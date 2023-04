Du willst über Pfingsten Urlaub machen, aber deine Reisekasse ist nicht so prall gefüllt? Dann haben wir gute Nachrichten für dich: Viele Reiseziele sind für unter 300 Euro erreichbar. Eine Übersicht.

Urlaub an Pfingsten: Das sind die günstigsten Flugziele 2023

Für Flugtickets musst du in diesem Jahr deutlich mehr zahlen als im Vorjahr. Die Preise sind um bis zu 60 Prozent gestiegen! Schnäppchen sind aber dennoch möglich.

Im Zeitraum um Pfingsten, vom 15. Mai bis zum 9. Juni, gibt es noch viele schöne Reiseziele, die du trotz gestiegener Preise für unter 300 Euro (Hin- und Rückflug) erreichst. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Reisesuchmaschine „Kayak“ für den reisereporter hervor. Wie verraten, welche das sind.

Diese Städte erreichst du über Pfingsten besonders günstig

Besonders günstig kannst du über Pfingsten in die Städte Kattowitz und Danzig in Polen fliegen. Ein Flug von Dortmund nach Kattowitz kostet dich im Schnitt gerade einmal 75 Euro – ein echtes Schnäppchen! Nach Danzig zahlst du von Hamburg aus für Hin- und Rückflug 101 Euro. Auch das hippe Kopenhagen in Dänemark lockt mit niedrigen Preisen: Von Berlin aus kosten die Flüge nur 110 Euro.

Du wolltest schon immer mal nach London? Dann ist Pfingsten der perfekte Zeitpunkt. Besonders günstig fliegst du mit durchschnittlich 124 Euro von Dortmund aus. Aber auch von den Airports Köln (131 Euro), Bremen (148 Euro), Memmingen (159 Euro) sowie von Hamburg und Frankfurt am Main (jeweils 165 Euro) kannst du zu Schnäppchenpreisen ins Vereinigte Königreich fliegen.

Weitere günstige City-Trips: Amsterdam (von Berlin 157 Euro), Budapest (von Berlin 139 Euro, von Köln 165 Euro), Dublin (von Köln 126 Euro, von Berlin 146 Euro), Mailand (von Köln 106 Euro, von Berlin 141 Euro), Paris (von Frankfurt am Main 165 Euro, von Berlin 171 Euro) und Wien (von Köln 152 Euro, von Stuttgart 177 Euro).

Italien, Spanien, Portugal: Günstig Urlaub machen in Südeuropa

Städte-Trips sind nicht dein Ding und du willst lieber ans Meer? Dann kannst du von Berlin einen Flieger nach Bari in Apulien nehmen. Hin- und Rückflug kosten über Pfingsten im Schnitt gerade einmal 177 Euro. Etwas teurer, aber immerhin noch unter 300 Euro, sind Flugtickets mit Start in Frankfurt am Main – dort liegt der Preis bei 246 Euro.

Die spanische Hafenstadt Alicante erreichst du vom Flughafen Köln aus zu günstigen Preisen. Hin- und Rückflug kosten 197 Euro. Nur ein paar Euro mehr musst du mit Start in Düsseldorf (205 Euro) und Berlin (214 Euro) zahlen. Auch für die Lieblingsinsel der Deutschen, Palma de Mallorca, gibt es Flugtickets unter 300 Euro: Vom Flughafen in Dresden zahlst du für Hin- und Rückflug 216 Euro, von Berlin 220 Euro und von Düsseldorf 233 Euro.

Wenn du über Pfingsten Urlaub in Portugal planst, fliegst du am günstigsten von Berlin nach Faro im Süden des Landes. Hin- und Rückflug kosten auf dieser Strecke 201 Euro. Weitere mögliche Startflughäfen sind Köln (211 Euro), Düsseldorf (264 Euro) und Hamburg (274 Euro).