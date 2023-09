Klein, kompakt, kurios: Überraschende Fakten über Kos

Kos ist klein und gerade mal 45 Kilometer lang und acht Kilometer schmal. Im Urlaub bedeutet das, dass du viel sehen und viel entdecken kannst – und das alles, ohne dich zu stressen oder lange zu fahren.

So kompakt die Insel auch sein mag: Erlebnisse lauern überall. Von der Bar Street in Kos-Stadt bis hin zu Hippokrates, dem Vater der modernen Medizin: Wir haben überraschende Fakten über Kos für dich gesammelt.

Paradies am Meer: Die schönsten Strände Griechenlands

Dodekanes-Inseln

Kos liegt in der Östlichen Ägäis und gehört mit Rhodos und Karpathos zur Dodekanes-Inselgruppe. Die Insel befindet sich am Eingang zum Golf von Gökova und ist an der kürzesten Stelle nur vier Kilometer von der türkischen Stadt Bodrum entfernt.

Kos ist lang und schmal und hat gerade mal eine Gesamtfläche von 278,2 Quadratkilometer. Insgesamt leben rund 33.000 Menschen auf Kos, 19.000 davon in Kos-Stadt.

Minoische Siedlungen

Schon 2000 vor Christus befand sich an der Stelle des heutigen Kos-Stadt eine der wichtigsten minoischen Siedlungen außerhalb Kretas. Dann ging es los mit unterschiedlichen Epochen und Herrschenden.

Auf eine mykenische Epoche folgte die griechische Antike, dann ging die Insel an das Römische Reich und später an Byzanz und Venedig. 1315 wurde Kos von den Johannitern gekauft, im 16. Jahrhundert kamen die Osmanen und 1912 die Italiener.

Die Insel Kos hat jede Menge Geschichte im Urlaub zu bieten. © Quelle: imago images/fullempty

Endlich griechisch

Im Jahr 1923 wurde Kos im Vertrag von Lausanne offiziell von Italien annektiert – und die Bewohner von Kos wurden italienische Staatsbürger. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Insel erst von der Deutschen Wehrmacht besetzt und ging später an die Engländer.

1946 kam dann die Wende: Kos wurde zusammen mit den übrigen Inseln der Dodekanes auf Anordnung der Alliierten an Griechenland angegliedert. Die Vereinigung mit Griechenland wurde am 7. März 1948 offiziell unterzeichnet.

Hippokrates

Kos wird als die „Insel des Hippokrates“ bezeichnet. Denn der berühmteste Sohn der Insel war ebenjener Hippokrates, der Vater der modernen Medizin. Er wurde um das Jahr 460 vor Christus auf Kos geboren.

Hippokrates begründete die sogenannte Viersäftelehre, wonach die Gesundheit eines Körpers von vier verschiedenen Säften – Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle – abhängt.

Platane von Hippokrates

Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf Kos ist ein Baum: die Platane von Hippokrates im Zentrum von Kos-Stadt. Der Legende nach habe Hippokrates unter dieser Platane seine Schüler unterrichtet.

Es handelt sich tatsächlich um einen mehr als 500 Jahre alten orientalischen Baum. Er wurde 1985 zum Naturdenkmal ernannt und nach dem berühmten griechischen Arzt benannt. Dieser galt in der Antike (und noch heute) als einer der wichtigsten Mediziner der Welt.

In Kos-Stadt ist die Platane von Hippokrates eine beliebte Sehenswürdigkeit. © Quelle: imago images/Tibor Bognár

Entspannter Tourismus

Kos wurde erst in den 80er-Jahren zu einem Urlaubsziel und hat sich seither zwar einen ordentlichen Tourismus aufgebaut, kann aber im Vergleich zu anderen griechischen Inseln nicht mit einer jahrhundertealten Reisegeschichte aufwarten. Das gibt der Insel einen sehr entspannten und gemütlichen Touch.

Mehr zum Thema Kos

Thermalquellen von Kos

Kos ist vulkanischen Ursprungs. Deshalb badet man nicht nur im Meer, sondern auch in Thermalquellen. In einer Bucht an der Küste von Embros fließt schwefelreiches Wasser ins Meer und sorgt für ein spezielles Badevergnügen.

Das Wasser der Thermalquelle von Embros hat zwischen 50 Grad und 80 Grad und sammelt sich in einem Becken am Strand. Weil das Meer das heiße Heilwasser abkühlt, entsteht eine Wassertemperatur von 30 bis 40 Grad. Die heilende Wirkung der Thermalquelle von Embros ist weit über die Grenzen Griechenlands bekannt.

Beliebt auf Kos für ein besonderes Bad: die Embros-Therme. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Gechillte Insel

Gelassenheit wird auf Kos großgeschrieben. Das liegt an der gechillten Haltung der Inselbewohnenden. Laut Statistik verweilen die Koerinnen und Koer (ja, so nennt man die Bewohner von Kos) in einem Café im Durchschnitt 94 Minuten bei nur einer Tasse Kaffee.

Bar Street

In Kos-Stadt gibt es eine Straße, die für ihr ausschweifendes Nachtleben bekannt ist. Die Odós Nafklírou wird deshalb auch als Bar Street bezeichnet. Es reiht sich eine Taverne an die nächste und es gibt britisch angehauchte Pubs genauso wie Bars und Discos.

Das Motto? „Order your drink of choice, consume wisely and dance till the morning light!“ (deutsch: Bestell ein Getränk deiner Wahl, konsumiere es mit Bedacht und tanze bis zum Morgengrauen!)

Wer im Urlaub gerne feiert, ist in Kos genau richtig: In Kos-Stadt gibt es ein buntes Nachtleben. © Quelle: imago/Westend61

Pigi-Brunnen

Im In­sel­inneren liegt zwischen Mar­mari an der Nord­küste und dem Di­keos-Ge­bir­ge im Sü­den das Dorf Pyli. Im Herzen des Ortes ist der Pigi-Brunnen eine beliebte Sehenswürdigkeit. Der Brunnen ist 400 Jahre alt, an manchen Stellen sind noch antike Inschriften zu erkennen.

Um den Brunnen ranken sich mehrere Legenden. Zum einen heißt es, dass Frauen, die das Wasser des Brunnens trinken und diesen mehrfach umrunden, mit vielen Kindern gesegnet werden. Zum anderen, dass man nach einer Umrundung des Brunnens angeblich schneller vor dem Traualtar landet.

