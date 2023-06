Tolle Reiseziele: Unesco-Welterbestätten in Deutschland

Ob Industrie-Denkmal wie die Zeche Zollverein in Essen, religiöse Kultstätte wie die Wartburg in Eisenach, Naturwunder wie das Wattenmeer oder kulturelle Hochstätte wie die Weimarer Klassik – die 51 ausgezeichneten Welterbe-Stätten der Unesco bilden Deutschland in seiner ganzen Vielfalt ab.

Als nächstes könnte auch das Schloss Neuschwanstein in Bayern mit in die Liste aufgenommen werden. Bei einem Bürgerentscheid im Juni 2023 haben die Einwohnerinnen und Einwohner von Schwangau im Allgäu einer Bewerbung grünes Licht gegeben.

Füssen ist unter anderem bekannt für sein atemberaubendes Schloss Neuschwanstein. © Quelle: imago images/imagebroker

Die Welterbe-Stätten im Überblick

Seit im Jahr 1978, also 33 Jahre nach der Gründung der Unesco, mit dem Aachener Dom das erste deutsche Bauwerk als Welterbe ausgewiesen wurde, hat sich die Liste gefüllt. Es war auch das Jahr 1978, als die Liste überhaupt erst begonnen wurde. Mittlerweile findest du eine dieser Weltattraktionen bestimmt auch in der Nähe deines Wohnorts. Alle Welterbestätten in Deutschland stellen wir dir hier vor.

Mehr als 1000 Unesco-Welterbestätten weltweit

Deutschland ist indes nur ein Teil der langen Unesco-Welterbe-Liste. Inzwischen finden sich weltweit 1157 Denkmäler, Stätten und Naturgebilde auf der Liste, als Weltkulturerbe oder als Weltnaturerbe. Alle 1157 haben einen universellen Wert gemeinsam, der sie besonders schützenswert macht. Die Stätten finden sich in insgesamt 167 Ländern.

Deutschland hatte übrigens noch ein weiteres Weltkulturerbe – den Status verlor die Kulturlandschaft Dresdner Elbtal aber im Jahr 2009. Der Grund dafür ist der Bau der Waldschlößchenbrücke über die Elbe. Bereits infolge der Planungen wurde das Dresdner Elbtal in die Liste des gefärdeten Welterbes aufgenommen.

Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im November 2020 publiziert. Wir haben ihn im Juni 2023 aktualisiert.

