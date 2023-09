Umfrage: Was reizt Reisende aus dem Ausland an Deutschland?

Warum entscheiden sich internationale Reisende für einen Trip nach Deutschland, anstatt durch Paris zu flanieren oder in Italien am Meer zu urlauben?

Anlässlich des Welttourismustags haben wir Menschen am Brandenburger Tor gefragt, welchen Reiz Berlin und die ganze Bundesrepublik auf ausländische Besucherinnen uns Besucher ausübt – und an welchen Stellen unsere Tourismusbranche noch Nachhilfe nehmen muss.

„Das Sicherheitsgefühl ist hoch, nur die Fahrradfahrer sind verrückt“

Anna und Juan hatten eine holprige Anfahrt. Sie reisten Anfang September mit der Deutschen Bahn - ausgerechnet an dem Tag, als auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin fast alle Züge wegen Schäden durch Vandalismus ausfielen. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Anna & Juan aus Argentinien:

Wir machen einen Europa-Trip, der uns unter anderem an London, Amsterdam, Brugge und Hamburg vorbeiführt. Nach Berlin sind wir mit der Deutschen Bahn gekommen – ausgerechnet an dem Tag, als es auf der Strecke von Hamburg nach Berlin Brandschäden wegen Vandalismus gab. Es war sehr tricky, an Informationen zu kommen, wenn man nicht Deutsch spricht. Alle rannten wir verrückt herum und Hilfe war nicht in Sicht.

Trotzdem haben wir einen guten Urlaub. Vor Jahren waren wir schonmal in München und auch Berlin überzeugt uns jetzt mit spannenden Sehenswürdigkeiten und netten Menschen. Gut gefallen haben uns bisher eine Free Walking Tour und die Museumsinsel. Sogar eine Currywurst konnten wir schon kosten – sie war lecker! Auch das Sicherheitsgefühl ist hoch. Nur die Fahrradfahrer sind etwas verrückt. Und im Vergleich zu Buenos Aires sind die Parks überraschend schmutzig.

„Der Kunde ist hier nicht König“

Kimberly (rechts) aus Brasilien ist mit ihrer Freundin Adrina unterwegs. Die beiden Mädels sind zum ersten Mal in Deutschland – und freuen sich auf ihren ersten Rave im Berghain oder im KitKat. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Kimberly aus Brasilien:

Mein Vater reiste 2006 zu Weltmeisterschaft nach München – und war total begeistert von Deutschland, das hat mich angesteckt. Als Kind sah ich viele Videos auf YouTube, auch vom Brandenburger Tor, aber die Realität ist auf jeden Fall besser.

Vor allem freue ich mich auf meinen ersten Rave. Wir hoffen, ins Berghain zu kommen – der Clubs ist auch in Brasilien legendär. Nur eine Sache ist mir bisher negativ aufgefallen: In Sachen Kundenservice hat Deutschland noch etwas aufzuholen. In meiner Heimat sind wir sehr an guten Service gewöhnt. Hier sprechen vielen Menschen aus der Tourismusbranche kaum Englisch und es fehlt die Herzlichkeit. Der Kunde ist hier nicht König.

„Der gute Umrechnungskurs von Dollar zu Euro ist ein Anreiz“

Meghan & Justin aus den USA interessieren dafür, wie sich die deutsche Kultur sei dem Zweiten Weltkrieg verändert hat. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Meghan & Justin aus den USA:

Wir sind aus North Carolina für die Arbeit angereist – und ergänzen den beruflichen Trip um ein paar Urlaubstage. Letztes Jahr waren wir bereits in Hamburg. Und die deutsche Kultur ist immer wieder interessant. Es ist spannend, sich darüber zu bilden, wie jung das Land ist und was sich seit dem Zweiten Weltkrieg alles verändert hat.

Ich habe gehört, dass Berlin früher sehr erschwinglich war und jetzt immer teurer wird. Allerdings haben wir zurzeit Glück, denn der Umrechnungskurs von Dollar zu Euro fällt zu unseren Gunsten aus – das war auf jeden Fall auch ein Anreiz für uns, Urlaub in Deutschland zu machen. Morgen freuen wir uns auf das Reichstagsgebäude und die Museumsinsel.

„Ich will herausfinden, ob ich in Deutschland studieren möchte“

Noch ist Karina aus Rumänien als Besucherin in Deutschland – doch schon bald könnte sie als Studentin zurückkehren. Den Urlaub betrachtet sie als Testlauf. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Karina aus Rumänien:

Ich bin mit dem „Internationalen Preisträgerprogramm“ des deutschen Pädagogischen Austauschdiensts hier. Obwohl ich erst 18 bin, lerne ich seit 14 Jahren Deutsch. Ich bin hier, um herauszufinden, ob ich in Deutschland studieren möchte.

Bisher gefällt mit die Lebensweise hier ganz gut, aber ich finde, die deutsche Tourismusbranche könnte ruhig mehr Werbung machen. Denn die Architektur hat mich total überrascht und ich bin von der ganzen Stadt begeistert. Auch wenn es in den öffentlichen Verkehrsmitteln teilweise ganz schön mies riecht.

„Die Geschichte Deutschlands ist ein Besuchsgrund“

Fast ein Heimspiel: Simona & Peter kommen aus den Niederlanden. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Simona & Peter aus den Niederlanden:

Wir genießen den Trip und sind mit dem Zug angereist. Berlin hat eine besondere Atmosphäre, vor allem Architektur und Street Art sind uns besonders wichtig. Vor allem die Geschichte Deutschlands ist ein Besuchsgrund – es gibt hier mehr zu entdecken, als wir gedacht hatten.

Außerdem hat uns die Liebenswürdigkeit überrascht. Bisher haben wir nur freundliche Menschen getroffen! Wir würden unser Nachbarland auf jeden Fall wieder bereisen.

„Es könnte noch mehr vegetarischen Optionen geben“

Rashmi ist aus Pune angereist. Wenn sie nach dem Weg fragt, sind viele Deutsche hilfsbereit. Andere scheuen den Blickkontakt und gehen ihr befremdet aus dem Weg. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Rashmi aus Indien:

Der Flug von Pune dauert 10 Stunden, aber ich habe Freunde hier, mit denen ich nun acht Tage lang die deutsche Kultur erkunden kann. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kam ich bisher gut zurecht, auch wenn die Schilder ganz anders aussehen. Wenn man sich mal verirrt, sind viele Deutsche auch hilfsbereit. Aber es gibt ebensoviele Menschen, die einen irritiert ansehen und weitergehen.

Als Vegetarierin, die vor Jahren schonmal in Deutschland war, kann ich sagen: Es gibt mittlerweile mehr Angebot. Dennoch könnte man die vegetarischen Optionen in vielen Restaurants noch ausbauen.

„Es gibt weniger Hunde und Katzen als in Istanbul“

Gulcem aus der Türkei kannte keinen Apfelkuchen – jetzt ist sie Fan. Auch die Siegessäule war ein Highlight ihres Deutschland-Trips. © Quelle: Katharina Viktoria Weiß

Gulcem aus der Türkei:

Mir ist es im Urlaub vor allem wichtig, gut zu Essen – und ich hatte gestern einen Apfelkuchen, der auf jeden Fall eine gute Wahl war. Im Rahmen dieser Reise sehe ich mit Berlin und Frankfurt an, eine Stadt aus dem ehemaligen Osten und eine Stadt aus dem ehemaligen Westen. Die deutsche Vergangenheit zu erkunden ist sehr lehrreich.

Aber es gibt auch Attraktionen, die einfach nur schön sind – wie der Aufstieg zur Spitze der Siegessäule oder ein Spaziergang im Tiergarten. Dabei ist mir aufgefallen, dass es deutlich weniger Hunde und Katzen gibt, als in Istanbul, meiner Heimatstadt. Außerdem sind die Menschen in Deutschland etwas reservierter, als ich es von Zuhause gewöhnt bin.

