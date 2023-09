Unesco ernennt zahlreiche neue Welterbestätten – ein Überblick

Im September 2023 entscheidet die UN-Kulturorganisation Unesco bei ihrem Treffen im saudi-arabischen Riad, welche Stätten neu auf die Unesco-Welterbeliste dürfen. Zur Auswahl stehen sämtliche Orte, die 2022 und 2023 weltweit nominiert wurden. Auch Deutschland ist mit einem 52. Welterbe dabei.

Erfurt hat seinen erhofften Welterbe-Titel erhalten. Weltweit können sich aber auch viele weitere Stätten über den begehrten Unesco-Titel freuen. Wir stellen dir die neuen Titelträger vor.

Die neuen Unesco-Welterbestätten

1. Koh Ker, Kambodscha

Zur Zeit des Khmer-Reichs in Kambodscha (die Khmer sind die größte Ethnie des Landes) war das antike Lingapura (heute Koh Ker genannt) von 921 bis 944 eine wichtige Stadt. Heute kannst du in Koh Ker eine archäologische Stätte mit Tempeln und weiteren Heiligtümern besuchen. Aus der damaligen Bauweise entstand die Tradition, Tempel aus großen Steinblöcken zu errichten.

Die Ruinen des Hindu-Prasat-Pram-Tempels in Koh Ker sind ein Beispiel für die historischen Stätten, die man vor Ort besuchen kann. © Quelle: IMAGO/Pond5 Images

2. Santiniketan, Westbengalen, Indien

Santinekatan, auch Shantinekatan genannt, bedeutet „Heimstatt des Friedens“. Der Ort entstand 1901 als Schule und Kunstzentrum, sein Fokus lag auf der Verbundenheit aller Menschen, unabhängig von Kultur und Religion.

Diese Stätte soll sogar Mahatma Gandhi und andere bedeutende Männer inspiriert haben, die sich für die Freiheit Indiens einsetzten.

3. Alte Teewälder, Jingmai-Berg, China

Die Alten Teewälder im Jingmai-Gebirge im südwestlichen China wie der Teewald Dapingzhang entführen dich in eine magische Welt von Dörfern, Plantagen und Hainen.

Du folgst in den Spuren der Blang- und Dai-Völker, die in den Bergen ihre Teeplantagen anlegten, und zwar über 1000 Jahre hinweg! In den Wäldern zelebrierten sie wiederum ihre Feste. Den Unesco-Welterbestatus verdankt dieser Ort nicht zuletzt dem Umstand, dass die Landnutzung dort als besonders nachhaltig gilt.

Eine Tee-Anbauerin zeigt gepflückte Teeblätter in einem alten Teewald auf dem Jingmai-Berg in Pu’er in der südwestchinesischen Provinz Yunnan. Die Landschaft besteht aus fünf großen, gut erhaltenen alten Teewäldern und neun traditionellen Dörfern. © Quelle: imago images/Xinhua

4. Hirschstein-Monumente, Mongolei

Stell dir vor, du stehst vor einem Monolith von bis zu vier Metern Höhe, der auch noch mit Abbildern von Hirschen verziert ist.

Diese außergewöhnlichen Hirschstein-Monumente (circa 1200 bis 600 vor Christus) stehen im Changai-Gebirge in der Mongolei und erzählen eine spannende Geschichte, wie die eurasischen Nomaden in der Bronzezeit ihre Toten begruben.

In die steinernen Denkmäler sind Zeichnungen von Tieren geschnitzt. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

5. Gaya-Tumuli-Hügelgräber, Südkorea

Gaya Tumuli (Tumuli bedeutet Hügelgrab) ist das 16. Weltkulturerbe in Südkorea. Dabei handelt es sich um eine Hügelgräbergruppen, die vom ersten bis ins sechste Jahrhundert entstanden. Sie befinden sich im südlichsten Teil des Landes. Zu dem Cluster gehören sieben Hügel.

Damals setzte sich Gaya aus sieben einander nahestehenden Königreichen zusammen. Die Gaya-Zivilisation verschwand zwar, aber Gräber wie diese sind wichtige Stätten, mit deren Hilfe viel über die einstige Gaya-Kultur erschlossen werden kann.

Heute ist der Tumuli-Park, der auch unter dem Namen Daereungwon bekannt ist, ein Spaziergebiet. Mehrere Wege führen durch den Park, und eines der Gräber, Changnyeong Gyo-dong, ist für Besucherinnen und Besucher zugänglich.

Im Tumuli-Park in Gyeongju kannst du zwischen den Hügeln spazieren gehen. © Quelle: imago images/Christophe Boisvieu

6. Gordion, Türkei

Gordion befindet sich etwa 70 Kilometer südwestlich von Ankara und war das Herzstück des antiken Phrygien, wie die Region im Westen Kleinasiens früher hieß.

Dort kannst du heute unter anderem dank der Grabungsstätte Gordion tief in die Geschichte der damaligen Zivilisation eintauchen, die Zitadelle besuchen und schon am Eingang einen Torkomplex aus der Eisenzeit bewundern, der besser erhalten ist als sämtliche andere seiner Art.

Die historische Stätte von Gordion hat laut Unesco ebenfalls den Welterbe-Status verdient. © Quelle: imago images/Xinhua

7. Jüdisch-mittelalterliches Erbe von Erfurt, Deutschland

Auch Thüringens Hauptstadt Erfurt darf sich freuen: Ihr jüdisch-mittelalterliches Erbe gilt nun als neues Welterbe. Es ist bereits der 52. Unesco-Titel für Deutschland.

Die Ehre dürfte zum Teil auch einem Fund von 1998 zu verdanken sein, als Bauarbeiter zufällig auf eine geschichtsträchtige Silberschale im Keller der Synagoge stießen. Archäologinnen und Archäologen gruben daraufhin weitere Schätze aus, wie Tausende von Silbermünzen und zahlreiche Silberbarren.

Erfurt ist stolz, das sein jüdisches Erbe nun zum Unesco-Welterbe ernannt worden ist. © Quelle: IMAGO/Bild13

8. Architektur von Kaunas, Litauen

Heute ist Vilnius die Hauptstadt von Litauen, doch von 1919 bis 1939 war es die gemütliche Stadt Kaunas. Die Unesco lobt die Architektur der gut 315.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Stadt als „herausragendes Beispiel für Urbanisierungs- und Modernisierungsprozesse, die zwischen den Weltkriegen in Ost- und Mitteleuropa stattfanden“.

Diese sogenannte „Architektur des Optimismus“ lernst du am besten bei einem Städtetrip kennen: bei ausgiebigen Spaziergängen zu historischen Gebäuden und Denkmälern ebenso wie im Vorübergehen an Straßenkunst.

9. Tak’alik Ab’aj, Guatemala

„Stehende Steine“ bedeutet der nahezu unaussprechliche Name dieser Maya-Ruinenstätte unweit der Pazifikküste in Guatemala. Dort begibst du dich auf die Spur von 1700 Jahren Geschichte.

Von 800 vor Christus bis ins Jahr 900 nach Christus befand sich dort nämlich eine Terrassenstadt, die dank ihrer Lage an einem Handelsweg äußerst wichtig war für einen Wandel der Kulturen: von den Olmeken zu den Maya. Noch heute sehen viele Ureinwohnerinnen und Ureinwohner die Stätte als heilig an.

10. Altstadt von Kuldiga, Lettland

Kuldiga ist eine historische Hansestadt mit mittelalterlicher Altstadt, die schon über 750 Geburtstage feiern durfte. Du kannst sie bei einem Wochenendtrip erkunden und dabei auch Wanderungen am Fluss Venta unternehmen, der zum Charme des Städtchens beiträgt.

Auch die wunderschöne Altstadt von Kuldiga in Lettland zählt nun zum Unesco-Welterbe. © Quelle: IMAGO/Pond5 Images

11. Talayotische Kulturstätten von Menorca, Balearische Inseln, Spanien

Als „Talayotische Kultur Menorcas“ werden Stätten bezeichnet, an denen du eintauchen kannst in die prähistorischen archäologischen Funde der Insel. Zu den ausgewählten Stätten gehört beispielsweise die Naveta des Tudons, eine prähistorische Grabanlage bei Ciutadella.

Achte bei deiner Menorca-Reise also auf die zahlreichen „Talayots“ – Trockensteinbauten, die ganz ohne Mörtel gebaut wurden, insbesondere runde Häuser, Dächer, die von Säulen gestützt werden, sowie Hypogäen, eine Art Höhlen.

Die talayotische Kultur Menorcas hat ein reiches Erbe an archäologischen Denkmälern wie Talayots, Taulas und Navetas hervorgebracht. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

12. Zarafshan-Karakum-Korridor der Seidenstraße, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan

Von der berühmten Seidenstraße hast du vielleicht schon einmal gehört – der nun zum Unesco-Welterbe ernannte Zarafshan-Karakum-Korridor ist ein bedeutendes Teilstück davon. Er führt auf 866 Kilometern durch Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, am Zarafshan-Fluss entlang und selbst durch die Karakum-Wüste bis zur Merv-Oase.

Bei einer Reise durch diesen Korridor bekommst du den besten Einblick in den kulturellen Reichtum der Region, der den damaligen Kauf- und Handelsleuten zu verdanken ist.

13. Gedeo-Kulturlandschaft, Äthiopien

Auch bei dieser Stätte belohnt die Unesco unter anderem den Aspekt der Nachhaltigkeit: Die Kulturlandschaft von Gedeo befindet sich im Hochland Äthiopiens, wo die Urbevölkerung vormachte, wie Bäume, Nutzpflanzen und sogar Kaffee anzubauen sind, sodass möglichst viele Menschen davon leben können. Und das bei einer äußerst ressourcensparenden Landnutzung!

14. Persische Karawanserei, Iran

Was waren eigentlich Karawansereien? Das, was wir heute als Pensionen oder Gasthäuser kennen. Dort konnten Reisende übernachten sowie Essen und Getränke bekommen. Über die Jahrhunderte entstanden gerade im heutigen Iran über 1000 dieser Karawansereien – und nun gehören gut 50 davon zum Unesco-Welterbe.

Karawansereien waren Gasthäuser, wo Reisende übernachten, essen und trinken konnten – einige davon gehören nun zum Unesco-Welterbe. © Quelle: imago stock&people

15. Tr’ondëk-Klondike-Region, Kanada

Im kanadischen Yukon liegen die acht sogenannten Tr’ondëk-Klondike-Gemeinden, die nun allesamt Teil des Unesco-Welterbes sind. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Siedlungsgebiet der indigenen Tr’ondëk Hwëch’in.

Die Urbevölkerung dieser Region litt im 19. Jahrhundert besonders unter den Kolonialherren, als die Jagd nach Pelzen und Gold das Leben zu dominieren begann.

16. Žatec und der traditionelle Saazer Hopfen, Tschechische Republik

Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber waren vielleicht schon einmal dort: im malerischen Žatec im Norden Tschechiens, umgeben von weiten Feldern des sogenannten Saazer Hopfens. Diese beliebte Hopfensorte wird dort bereits seit 700 Jahren angebaut.

In der Stadt und ihrer Umgebung kannst du alles über den Hopfenanbau lernen, was es zu wissen gibt, zum Beispiel im Hopfenmuseum.

17. Antikes Jericho/Tell es-Sultan, Palästina

Wusstest du, das Jericho eine der ältesten Städte weltweit ist, die ständig bewohnt wird? Schon seit mehr als 11.000 Jahren leben dort Menschen. In dieser antiken Stadt hat die Unesco nun die archäologische Grabungsstätte Tell es-Sultan zum Welterbe ernannt. Dort findest du unter anderem Spuren eines der ersten bekannten Menschendörfer.

Die Ruinen von Tell es-Sultan befinden sich in Jericho, einer der ältesten ständig bewohnten Städte der Welt. © Quelle: imago images/Buurserstraat386

18. Köç-Yolu-Transhumanzroute, Aserbaidschan

„Köç Yolu“ bedeutet „Wanderroute“, aber bei dieser besonderen Route ist nicht ein einzelner Pfad gemeint, sondern ein etwa 200 Kilometer umfassendes Netzwerk aus Straßen und Brücken.

An der Route liegen zudem unzählige Moscheen, Mausoleen und andere kulturelle Hinterlassenschaften der kaukasischen Halbnomaden namens Khinalig. Sie machten sich im Sommer mit ihrem Vieh auf Wanderschaft, und da viele ihrer Wege und Bauten noch wunderbar erhalten sind, dienen sie als außergewöhnliches Beispiel für den nachhaltigen Umgang mit dem Land, selbst unter teilweise extremen Bedingungen.

19. Djerba, Tunesien

Die Insel Djerba ist ein Traum für Sonnen- und Strandfans und zählt zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten in Tunesien. Das Eiland ist auch eine Kulturlandschaft. Der Unesco-Titel zeichnet insbesondere die Siedlungsmuster Djerbas aus dem neunten Jahrhundert aus.

Schon damals wurde bedacht, wie wasserarm die Insel ist. Anstatt dicht zu bauen, verteilte man daher die kleinen Gemeinden namens Houma über die ganze Insel. Die Unesco spricht von einem „soziokulturellen Wirtschaftsmodell, das auf die natürlichen Bedingungen der Insel abgestimmt war“.

20. Heilige Ensembles von Hoysala, Indien

Um dieses neue Unesco-Welterbe zu bewundern, reist du nach Südindien in den Bundesstaat Karnataka. Zu sehen gibt es unter anderem drei besondere Tempelkomplexe der Hoysala-Dynastie, die dem 12. und 13. Jahrhundert enstammen.

Der Hoysala-Stil zeichnet sich dadurch aus, dass historische Sakralbauelemente in neue Tempel einbezogen wurden. Entstanden sind ungewöhnliche Skulpturen und Steinschnitzereien im Rahmen einer Bildhauerkunst, die es so nirgendwo anders gab und die prägend war für die hinduistischen Tempelbauten folgender Jahrhunderte.

21. Kosmologische Achse von Yogyakarta, Indonesien

Auf der Hauptinsel Java in Indonesien erwartet dich in Yogyakarta eine sechs Kilometer lange, kulturell bedeutende Nord-Süd-Achse. Sie führt vom Berg Merapi (angeblich Heimat der Schutzgeister) über das Stadtzentrum mit seinem Palast bis zum Indischen Ozean.

Wissenswert ist, dass das 1755 errichtete Yogyakarta laut dem früheren Sultan eine kleine Version des Universums darstellen sollte. In der Nähe der Stadt Yogyakarta findest du auch die Tempelanlage Prambanan, die bereits seit 1991 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Ein Tempelbesuch zählt zu den zehn Must-dos für Indonesien.

22. Bale-Mountains-Nationalpark, Äthiopien

Der Bale-Mountains-Nationalpark steht für Superlative: Da gibt es eine riesige biologische Diversität und Afrikas größten alpinen Lebensraum in bis zu 3000 Metern Höhe.

Dort kannst du ebenso Gletscherseen erwandern wie Moorgebiete und Wälder erkunden. Darunter ist auch der zweitgrößte Wald Äthiopiens, der Harenna-Wald, aus dem der südliche und größte Bereich des Nationalparks besteht.

Und mit etwas Glück lernst du sogar ein paar der tierischen Bewohner wie Warzenschweine oder Menelik-Buschböcke kennen. Auch bedrohte Arten wie Bergnyalas, Bale-Grünmeerkatzen oder Äthiopische Wölfe leben in dem Nationalpark.

Der Bale-Mountain-Nationalpark in Äthiopien steckt voller ökologischer Vielfalt und beherbergt auch seltene Tierarten. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

23. Waldmassiv von Odzala-Kokoua, Kongo

Im Nordwesten der Republik Kongo liegt das Waldmassiv Odzala-Kokoua. Es befindet sich im gleichnamigem Nationalpark, der in vielerlei Hinsicht große Bedeutung in der Region hat: Er ist einer der ältesten Nationalparks Afrikas, beheimatet seltene Ökosysteme und wurde über die Jahrhunderte beispielhaft neu bewaldet.

Außerdem steht er für den Schutz von Arten, die im Kongo ansonsten häufig unter Wilderei leiden, zum Beispiel Tüpfelhyänen und Westliche Flachlandgorillas. Dort können auch Waldelefanten noch recht ungestört wandern.

24. Vulkane und Wälder von Mount Pelée und die Pitons im Norden Martiniques

Die sogenannten Pitons du Carbet sind ein Gebirgszug der Karibik-Insel Martinique mit zwölf Bergen. Daneben reckt sich stolz der Vulkan Mont Pelée in die Höhe, der seit Beginn des 20. Jahrhunderts inaktiv ist. Dennoch starben bei einem Ausbruch etliche Menschen. Vor Ort wurde ein Vulkanobservatorium erreichtet – was damals noch äußerst innovativ war. Den Unesco-Status verdankt das Gebiet außerdem der Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die auf den Kleinen Antillen ihresgleichen sucht.

Über der Stadt Saint-Pierre erhebt sich der Vulkan Mount Pelée. © Quelle: imago images/alimdi

25. Wikingerzeitliche Ringburgen, Dänemark

Mit diesem Unesco-Titel wird auch ein Stück Wikingergeschichte in Dänemark geehrt: Es geht um die fünf kreisförmigen Festungen von Trelleborg, Borgring, Aggersborg, Fyrkat und Nonnebakken, die Wikinger-König Harald, auch „Blauzahn“ genannt, von 970 bis 980 erreichten ließ. Von dieser Festungskette aus sollten Land- und Seewege auf Jütland, Fünen und Seeland überwacht werden.

Das Trelleborg-Museum der Wikingerzeit findest du beispielsweise in der Stadt Slagelse auf der dänischen Hauptinsel Seeland. Bei einem Besuch hast du die Möglichkeit, mehr über die Geschichte Dänemarks zu erfahren.

Beim Trelleborg Vikings Festival in Trelleborg wird eine Wikingerschlacht nachgestellt. © Quelle: imago images/imagebroker

26. Maison Carrée in Nîmes, Frankreich

Die Maison Carrée ist nicht etwa ein Haus, sondern ein außergewöhnlich gut bewahrter Tempel aus der Römerzeit. Dieser Tempel entstand im ersten Jahrhundert zu Ehren von Gaius und Lucius Caesar. Du findest das Gebäude im Herzen des historischen Nîmes mit seinen zahlreichen römischen Bauten wie dem Amphitheater Arènes de Nîmes.

Es lohnt sich, die Stadt bei einem Städtetrip durch Südfrankreich zu erkunden, denn sie hat kulturell und geschichtlich eine Menge zu bieten. Außerhalb der Stadt wartet in Vers-Pont-du-Gard außerdem der berühmte Aquädukt Pont du Gard.

Die Maison Carrée in Nîmes ist ein wunderschöner römischer Tempel im Herzen der Altstadt. © Quelle: IMAGO/Danita Delimont

27. Astronomische Observatorien der Föderalen Universität Kasan, Russland

Kasan liegt im Südwesten Russlands, und dort wurde schon 1837 etwas ganz Besonderes gebaut: ein erstes astronomisches Observatorium.

Das Gebäude mit drei Türmen und einer Fassade in Halbkreisform befindet sich auf dem Universitätscampus. 1901 kam ein zweites Observatorium hinzu, in einem eher ländlichen Vorort. Da die beiden Obersvatorien und ihre Ausstattung äußerst gut erhalten sind und den Wandel von Astrometrie zu Astrophysik bezeugen, verdienen sie nun den Welterbe-Status.

Übersicht über alle neuen Welterbestätten

Welche weiteren Sehenswürdigkeiten und Naturwunder die Unesco 2023 außerdem noch in die Liste der Welterbestätten aufgenommen hat, kannst du hier im Detail nachlesen.

