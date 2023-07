Urlaub am Wasser: Diese Stadt in Frankreich hat 600 Hausboote

In Frankreich gibt es zahlreiche Flüsse, die perfekt für einen Urlaub auf dem Hausboot oder Ferien am Wasser sind. Einer von diesen Wasserwegen ist die Saône, sie schlängelt sich durch malerische Landschaften wie die Weinregion Bourgogne-Franche-Comté und die Rhône-Alpes. Entlang des Flusses können Reisende eine abwechslungsreiche Natur mit sanften Hügeln, Weinbergen sowie charmanten Dörfern und Städten erleben – zum Beispiel Saint-Jean-de-Losne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die kleine Burgunder Stadt im ostfranzösischen Département Côte-d‘Or liegt direkt im Zentrum der schiffbaren Wasserstraßen, denn hier münden der Burgunderkanal und der Rhône-Rhein-Kanal in die Saône. Kein Wunder also, dass die Stadt über einen der größten Binnenhäfen Frankreichs verfügt. Die Schifffahrt machte die Stadt auch zu einem wichtigen touristischen Zentrum in Burgund.

Was du in Saint-Jean-de-Losne erleben kannst

Saint-Jean hat eine reiche Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Du solltest daher einen Spaziergang durch die Altstadt unternehmen und dabei historische Gebäude wie die Kirche Saint-Jean-Baptiste oder das Château de Losne besuchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

An den Kais des Flusshafens kannst du es dir auf den Terrassen gemütlich machen, die geschäftige Atmosphäre auf dich wirken lassen und den verschiedenen Schiffen zusehen, die dort anlegen. Auch das Schifffahrtsmuseum solltest du dir nicht entgehen lassen.





Es bietet einen Überblick über das ehemalige Zentrum der Handelsschifffahrt, welches die Stadt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war. Aus diesem entstand schließlich der erste Freizeithafen Frankreichs in einem Binnengewässer. Heute bietet der Yachthafen nach Angaben von der französischen Zeitung „Dijon Beaune“ Platz für 600 Boote. Das ist etwa die Hälfte der Einwohnerzahl der kleinen Stadt südöstlich von Dijon.

Die hohe Anzahl an Hausbooten hat mehrere Gründe: Zum einen liegt dies an der bereits erwähnten geografischen Lage und dem Flussnetzwerk. Ganz Frankreich hat ein weitreichendes Binnenwasserstraßennetz, das den Transport und die Navigation von Hausbooten erleichtert. Mit einer Länge von insgesamt 8500 Kilometern ist es laut „hausboot.de“ das größte in Europa. Zum Vergleich: Deutschland verfügt dem Deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau zufolge nur über 7.476 Kilometer Binnenwasserstraßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Frankreich hat das Hausbootfahren außerdem eine lange Tradition und ist ein beliebter Freizeit- und Tourismussektor. Es gibt viele Bootswerften, Händlerinnen und Händler sowie Anbieterinnen und Anbieter von Hausbooten in der Region, die den Markt bedienen. Das hat dazu geführt, dass Saint-Jean-de-Losne zu einem bekannten Zentrum für den Kauf, Verkauf und die Vermietung von Hausbooten geworden ist.

Die Hausboot-Stadt liegt zudem in der Nähe von beliebten Touristenzielen wie Dijon (rund 40 Kilometer auf dem Landweg) Burgund (90 Kilometer auf dem Landweg). Hausboote bieten dabei eine einzigartige Möglichkeit, diese Regionen zu erkunden. Das wissen auch Hausbootfans zu schätzen, die von der Lage des Städtchens an der Saône profitieren.

Der Fluss lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen, wobei Saint-Jean-de-Losne einen wichtigen Knotenpunkt bildet: Von der Gemeinde Corre bis nach Saint-Jean-de-Losne fließt die Kleine Saône. An ihrem Zusammenfluss mit der Rhône, bist du ab der Hafenstadt auf der Großen Saône unterwegs.

Du kannst dich aber auch ab Saint-Jean-de-Losne „abseilen“ und auf den Wasserweg nach Dijon machen, und zwar wenn du auf dem Burgunderkanal einfährst. Auf diesem rund 30 Kilometer langem Schmalspurkanal erwarten dich bis Dijon etwa 20 Schleusen, die eine spannende Tour garantieren.

Abenteurerinnen und Abenteurer sollten selbst ein Boot ohne Führerschein mieten oder an organisierten Ausflügen und Kreuzfahrten teilnehmen, um die malerische Saône und die umliegende Landschaft zu erkunden. Bootsverleih ohne Führerschein (oder mit) ist an der Wasserstation Marina vom 15. April bis 15. Oktober 2023 möglich, informiert „saone-tourisme“. Wie wär‘s also mit einer Fahrt auf einem Pénichette (Lastkahn) oder mit einem Hausbootabenteuer?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Wassersportarten wie Kajakfahren, Kanufahren und Angeln sind auf dem ruhigen Gewässer der Saône möglich. Die Ausrüstung kannst du vor Ort mieten. Der Fluss bietet laut „soane-tourisme“ auch ideale Segelbedingungen: Die Wasserstraße hat zu jeder Jahreszeit einen ausreichenden Wasserstand und nur wenige Schleusen. Der Schiffbetrieb läuft dabei das ganze Jahr, außer bei Überschwemmungen.

Mehr zum Thema Reiseinspiration Workation: Mit dem Hausboot durch Südfrankreich

Hast du keine Lust, die Nächte auf einem Kahn oder Hausboot zu verbringen, ist es in Saint-Jean-de-Losne auch möglich, in verschiedenen Hotels zu übernachten. Wenn du dich in der Flusshafenstadt kulinarisch verwöhnen lassen möchtest, kannst du in den lokalen Restaurants einkehren, beispielsweise in La Storia am Place Jean Bart oder im Bistro La Cotinière, wo du ebenfalls übernachten kannst. Beide Locations liegen idyllisch am Wasser.

Übrigens ist Saint-Jean-de-Losne auch bestens als Ausgangspunkt für Radtouren geeignet, denn an der Stadt führt entlang der Saône der Radfernweg EuroVelo6 vorbei. Alles in allem hat der kleine Ort eine Menge zu bieten.

Übrigens, falls du mit dem Zug anreisen willst: Mit der Regionalbahn TER ab Dijon kannst du Saint-Jean-de-Losne innerhalb von 30 Minuten erreichen.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.