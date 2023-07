Pink Paradise: Diese 13 Unterkünfte muss du gesehen haben

Im Urlaub wollen die meisten Reisenden so richtig entspannen und setzen dabei sprichwörtlich ganz gerne auch einmal die rosarote Brille auf. Bei manchen Ferienunterkünften und Hotels ist der Blick durch die Brille aber gar nicht nötig. Denn einige außergewöhnliche Unterkünfte auf der Welt sind im wahrsten Sinne des Wortes „von Haus aus“ pink.

Ein pinkfarbenes Hotel kann eine Möglichkeit sein, etwas Besonderes und Außergewöhnliches zu erleben. Außerdem bieten Ferienhäuser mit rosa Anstrich eine auffällige Kulisse für die perfekten Instagram-Fotos.

Das Duomo Milano Hotel in Italien setzt auf ein pinkes Innendesign. © Quelle: Expedia

Nachfrage nach pinken Unterkünften gestiegen

Auch das dürfte zu den Gründen zählen, warum die Nachfrage nach pinken Unterkünften zugenommen hat: Wie eine Datenanalyse des Online-Reisebüros Expedia aus dem September 2022 zeigt, ist das Interesse der Deutschen an pinkfarbenen Hotels in den Monaten März bis September 2022 um 60 Prozent gestiegen, zeitgleich mit dem Aufkommen der neuen Trend-Ästhetik, dem sogenanntem Barbiecore. Die Daten basieren auf Suchanfragen auf „Expedia.de“ für eine Auswahl von 15 Hotels weltweit mit einer pinkfarbenen Außen- und/oder Innenansicht.

Einige von uns lieben Pink aktuell auch wegen des neuen Barbie-Films mit Margot Robbie und Ryan Gosling, der ab 20. Juli in die Kinos kommt. Fans können unter anderem im Barbie Dreamhouse in Malibu übernachten. Dies ist über die Plattform Airbnb möglich.

Der reisereporter stellt dir außerdem 13 weitere Unterkünfte für einen stylischen Urlaub in Pink à la Barbie vor. Auch ein Hotel in Deutschland ist dabei sowie sieben weitere Unterkünfte in Südeuropa.

1. Ferienhaus in Burano, Italien

In der Lagune von Venedig liegt die Insel Burano. Sie ist bekannt für ihre vielen kleinen, bunten Häuser, die sich entlang der Kanäle erstrecken. Jedes Haus ist in einer anderen lebendigen Farbe gestrichen. Der Farbenreichtum verleiht der Insel eine malerische und einzigartige Atmosphäre.

Teil der einzigartigen Szenerie ist auch ein pinkes Ferienhaus. Das kunstvolles Cottage liegt direkt am Wasser und bietet Platz für vier Personen. Die 70 Quadratmeter große Privat-Unterkunft hat zwei Einzelbetten auf dem Dachboden und ein großes Doppelbett im ersten Stock. Im Erdgeschoss liegen eine gut ausgestattete Küche mit Essbereich und das Badezimmer.

Mit dem Wasserbus (Vaporetto) kannst du innerhalb von 30 Minuten Muranon und in 20 Minuten den Strand von Ca‘Savio erreichen. Nach Venedig brauchst du rund 40 Minuten.

Die bunte Kulisse ist auch ein Magnet für Touristinnen und Touristen sowie für Fotografinnen und Fotografen. Wundere dich als nicht, wenn du fotografiert wirst. Die Unterkunft ist ab 206 Euro pro Nacht auf auf FeWo-direkt buchbar.

Das Ferienhaus im italienischen Burano ist ein echter Blickfang. © Quelle: FeWo-direkt

2. ODSweet Duomo Milano Hotel in Mailand, Italien

Das ODSweet Duomo Milano Hotel in der italienischen Stadt Mailand gehört laut Expedia-Daten zu den angesagtesten Unterkünften mit pinkfarbenen Features. Es hat im Vergleichszeitraum (1. März 2022 bis 31. August 2022 vs. 1. September 2021 bis 28. Februar 2022) mit 315 Prozent mehr Suchanfragen auf „Expedia.de“ im Jahr 2022 das Interesse der „Barbiecore“-Fans geweckt.

Das Stadthotel liegt nahe der Piazza del Duomo und Galleria Vittorio Emanuele II mitten im Zentrum Mailands, und zwar in der Zone 1 Centro Storico. Du kannst zwischen 34 Zimmern und Suiten wählen, die auch teilweise pink eingerichtet sind. Expedia zufolge kostet die Buchung im Juli 239 Euro pro Nacht.

Das Duomo Milano Hotel setzt auf ein pinkes Innendesign. © Quelle: Expedia

3. The Ritz-Carlton Abama auf Teneriffa, Spanien

Machst du Urlaub auf den Kanaren und sehnst dich nach einem Traum in Pink, ist diese Unterkunft auf Teneriffa das richtige für dich. Das 5-Sterne-Hotel hat einen pinkfarbenem Terrakotta-Anstrich und punktet mit Meerblick.

Der Strand Playa de Abama ist 15 Gehminuten entfernt. Wer keine Lust hat ins Meer zu springen, kann sich im Pool abkühlen und die Aussicht aus Wasser genießen.

Das Ritz-Carlton Abama ist ab 294 Euro pro Nacht im Juli 2023 buchbar.

Wenn im Ritz-Carlton keine instagram-tauglichen Bilder entstehen, läuft was falsch. © Quelle: Expedia

4. Apartamentos Wi-Ki-Woo auf Ibiza, Spanien

Ein Aparthotel mit pinkfarbenen Akzenten findest du auch auf den Balearen, und zwar auf der spanischen Mittelmeerinsel Ibiza. Apartamentos Wi-Ki-Woo hat im Vergleichszeitraum 290 Prozent mehr Suchanfragen auf Expedia.de erzielt.

Das nachts pink beleuchtete Hotel liegt in San Antonio auf Ibiza in unmittelbarer Strandnähe.

Apartamentos Wi-Ki-Woo auf Ibiza, Spanie. © Quelle: Expedia

Zimmer im Aparthotel sind ab 451 Euro pro Nacht buchbar. Das Farbkonzept setzt eindeutig auf die Pink, nicht nur, was die Beleuchtung anbelangt. Auch die Zimmer sind pastellfarben gestrichen und dekoriert, auch in rosa. Ein echter Eyecatcher ist jedoch die pinke Ausstattung des Außenpools.

5. Paradiso Ibiza Art Hotel auf Ibiza, Spanien

Ebenfalls auf Ibiza und in der Bucht von San Antonio liegt das Paradiso Ibiza Art Hotel. Auch für diese Unterkunft mit rosa Akzent ist das Suchinteresse im Vergleichszeitraum 2022 gestiegen und zwar um knapp 300 Prozent. Du kannst aus 60 Zimmern wählen. Die teils Pink eingerichteten Suiten in dem Adults-Only-Hotel mit 4 Sternen sind ab 332 Euro pro Nacht im Juli 2023 buchbar.

Auch der Außenpool mit Bar, Sonnenliegen und Sonnenschirmen versprüht einen pinken Glamour.

Paradiso Ibiza Art Hotel auf Ibiza, Spanien. © Quelle: Expedia

6. Ferienhaus auf Naxos, Griechenland

Urlaub auf Griechenland ist dieses Jahr bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern sehr gefragt. Suchst du nach einer wirklich besondere Unterkunft für den Sommer, solltest du dieses private Ferienhaus auf Naxos auf dem Schirm haben. Die Insel ist die größte der Inselgruppe der Kykladen und punktet mit malerischen Strände und urigen Dörfern.

Das rosa gestrichene Feriendomizil liegt in einem Kykladen-Turmhaus, rund sieben Kilometer von der Stadt Naxos entfernt und bietet auf 126 Quadratmeter Platz für acht Personen. Es verfügt über drei Schlafzimmer, drei Badezimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Außerdem gibt es einen gepflasterten Garten, einen Außenpool und eine Terrasse.

Zwischen den sandfarbenen Gemäuern ist der Farbton des Turms ein richtiger Blickfang. Die Unterkunft liegt „fewo-direkt“ zufolge in der Nähe des Olivenpressenmuseum von Eggaresin und kostet mindestens 485 Euro pro Nacht. Das Inselturmhaus ist eine von insgesamt sechs Residenzen. Sie befinden sich in Privatbesitz und bilden insgesamt einen großen Komplex, der unter dem Namen „Georgilas Cave House“ bekannt sind.

Alle Gebäude zeichnen sich durch rosa Farbakzente aus.

Das rosa Inselturmhaus auf Naxos ist kaum zu übersehen. © Quelle: FeWo-direkt

7. Mount Nelson, A Belmond Hotel in Kapstadt, Südafrika

Auch in Kapstadt kannst du in einem zuckerwatten-rosa Hotel nächtigen. Das Mount Nelson, A Belmond Hotel, ist ein 5-Sterne-Hotel in luxuriösem Stil und mit pinken Vibes. Es liegt im Stadtzentrum von Kapstadt und verfügt über 198 Zimmer sowie zwei Außenpools mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen.

Günstig ist eine Übernachtung nicht gerade: Sie kostet mindestens 743 Euro pro Nacht im Juli 2023.

Mount Nelson, A Belmond Hotel in Kapstadt, Südafrika. © Quelle: (C) Expedia

Das Hotel befindet sich laut Expedia zwölf Gehminuten vom South African Jewish Museum entfernt und liegt in der Nähe der Long Street (acht Gehminuten) und der Kloof Street (zwei Gehminuten) entfernt. Beide Straßen sind für ihre abwechslungsreiche Gastronomie, ihre Einkaufsmöglichkeiten, zahlreiche Boutiquen, Kunstgalerien, Antiquitätenläden und Modegeschäfte sowie ihr lebendiges Nachtleben bekannt. Auch der historische Platz Greenmarket Square lädt zum Bummeln und Shoppen ein.

Für kulturell Interessierte ist das Iziko Social History Centre ein Must-See. Es ist Teil des Iziko Museums, das mehrere Museen und Galerien in Kapstadt umfasst und beherbergt eine umfangreiche Sammlung, die sich mit der Sozialgeschichte Südafrikas befasst.

Das Mount Nelson, A Belmond Hotel in Kapstadt, Südafrika versprüht rosa Luxus-Glamour. © Quelle: Expedia

8. Ferienhaus am Playa Flamingo, Costa Rica

Eine Reise ins Naturparadies Costa Rica kann so schon ein Erlebnis sein. Noch rosiger wird dein Urlaub im wahrsten Sinne des Wortes in einem Ferienhaus am Playa Flamingo am Kap Cabo Velas in der Provinz Guanacaste.

Die rosafarbene Luxus-Villa „Fugata Flamingo“ thront auf einer Klippe direkt über dem Pazifik und macht seinem Namen alle Ehre. Der Flamingo Beach ist nur 600 Meter entfernt. Noch näher liegt der Potrero Bay, der für seinen Fischfang bekannt ist. Das 279 Quadratmetergroße Ferienhaus bietet Platz für vier Personen und verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, Küche und Wohnbereich. Außerdem gibt es einen Balkon, eine Terrasse sowie einen Infinity-Pool.

Das Ferienhaus liegt 50 Minuten vom Flughafen Liberia entfernt. Pro Nacht kostet die Unterkunft mindestens 583 Euro informiert fewo-direkt.

Das Ferienhaus in Costa Rica macht seinem Namen alle Ehe und erstrahlt in einem flamingohaften Pink. © Quelle: (C) FeWo-direkt

9. Ferienhaus auf den Kaimaninseln, Karibik

Strandurlaub in einem rosa Traumhaus? Den kannst du auch auf den Cayman Islands haben. Die Inselgruppe besteht aus drei Hauptinseln (Grand Cayman, Little Cayman und Cayman Brac), gehört zu den Großen Antillen und liegt in der Karibik.

Auf der Nordseite von Grand Cayman triffst du auf ein pinkes Beach House. Es hat einen eigenen Strandabschnitt und liegt in der Nähe des sogenannten Rum Point, einem weißen Sandstrand, der für sein klares, flaches Wasser bekannt ist und zum Schwimmen, Schnorcheln und Entspannen einlädt.

Das 260 Quadratmeter große, barbiefarbene Privathaus bietet Platz für sechs Personen, hat drei Schlafzimmer, vier Badezimmer, verfügt über eine Küche und ein Wohnzimmer. Es gibt auch einen Pool mit einer großen Terrasse mit Blick auf die Karibik. Die Unterkunft ist ab 648 Euro pro Nacht auf „FeWo-direkt“ buchbar.

Das Ferienhaus auf den Cayman Islands ist nicht zu übersehen. © Quelle: (C) FeWo-direkt

10. The Don CeSar in Florida, USA

Dieses pinkes 4-Sterne-Hotel im historischen Stil liegt direkt am weißen Sandstrand St. Pete Beach. Es bietet 277 Zimmer, einen Pool mit Sonnenliegen, einen Garten und eine Bar. Außerdem verfügt das Hotel über einen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool. Vorort kannst du dich in verschiedenen Restaurants, wie The Rowe Bar, die Beachcomber Bar & Grill oder Society Table, verwöhnen lassen. Eine Unterkunft ist ab 409 Euro pro Nacht im Juli 2023 auf Expedia buchbar.

The Don CeSar in Florida, USA, sieht aus wie ein rosa Schlösschen. © Quelle: Expedia

11. Ferienhaus in Texas, USA

Pinker geht es auch in dieser Ferienunterkunft in Hays County im Bundestaat Texas (USA) kaum. Dort wurde auf ein komplett rosa Innendesign gesetzt und auch von außen ist das Haus pink gestrichen.

In dem Ferienhaus Hays County können auf zwei Schlafzimmer verteilt bis zu zwölf Personen in Doppelstockbetten übernachten. Es gibt zwei Badezimmer, auch pink, sowie eine große Küche ein Wohnzimmer mit Essbereich sowie eine rosa eingerichtete Terrasse mit Feuerstelle.

Außerdem gibt es einen beheizten Pool und einen Whirlpool. Eine Nacht in dem Ferienhaus kostet durchschnittlich 1123 Euro.

Bei der pinken Einrichtung denkt man nicht als erstes an ein Ferienhaus in Texas, oder? © Quelle: (C) FeWo-direkt

12. Ferienhaus „Pink Coral“ auf den Bahamas

Suchst du nach einer außergewöhnlichen und pinken Unterkunft, wirst du auch auf den Bahamas fündig werden.

Das Ferienhaus „Pink Coral“ liegt im Atlantischen Ozean auf der dreizehn Kilometer großen Insel Elbow Cay, und zwar im Zentrum des Dorfes Hope Town. Seinen Namen verdankt es seinen rosa Außenanstrich.

Die Inneneinrichtung ist ausnahmsweise nicht pink. Auf zwei Schlafzimmer verteilt können vier Personen in dem Haus unterkommen. Das Pink Coral verfügt über zwei Badezimmer, eine Küche eine Terrasse. Das Ferienhaus ist ab 376 Euro pro Nacht buchbar.

Das Ferienhaus auf den Bahamas sticht eindeutig hervor, © Quelle: (C) FeWo-direkt

13. Hotel „Nhow Berlin“, Deutschland

Auch in Deutschland kannst du Urlaub in einem pinken Hotel machen. Vielleicht ja bei deinem nächsten Städtereise nach Berlin?

Inmitten der Szeneviertel Friedrichshain und Kreuzberg triffst du an der Spree auf das Nhow Berlin. Das 4-Sterne-Hotel verfügt über 304 Zimmer, die der New Yorker Designer Karim Rashid in einem futuristischen Look mit pinken Farbaspekten gestaltet hat. Ob rosa Stühle, pinke Bettwäsche oder rosa Badezimmerfliesen, Fans der rosa Ästhetik kommen hier voll auf ihre Kosten.

Der pink beleuchtete Eingang des nhow Berlin gibt den Gästinnen und Gästen einen ersten Vorgeschmack, was sie im Inneren erwartet. © Quelle: (C) Expedia

Das Hotel hat unter anderem einen Spa-Bereich mit Sauna und Dampfbad. Außerdem gibt es eine Außenterrasse mit Zugang zum Restaurant, eine Lobbybar sowie Tonstudios und einen eignen Aufnahmeraum.

Hier ist quasi alles pink. © Quelle: (C) Expedia

Das Hotel mit pinken Designelementen ist laut Expedia ab 115 Euro pro Nacht im Juli 2023 buchbar. Die East Side Gallery ist nur sechs Gehminuten entfernt

Sogar das Bad ist pink gefliest. © Quelle: (C) Expedia

