für 19 Euro kannst du dir ein Frühstück dazu bestellen. Solltest du dich nach einem anstrengenden Tag in Frankfurt nach Entspannung sehnen, dann kannst du es dir im exklusiven Wellness-Bereich gemütlich machen. Die Sauna und der Fitnessraum sind für Gästinnen und Gäste 24 Stunden geöffnet.

25hours The Trip

Direkt im Bahnhofsviertel gibt es das Hotel 25hours The Trip. Die Hotelkette hat zahlreiche Standorte auf der ganzen Welt – so auch in Frankfurt. Hier fällt das Konzept besonders bunt aus, denn es geht darum, dass die Unterkunft die verschiedensten Länder und Kulturen miteinander vereint.

Von Artikis über Tropen bis hin zu Bergen: Jedes Zimmer bildet einen ganz individuellen Rückzugsort und du fühlst dich bei deinem Aufenthalt wie auf einer Expedition. Es gibt verschiedene Zimmergrößen, die du buchen kannst. Egal ob Small, Medium, Large oder Extra-Large: Im 25hours The Trip findest du ein Zimmer, das deinem Bedürfnis entspricht. Soll es lieber etwas Größeres sein? Dann kannst du auch die Pisac Suite oder die Machu Picchu Suite buchen. Reisende können ab 89 Euro einchecken.

Ein Highlight des Hotels ist außerdem die Dachterrasse im sechsten Stockwerk. Von dort aus hast du einen spektakulären Ausblick auf die Frankfurter Skyline – der ideale Ort für einen Sonnenuntergang. Falls du dich ein wenig nach Wellness sehnst, kannst du auch die finnische Sauna ausprobieren. Diese steht allen Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung.

Roomers

Das Hotel Roomers Frankfurt Legend ist die ideale Unterkunft, wenn du auf der Suche nach viel Eleganz und tollem Design bist. Inmitten der Frankfurter Stadt wurde ein Design-Hotel errichtet, das mit 116 Zimmern und Suiten reichlich Platz für Besucherinnen und Besucher bietet.

Das Besondere an dem Roomers Hotel ist, dass die Zimmer mit dunklen Natursteinen und kühlendem Stahl ausgestattet sind. Dies in Kombination mit den richtigen Beleuchtungselementen kreiert einen warmen und vor allem exklusiven Rückzugsort. Der Kontrast aus urbanen Elementen, eleganten Möbeln und dunklen Farben verleihen jedem Raum ein ganz besonderes Flair.

Übrigens brauchst du vom Roomers Hotel in Frankfurt nur wenige Gehminuten zum Mainufer, wo unter anderem die Museumsinsel, die Neue Frankfurter Opfer oder das Schauspielhaus aufzufinden sind.

Falls du nach einer Sightseeing-Tour Lust auf einen Drink hast, empfehlen wir, die preisgekrönte Bar des Hotels – die Roomers Bar – auszuprobieren. Viele Frankfurterinnen und Frankfurter zieht es hierher, um köstliche Drinks wie den Shahmaran (bestehend aus Zitronengras, Rum, Pistazie und Limette) oder den Mothman (ein Cocktail, der sich aus Poiré, Walnuss, Zitrone und Ingwerbier zusammensetzt) zu genießen.

Wer in dem exklusiven Hotel übernachten möchte, kann ein Zimmer ab 193 Euro pro Nacht buchen.

The Blasky Hotel

Wer im The Blasky Hotel eine Unterkunft bucht, erlebt nicht nur den besten Schlafkomfort und tolles Design. Das Vier-Sterne-City-Hotel punktet mit einer Dachterrasse, die es in sich hat: Wenn du das Herzstück des Hotels einmal betrittst, erwartet dich ein Gefühl wie in New York! Und wer durch Deutschland reist, kriegt dies vermutlich nur in Frankfurt.

Das Hotel bietet seinen Gästinnen und Gästen außerdem die Möglichkeit, die glitzernde Skyline der Stadt von der Blasky Bar oder dem Blasky Restaurant aus zu genießen. Wusstest du, dass die Bar sogar vom The Rooftop Guide auf Platz zwei der besten Rooftop-Bars in Frankfurt gewählt wurde? Schnapp dir deine Liebsten und genieße den wunderbaren Blick in die Weite.

Das Hotel hat neben der Dachterrasse auch einen tollen Hotelservice sowie moderne Zimmer zu bieten. Bei der Inneneinrichtung wurde außerdem stets darauf geachtet, Details mit einzubinden, die die Unterkunft heimelig erscheinen lassen – modernes Design trifft somit auf eine warme und vor allem einladende Wohlfühlatmosphäre. Ein Standard-Doppelzimmer kannst du ab 83 Euro pro Nacht buchen.





