Reisetrends: Die gefragtesten Urlaubsziele für 2024

Von November 2021 bis Ende Oktober 2022 verdoppelten sich allein die deutschen Ausgaben für Reisen von 28,8 Milliarden auf 58,6 Milliarden Euro, wie der Deutsche Reiseverband (DRV) mitteilte. Noch immer setzt sich der Trend zur zeitigen Buchung fort. Viele nutzen Frühbucherangebote, um sich ihr Wunschhotel zum günstigen Preis zu sichern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tui: Selbstversorgerappartements gefragt

Für Tui-Reisende „sind die griechischen Inseln, die türkische Riviera, die Balearen und die Kanaren auch 2024 die beliebtesten Urlaubsziele“, sagt Tui-Sprecherin Anja Braun. „Vom anhaltenden All-inclusive-Trend werden zudem auch Ägypten, Tunesien oder die Kapverden profitieren, da mehr als 90 Prozent der Unterkünfte dort all-inclusive bieten.“

Abseits der Touristen: Hier findest du in Europa noch Ruhe 2023 hat sich wieder gezeigt, wie voll es in den beliebten Urlaubsländern Europas werden kann. Es gibt aber noch ein paar unentdeckte Perlen, die nicht überlaufen sind. Welche Länder das sind, verrät dir der reisereporter. Hier den ganzen Artikel lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Die Sehnsucht nach der Ferne wächst: „In vielen Ländern wird es wieder günstiger – beispielsweise im südlichen Afrika, Vietnam, Malaysia, Australien und Neuseeland“, sagt Braun. Außer den Malediven seien die USA, Thailand und die Dominikanische Republik die Topfernreiseziele.

Außerdem steige das Interesse an Selbstversorgerappartements. „Insbesondere Familien schätzen den Komfort mit mehr Platz, Privatsphäre und maximaler Flexibilität“, sagt Braun. „Tui führt in diesem Winter mit Time to smile eine eigene Marke für Ferienapartments ein.“ Vier-Sterne-Anlagen mit hohem Qualitätsstandard und Poolbereich.

FTI: Homestays in Thailand

„Die meisten buchen nach wie vor eher exklusivere Kategorien und häufiger Hotels direkt am Strand, als dass sie zugunsten des Preises Abstriche bei der Lage machen. Tendenziell werden Pauschalreisen mit All-inclusive-Verpflegung bevorzugt“, sagt FTI-Pressesprecher Steffen Wulf.

„Ägypten-Fans haben mittlerweile die Wahl zwischen mehr als 250 Hotels und mehr als 200 wöchentlichen Flügen von 16 deutschen Flughäfen aus“, sagt Wulf. „Auf dem Nil haben wir die Anzahl der Schiffe erhöht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der buddhistische Tempel Wat Arun zählt zu den touristischen Highlights in Bangkok, Thailand. © Quelle: imago images/Peter Schickert

„Neu im Programm ist die grüne Insel St. Lucia“, sagt Wulf. Außerdem habe man das Angebot in Mexiko und in den USA erweitert. Und in Thailand werden seit Kurzem Home stays angeboten. Zudem gebe es ab November Flüge von Berlin und Leipzig nonstop nach Dubai.

Gebeco: China wieder im Programm

„Bewährt bleiben klassische Ziele in Europa wie Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Zypern und Griechenland; genau wie Irland, Island und Großbritannien, die auch nächstes Jahr wieder sehr gut gebucht sind“, sagt Gebeco-Geschäftsführer Michael Knapp. Auf der Mittelstrecke seien besonders die Länder Jordanien, Türkei und Marokko gefragt.

„Hoch im Kurs steht das Trendziel Japan, danach folgen Vietnam, Südafrika, Namibia, Indien, USA und Usbekistan.“ Auch das Reich der Mitte konnte wieder ins Programm aufgenommen werden. Ende Oktober reist die erste Gebeco-Gruppe wieder nach China.

Hinter dem Black Dragon Pool im Jade Spring Park Lijiang in der chinesischen Provinz Yunnan erhebt sich der Jade Dragon Snow Mountain über dem Moon Embracing Pavilion. © Quelle: imago images/ViewStock

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wikinger Reisen: Mehr Power und Action

Auch Eva Machill-Linnenberg, Sprecherin von Wikinger Reisen, bestätigt eine große Reiselust: „Auch im Fernreisebereich ist die Nachfrage groß. Besonders beliebt sind Costa Rica und Vietnam.“

Mit neuen Bergwanderungen und Trekkings will Wikinger Reisen mehr Power und Action ins Programm bringen: Outdoorerlebnisse auf den Lofoten, Korsika und Mallorca, im Golf von Sorrent, in den Brenta-Dolomiten und in Albanien.

In den Bergen Korsikas liegt das beschauliche Dorf Vico. © Quelle: imago images/Peter Schickert

Auf Korsika ergänzt der Veranstalter sein Angebot um eine Tour im Hochgebirge. Und für alle, die lieber von Ort zu Ort unterwegs sind, hat Wikinger Reisen das neue Trekking Peaks of Balkan aufgelegt – eine zünftige Tour durch Albanien, Montenegro und den Kosovo.

An der Adriaküste Montenegros liegt in einer malerischen Bucht die Stadt Kotor. © Quelle: imago images/Zoonar

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schauinsland-Reisen: Klassiker gefragt

Schauinsland-Reisen sieht die Klassiker Türkei, Griechenland, Ägypten und Portugal weit vorn. Pressesprecher Oliver Harbring: „Und auf der Fernstrecke sehen wir eine besonders hohe Steigerung für die Dominikanische Republik und bei den Malediven.“

Gleichzeitig zeige sich, dass wegen der gestiegenen Preise „vor allem bei preisbewussteren Kunden die kleineren, oftmals familiengeführten Hotelanlagen sehr gefragt sind, beispielsweise das Sunny Days Hotel auf der griechischen Insel Kos.“

Idyllisch sind die Gassen in der Hafenstadt Kos auf der gleichnamigen griechischen Insel in der südöstlichen Ägäis. © Quelle: imago images/robertharding

Als Geheimtipp, preist Harbring das D‘Varee Mai Khao Beach Resort in Thailand an. „Das Resort ist unter anderem mit All-inclusive-Verpflegung buchbar und bietet in Kombination mit seinen Pool-Access-Zimmern einen besonderen Komfort“.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.