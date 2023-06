Unwetter Lambert: Deutsche Bahn warnt vor Zugausfällen

Unwetter Lambert naht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag, 22. Juni, und für die Nacht zum Freitag, 23.Juni, vor verbreitet schweren Gewittern mit teilweise heftigem Starkregen und hoher Unwettergefahr.

Die Deutsche Bahn teilt mit, dass es deswegen zu Zugausfällen und Beeinträch­tigungen im Bahnverkehr in großen Teilen Deutschlands kommen könnte: „Auswirkungen auf den Zugverkehr der Deutschen Bahn sind nicht ausgeschlossen“, teilt der Konzern auf seiner Webseite mit.

Für Reisende, die früh unterwegs sind, könnte es ungemütlich werden – sie sollten definitiv mehr Zeit einplanen. Menschen in NRW trifft das ausgerechnet am ersten Tag der Sommerferien.

Zugtickets sind flexibel nutzbar

Die Deutsche Bahn hat wegen des Unwetters Lambert Kulanzregeln bekanntgegeben: Wer die geplante Reise am 22. oder 23. Juni verschieben möchten, kann die Fahrkarte zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. „Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung“, teilt die DB mit. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden.

Wollen Reisende bei einem Zugausfall komplett auf die Reise verzichten, dann erstattet die Bahn den vollen Fahrpreis für das Ticket. Diesen Erstattungsanspruch haben sie laut DB auch bei einer zu erwartenden Verspätung am Zielbahnhof von mehr als 60 Minuten.

Daneben gelten laut Bahn die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte, sodass beispielsweise auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist. Wer mindestens 60 Minuten später als geplant ankommt, hat Anspruch auf 25 Prozent Erstattung, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent. Mehr Infos finden Reisende dazu unter bahn.de/fahrgastrechte.

Die Bahn bittet alle Reisenden, sich vor der Fahrt zum Bahnhof über ihre Verbindung auf der Bahn-Webseite, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft 030/2970 zu informieren.

Wann zahlt mir die Bahn das Hotelzimmer?

Es ist der Worst Case: Reisende stranden wegen des Unwetters am Bahnhof, die Bahn kann sie an diesem Tag nicht auf einem alternativen Weg (wie Bussen im Schienenersatzverkehr) ans Ziel bringen. Und nun? In diesem Fall muss die Deutsche Bahn eine Unterkunft besorgen und auch den Weg dorthin sowie am nächsten Tag zurück zum Bahnhof organisieren.

Wer sich selbst ein Hotelzimmer buchen will, sollte sich vorab unbedingt bestätigen lassen, dass das Bahnunternehmen keine Fahrt mehr an diesem Tag durchführen wird und auch nicht mit einer Unterkunft für die Nacht helfen kann. Die Hotelrechnung kann dann später bei der DB eingereicht werden.

Flug wegen Zugausfall verpasst: Zahlt die Bahn Entschädigung?

Vor allem viele Menschen in NRW nutzen zum Ferienstart die Bahn, um zum Flughafen zu gelangen. Wenn der Zug ausfällt oder dermaßen verspätet ist, dass der Flug verpasst wird, ist der Urlaubsstart vermiest. Und nun?

Wer Zug- und Flugticket einzeln gekauft hat, hat Pech. Die Bahn leistet hier keine Entschädigung. Denn in diesem Fall gelten bei Verspätung und Zugausfall zwar die Fahrgastrechte, der Flug wird aber nicht berücksichtigt. Reisende müssen grundsätzlich die Möglichkeit von Unwettern und anderen Problemen sowie daraus folgenden Verspätungen oder Zugausfällen in die Anreisezeit zum Airport einkalkulieren und sich gegebenenfalls selbst um einen alternativen Transport kümmern.

Bei Rail-and-Fly-Tickets (früher auch „Zug zum Flug“ genannt) sieht das anders aus: In der Regel haben die Reisenden dann einen Vertrag mit einem Reiseveranstalter oder einer Airline geschlossen. Es handelt sich dann um eine zusammen gebuchte Leistung, und für deren Erfüllung ist der Veranstalter verantwortlich. Er muss die Betroffenen auf einen neuen Flug umbuchen beziehungsweise die Kosten für einen Ersatzflug erstatten. Auch eine Entschädigung wegen eines Reisemangels kann fällig werden.

