Überflutung in Italien und Kroatien: Was heißt das für den Urlaub?

Erst die Dürre, jetzt Überschwemmungen: Nach monatelanger Trockenheit haben sich in Italien zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen starke Unwetter entladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Ferienregionen Emilia-Romagna und Marken an der Adria kommt es aktuell zu gefährlichen Überschwemmungen. Auch in Kroatien treten Flüsse in mehreren Orten über die Ufer. Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz.

Dramatische Überschwemmungen in Italien

Nach starken Regenfällen herrscht in den norditalienischen Ferienregionen Emilia-Romagna und Marken Ausnahmezustand. Auch wenn für Donnerstag, 18. Mai, kein neuer Regen erwartet wird, gilt nach Angaben des Zivilschutzes weiterhin die Alarmstufe Rot für sieben Provinzen in den Regionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In den Gebieten an der Adriaküste kam es in den vergangenen Tagen zu Hunderten Erdrutschen, laut Zivilschutz sind 21 der 23 Flüsse über die Ufer getreten. Etwa 40 Gemeinden sind von Hochwasser betroffen. Bilder in sozialen Medien zeigen, wie Straßen unter Wasser stehen, Schlammlawinen Wege blockieren und Felder sich in Seen verwandelt haben.

Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna – und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Dort wurde der Notstand ausgerufen. Bis Mittwochabend wurden mindestens neun Tote geborgen, zudem werden weitere Menschen vermisst.

In Cesena stehen unzählige Straßenzüge unter Wasser. © Quelle: imago images/Bernd März

In der Emilia-Romagna rückten die Feuerwehren nach eigenen Angaben bisher zu mehr als 600 Einsätzen aus und retteten mehrere Menschen, die in ihren Häusern eingeschlossen waren oder in ihren Autos in den Wassermassen festsaßen.

In der Stadt Cesena, wo der Fluss Savio über die Ufer getreten ist, haben die Einsatzkräfte Dutzende Menschen gerettet, die auf den Dächern ihrer Häuser festsaßen. In mehreren Teilen der Stadt Faenza kam es außerdem zu Stromausfällen, auch bei den Telefonverbindungen gab es Probleme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Zivilschutz teilt mit, dass etwa 10.000 Menschen in den betroffenen Gegenden in Sicherheit gebracht wurden. Wer nicht von den Evakuierungen erfasst wurde, sollte sich in höheren Stockwerken von Gebäuden in Sicherheit bringen.

Straßen und Zugstrecken gesperrt

Aufgrund der Überflutungen mussten die Behörden viele Straßen und mehrere Autobahnabschnitte sperren. Betroffen ist unter anderem die A13 zwischen Bologna und Taranto. Reisende, die von Mailand kommend über die A1 in Richtung der Adriaregionen in Mittel- und Süditalien unterwegs sind, wird dringend empfohlen, auf der A1 weiterzufahren und dann in Rom über die A24/A25 in Richtung Adria weiterzufahren.

Es kommt auch zu Unterbrechungen des Zugverkehrs. Auch am Donnerstag, 18. Mai, fahren keine Bahnen zwischen Bologna und Rimini, zwischen Ferrara und Rimini, zwischen Ravenna und Faenza über Granarolo sowie zwischen Ravenna und Castelbolognese über Lugo. Mehr aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite von Trenitala.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auswärtiges Amt: Warnungen für Italien beachten

Das Auswärtige Amt rät Reisenden, die derzeit in der Emilia-Romagna oder in den Marken unterwegs sind, zu großer Vorsicht: „Verfolgen Sie die aktuelle Lage in den lokalen und sozialen Medien. Beachten Sie stets Verbote, Hinweisschilder und Warnungen und leisten Sie den Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt Folge.“

Offizielle Informationen über die Katastrophenlage gibt es auch auf der Website und auf dem Twitter-Account der Region Emilia-Romagna. Das regionale Einsatzzentrum befindet sich im Hauptquartier des Katastrophenschutzes in Bologna.

Kroatien: Straßen und Häuser in drei Regionen unter Wasser

Das Tiefdruckgebiet, das sich vor einigen Tagen über Italien gebildet hat und nun nach Osten zieht, führt auch in Teilen Kroatiens zu schweren Überschwemmungen. In mehreren Städten und Gemeinden stehen Straßen, Wohnhäuser und öffentliche Gebäude unter Wasser. Die lokalen Rettungskräfte werden inzwischen vom Katastrophenschutz und vom Militär unterstützt.

In der Kleinstadt Hrvatska Kostajnica an der Grenze zu Bosnien und Herzegowina haben die Behörden den Notstand ausgerufen. Nach tagelangen Regenfällen war die Una, ein Nebenfluss der Save, über die Ufer getreten. Zivilschutz und Freiwillige errichteten Dämme aus Sandsäcken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hochwasser in Kroatien: In der Kleinstadt Obrovac ist der Fluss Zrmanja über die Ufer getreten. © Quelle: imago images/Pixsell

Von den Überschwemmungen betroffen ist auch die Region um die Kleinstadt Obrovac im ländlichen Hinterland Dalmatiens. Dort war bereits am Montag die Altstadt überschwemmt worden, nachdem der Fluss Zrmanja über die Ufer getreten war. Im nahe gelegenen Ort Gracac mussten Einwohnerinnen und Einwohner in die oberen Etagen ihrer Häuser flüchten.

Im Gebiet Duga Resa rund 60 Kilometer südwestlich von Zagreb trat der Fluss Mrežnica über die Ufer. Nach Angaben der Nachrichten-Website „Vijesti“ stehen in den Orten Karlovac, Donji Mrzlo Polje, Zvečaj und Belavići viele Straßen, Häuser, Höfe und Felder unter Wasser.

Am Dienstag waren die Pegelstände laut Medienberichten wieder gesunken. Die kroatischen Behörden rechnen aber auch in den nächsten Tagen mit einer angespannten Lage, wenn die Regenfälle anhalten.

Trinkwasser, Medikamente und Lebensmittel sichern

Auf Evakuierungen wurde bisher verzichtet – das kann sich bei wieder steigenden Flusspegeln aber jederzeit ändern. Die Behörden empfehlen den Menschen in den betroffenen Gebieten, Ruhe zu bewahren und im Notfall die 112 anzurufen. Darüber hinaus solle man ausreichend Trinkwasser, Lebensmittel und Medikamente bereithalten sowie Handyakkus aufgrund drohender Stromausfälle aufladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In keinem Fall sollten sich Betroffene zu Fuß oder mit dem Auto durch die Wassermassen kämpfen. Berichte über Tote oder Vermisste gibt es in Kroatien derzeit nicht.

Können Reisen in den betroffenen Regionen kostenlos storniert werden?

Wenn Naturkatastrophen – wie Überschwemmungen, Brände oder ein Erdbeben – den Urlaubsort treffen, dann handelt es sich dabei im Reiserecht um außergewöhnliche Umstände. In diesen Fällen kann ein Urlaub oftmals kostenlos storniert werden. Wichtig ist es aber, genau hinzuschauen. Denn: „Die Voraussetzung ist, dass die Reise durch außergewöhnliche Umstände tatsächlich konkret beeinträchtigt ist“, so Karolina Wojtal, Juristin und Projektleiterin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland.

In den aktuellen Fällen in Italien und Kroatien bedeutet das also: Reisen können nur dann kostenlos storniert werden, wenn sie in ein konkret betroffenes Gebiet führen. Die reine Angst vor Überschwemmungen oder Beeinträchtigungen in bislang nicht betroffenen Regionen reicht nicht aus. Reiserechtsanwalt Degott stellt klar: Angst oder Unsicherheitsgefühle sind keine Stornogründe.