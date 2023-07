Portugal-Urlaub ohne Menschenmassen: An diesen Orten geht’s

Es ist die Heimat des Portweins und das Paradies für Surferinnen und Surfer: Portugal ist für viele Menschen im Sommer ein echtes Traumreiseziel und an vielen Orten kann es richtig voll werden. Auch wenn das Land nicht sonderlich groß ist, hat es noch ein paar Flecken zu bieten, die nicht weniger sehenswert sind und doch noch nicht so bekannt. Wir stellen dir die spannenden Alternativen zu Portugals berühmten Orten genauer vor.

Azoren statt Algarve

Die Algarve zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Portugal und ist entsprechend gut besucht. Möchtest du ein bisschen mehr Ruhe und Natur, sind die Azoren die bessere Wahl. Zugegeben, die Anreise zu den portugiesischen Inseln weit draußen im Atlantik ist etwas länger, lohnt sich aber.

Auf der Insel Pico kannst du den mächtigen Vulkan Pico Alto erkunden, der gleichzeitig der höchste Berg in Portugal ist. Auf São Miguel wird dich die üppige Vegetation in ihren Bann ziehen, du kannst dampfend heiße Quellen entdecken und am Ufer von Kraterseen sitzen.

Die Azoren gehören zu Portugal und sind ein grünes Paradies. © Quelle: imago images/Westend61

Auf Faial blühen im Sommer die Hortensien um die Wette und die Hauptstadt Horta ist vor allem bekannt für ihren malerischen Jachthafen. Auf Flores findest du tolle und spektakuläre Wasserfälle. Du merkst schon, auf den Azoren wird es nicht langweilig.

Porto statt Lissabon

Lissabon ist nicht nur Portugals Hauptstadt, sondern auch ein beliebtes Ziel für Städtetrips. Um den Tourimassen hier zu entkommen, lohnt es sich, die Stadt gegen Porto zu tauschen. Diese liegt etwa drei Autostunden nördlich von Lissabon und ist durch einen eigenen Flughafen prima zu erreichen.

Wahrzeichen ist die Dom-Luís-Brücke, die über den Fluss Douro führt und einen atemberaubenden Blick über die Stadt bietet. Im historischen Stadtviertel Ribeira kannst du bunte Häuser bestaunen, entlang der Uferpromenaden spazieren und lecker essen. In Vila Nova de Gaia dreht sich alles um Wein und in der WOW World of Wine Porto kannst du alles rund um den Rebensaft erfahren.

Porto ist eine malerische Stadt und gute Alternative zu Lissabon. © Quelle: imago images/Joana Kruse

Wenn du ein Fan von Büchern bist, solltest du unbedingt einen Zwischenstopp in der Livraria Lello machen. Sie gilt als eine der schönsten Buchhandlungen der Welt und soll auch als Inspiration für die „Harry Potter“-Reihe gedient haben. Wenn du an den Stadtrand von Porto fährst, ist die Architektur zwar nicht mehr so schön, die Strände sind aber umso schöner und überhaupt nicht überlaufen.

Viana do Castelo statt Sintra

Sintra ist eine portugiesische Stadt, etwa 25 Kilometer westlich von Lissabon. Sie gehört zu den beliebten portugiesischen Reisezielen, schon allein wegen der beeindruckenden Paläste in der Stadt. Eine weniger bekannte Alternative ist da Viana do Castelo.

Die charmante Stadt im Norden Portugals muss sich ebenfalls nicht verstecken, wenn es um beeindruckende Bauten geht. Hier findest du beispielsweise die Basilika Santa Luzia, die auf einem Hügel erbaut worden ist und heute einen herrlichen Blick über die Stadt und den Fluss Lima bietet. Im historischen Zentrum kannst du durch malerische Gassen schlendern und einen Kaffee auf dem zentralen Platz Praça da República trinken.

Ein Blick über die unbekanntere Stadt Viana do Castelo im Norden Portugals. © Quelle: imago images/YAY Images

Der Fluss Lima eignet sich außerdem wunderbar für eine entspannte Bootstour, bei der du Viana do Castelo noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen bekommst. Wenn du eine Auszeit vom Sightseeing brauchst, sind wunderschöne Städte gleich ums Eck, beispielsweise Praia da Amorosa oder Praia do Carreço.

Figueira da Foz statt Nazaré

Wenn dir jetzt nicht gleich der Ortsname Nazaré etwas sagt, ist das nicht schlimm, du wirst diesen Ort mit Sicherheit trotzdem kennen. Schon allein wegen der weltberühmten Bilder der riesigen Wellen, die sich dort an der Küste brechen. Diese Monsterwellen werden regelmäßig von Surfern erklommen und der Ort ist ein echtes Paradies für diesen Wassersport. Dementsprechend wird es hier im Sommer richtig voll.

Wenn du darauf keine Lust hast, fahre lieber nach Figueira da Foz. Die Stadt liegt ziemlich genau in der Mitte der portugiesischen Küste und ist vor allem für ihre herrlichen Strände und die entspannte Atmosphäre bekannt.

Figueira da Foz ist ebenfalls ein Paradies für Wassersportfans und weniger überlaufen als Nazaré. © Quelle: imago images/Josep Curto

Aufgrund der Lage an der Küste sind die Voraussetzungen für Wassersport auch hier ideal und in der Stadt findest du nach dem Austoben auf dem Wasser noch jede Menge Bars und Restaurants, um den Tag ausklingen zu lassen.

Landesinneres statt Küste

Portugal ist bekannt für seine spektakulären Küsten und dementsprechend viele beliebte Urlaubsorte befinden sich dort. Wie wäre es stattdessen mal mit einer Reise ins Landesinnere? Hier kannst du das authentische Portugal erleben und die Natur so richtig genießen.

Im Landesinneren Portugals verstecken sich unzählige historische Städte, wie beispielsweise Tomar, Èvora oder Guimarães. Diese sind sogar von der Unesco zu Weltkulturerbestätten ernannt worden. Wenn du durch das Landesinnere fährst, werden dir immer wieder Schlösser und Burgen hoch oben auf Hügeln und Bergen begegnen. Besonders schön sind das Schloss von Òbidos oder das Schloss von Almourol.

Das malerische Douro-Tal. © Quelle: imago images/CSP_phbcz

Außerdem kannst du einen Urlaub im Landesinneren auch prima mit einem Stadtbesuch verbinden, zum Beispiel in Porto. Direkt daran schließt sich nämlich das malerische Douro-Tal an, ebenfalls Welterbe und berühmtes Weinanbaugebiet.

Inselausflug statt Strandtag

Ja, die Strände in Portugal sind wunderbar und eignen sich definitiv dazu, mal so richtig runterzukommen. Doch irgendwann wird auch das langweilig, oder? Das Gute ist: Portugal hat nicht nur die weit entfernten Inseln der Azoren oder Madeira zu bieten, sondern auch eine kleine Inselgruppe, die ideal für einen Tagesausflug ist: die Berlengas-Inseln.

Sie liegen vor der Küste von Peniche, oberhalb von Lissabon. Mit dem Auto sind es nur knapp 80 Kilometer bis Peniche und hier kannst du dann ins Boot umsteigen. Die Fahrt ist auf dem Atlantik meist abenteuerlich, dauert aber in der Regel nur 30 bis 45 Minuten. Die Inseln sind vor allem für Naturliebhaber und -liebhaberinnen ein kleines Paradies. Auf der Hauptinsel Berlenga Grande gibt es viele Wanderwege und entlang dieser kannst du die atemberaubende Tier- und Pflanzenwelt bestaunen.

Ein Blick auf die noch unbekannten Berlengas-Inseln vor der Küste Portugals. © Quelle: imago images/Pond5

Wahrzeichen der Inseln ist die Festung Forte de São João Baptista, die auf einer felsigen Landzunge erbaut wurde Das Fort lässt sich besichtigen und du kannst hier mehr über die Geschichte erfahren. Die Festung wurde im 17. Jahrhundert erbaut, um die Besetzung durch die nordafrikanischen Korsaren oder andere Mächte zu verhindern.

