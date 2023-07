Mehr als 2000 Menschen auf La Palma wegen Waldbrand in Sicherheit gebracht

Die Kanarischen Inseln sind derzeit von einer Hitzewelle betroffen, in den letzten Tagen hatte der spanische Wetterdienst Aemet für mehrere Inseln die höchste Warnstufe ausgerufen. Auf La Palma ist am Samstag ein Waldbrand ausgebrochen, die Löscharbeiten gestalten sich laut den regionalen Behörden schwierig – mehr als 2000 Menschen mussten bereits evakuiert werden.

Das Feuer verbrannte innerhalb weniger Stunden bereits mehr als 4500 Hektar Land und etliche Gebäude auf der kleinen Urlaubsinsel und die Flammen würden sich aufgrund des Windes und der anhaltenden Hitze rasend schnell ausbreiten, so der Präsident der Regionalregierung der Kanaren, Fernando Clavijo.

Wo brennt es auf La Palma?

Das Feuer ist an der Nordwestküste der Insel ausgebrochen, nahe der Ortschaft Puntagorda. Seitdem sind in der Region hunderte Feuerwehrleute im Einsatz und werden von Löschflugzeugen unterstützt. Laut „Teneriffa News“ sind derzeit die Gemeinden Tijarafe, Puntagorda und Garafía, die Flammen würden sich aber schon in Richtung des Nationalparks Caldera de Taburiente bewegen.

Präsident Clavijo forderte die Einheimischen sowie Reisende in der Region auf der Evakuierung und den Anweisungen der Sicherheitskräfte unbedingt Folge zu leisten. Derzeit sei nicht auszuschließen, dass der Waldbrand bis in die Stadt Tijarafe vordringen könnte. Straßen in die betroffenen Regionen wurden von der Polizei bereits gesperrt.

Eine Karte zeigt, wo auf La Palma derzeit Waldbrände lodern. © Quelle: FIRMS - The Fire Information for Resource Management System

Kann mein Urlaub auf La Palma stattfinden?

Wer in Kürze den Urlaub an einem der aktuell betroffenen Orte auf La Palma plant, sollte sich vorab mit seinem Reiseanbieter in Verbindung setzen.

Waldbrände sind in Spanien und besonders auf den Kanaren während des Sommers keine Seltenheit, ein Urlaub muss deswegen nicht sofort abgesagt werden. Trotzdem sollten sich Urlauberinnen und Urlauber immer aktuell informieren.

Geplanten Urlaub wegen Waldbrand stornieren: Das sind die Bedingungen

Waldbrände gehören zu den außergewöhnlichen Umständen, jedoch gibt es rechtliche Unterschiede, ob du eine Pauschal- oder Individualreise gebucht hast. Bei einer Pauschalreise kannst du wegen der Feuer unter Umständen kostenlos zurücktreten.

Das gilt allerdings nur, wenn die Flammen in unmittelbarer Nähe zum Urlaubsort lodern. Zudem sind konkrete Beeinträchtigungen, etwa Ascheregen oder Evakuierungsmaßnahmen, notwendig. In diesen Fällen kannst du deine Reise auch vorzeitig kündigen, solltest du bereits vor Ort sein. Die Mehrkosten müssen Reisende und Veranstalter dann untereinander aufteilen. Außerdem bestehen in diesem Fall Minderungsansprüche.

Waldbrand: Unter welchen Umständen kann ich nicht stornieren?

Wenn dein Urlaub in einer der betroffenen Regionen erst in einigen Wochen stattfindet, solltest du abwarten, wie sich die Lage vor Ort entwickelt. Die reine Angst vor Waldbränden rechtfertigt keinen kostenlosen Rücktritt.

Die Polizei hat Zugangsstraßen in die betroffenen Regionen abgesperrt. © Quelle: imago images/ABACAPRESS

Wer Flug und Unterkunft separat gebucht hat, muss in die Vertragsbedingungen der Airline und des Beherbergungsbetriebs schauen: Darin sollten Stornierungsmöglichkeiten und entsprechende Gründe dafür festgehalten sein. Oft ist eine kostenlose Stornierung nicht möglich, wenn Flug und Übernachtungsmöglichkeit eigentlich wie geplant stattfinden können.

