Urlaub auf Mallorca: Was sich 2023 alles ändert

Die mitunter beliebteste Insel der Deutschen macht auch 2023 so einige Veränderungen durch – einige zum Vorteil, andere zum Nachteil von Urlauberinnen und Urlaubern. Wir bringen dich auf den neuesten Stand, was du künftig auf Mallorca beachten musst. Ein Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alkoholverbot rund um den Ballermann wird ausgeweitet

Rund um den Ballermann ist es ab April in vier weiteren Gebieten nicht erlaubt, öffentlich Alkohol zu konsumieren, für Alkohol zu werben oder ihn auszuschenken. Auch „starke Ruhestörungen“ unter Alkoholeinfluss sollen geahndet werden – mit Geldstrafen von bis zu 3000 Euro. Die neuen Verbotszonen gelten für die Carrer de Miquel Pellisa, besser bekannt als Bierstraße, die Carrer de la Missió de San Diego, die Carrer del Llaüt sowie die Meerespromenade Carretera de s‘Arenal.

Mallorca will strenger gegen Sauf- und Partytouristinnen und ‑touristen vorgehen. © Quelle: imago images/Geisser

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Mallorca versucht schon lange, mit verschiedenen Maßnahmen gegen exzessive Partytouristen vorzugehen. Der Verkauf von Alkohol an Kiosken und in Supermärkten wurde deshalb zwischen 21.30 Uhr abends und 8 Uhr morgens teilweise verboten. Auch Happy Hours, All-you-can-drink-Angebote und organisierte Kneipentouren in den Regionen Playa de Palma, S‘Arenal und Magaluf sind nicht mehr erlaubt. All-inclusive-Hotels in Magaluf, Sant Antoni und Playa de Palma dürfen nicht mehr als sechs Drinks pro Tag ausschenken.

Strände auf Mallorca verlieren das Gütesiegel Blaue Flagge

Auf Mallorca haben drei Strände ihre Blaue Flagge verloren, das Gütesiegel der Organisation Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor zeichnet Küstenabschnitte aus, die bestimmten Qualitätskriterien entsprechen. Die Playa de Palma und Cala Estància im Gemeindegebiet Palma de Mallorca und die Cala Gran in der Gemeinde Santanyí verloren die Auszeichnung.

Drei Strände auf Mallorca sind 2023 nicht mehr mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. © Quelle: FEE International

Die Strände im Gemeindegebiet Palma de Mallorca verzichteten in diesem Jahr freiwillig auf die kostenpflichtige Zertifizierung. Im Fall der Cala Gran ist die Wasserqualität für nicht mehr ausreichend. 20 Strände auf der Insel wurden jedoch auch 2023 mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet.

Mallorca: Rauchverbot an immer mehr Orten

Spanien will mit einem neuen Anti-Raucher-Gesetz die Zahl der Raucherinnen und Raucher im Land bis 2025 deutlich senken. Auf Mallorca wird daher weiterhin am Rauchverbot auf Restaurantterrassen festgehalten. Ursprünglich hatte es nur der Bekämpfung der Corona-Pandemie dienen und Menschenansammlungen im Freien verhindern sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zusätzlich gibt es an immer mehr Stränden auf Mallorca ein Rauchverbot. Im April haben vier weitere Küstenabschnitte erklärt, dass dort nun ebenfalls nicht mehr geraucht werden darf.

Neue Regeln auf spanischen Stränden: Am Playa de Palma auf Mallorca gilt Rauchverbot. Auch das Mitbringen von Gläsern ist untersagt. © Quelle: imago images/foto2press

Die Gemeinden begründen das Verbot über eine Müllverordnung, die Rauchen am Meer wegen der Kippenstummel untersagt. Wer sich nicht daran hält, kann mit einem Bußgeld von bis zu 2000 Euro bestraft werden.

Hotelzimmer auf Mallorca werden 2023 deutlich teurer

Um die Inflation auszugleichen, ziehen viele Hoteliers auf Mallorca die Preise für das Jahr 2023 an. Besonders hoch dürften die Zimmerpreise bei Hotelketten und modernisierten Häusern ausfallen, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Es seien zum Teil Preiserhöhungen von bis zu 10 Prozent vereinbart worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hotels im mittleren Preis- und Qualitätssegment rechnen mit einem Anstieg der Preise zwischen 7 und 8 Prozent. Nur wenige Unternehmen erhöhen lediglich um 4 Prozent.

Insgesamt sei es für viele profitabler, die Preise zu erhöhen, als das Hotel mit Rabattaktionen zu füllen. Dabei gehen die befragten Hoteliers 2023 mit etwa 15 bis 20 Prozent weniger belegten Zimmern in der Hauptsaison aus.

Die Preise für Hotelzimmer auf Mallorca steigen 2023. © Quelle: imago images/ imagebroker

Immerhin wird die Touristensteuer auf Mallorca nicht erhöht. Zuletzt gab es Diskussionen, dass diese um 50 Prozent steigen sollte. Doch Finanzministerin Rosario Sánchez kündigte im Oktober 2022 an, dass die schon in den letzten Jahren gültigen Preise von maximal 4 Euro pro Person und Nacht, die anhand der Art der Unterkunft festgelegt werden, auch 2023 gelten sollen.

Nächtliche Einlasskontrollen am Strand

Die Gemeinde Llucmajor auf Mallorca plant nächtliche Einlasskontrollen für den Strand. Zu dieser gehört auch der östliche Abschnitt der Playa de Palma. Vom 9. Juni bis zum 7. Juli 2023 soll es nachts nur einen einzigen Zugang zum Strand geben. Dieser wird von der Polizei überwacht – Glasflaschen und Gegenstände, die als Waffen benutzt werden können, sind verboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur am Strand, sondern auch auf Straßen und vor Ferienhäusern in der Gemeinde soll die Polizei Präsenz zeigen, dort wird auch die Guardia Civil im Einsatz sein.

Der Alkoholkonsum soll in bestimmten Gegenden weiter eingeschränkt werden. © Quelle: imago images/imagebroker

Diese Hotels eröffnen 2023 auf Mallorca

Auf Mallorca eröffnen trotz Inflation so einige Hotels. Darunter das Son Bunyola der Luxus-Hotelkette Virgin Limited Edition in der Serra de Tramuntana. In dem Gebirgszug im Westen der Balearen-Insel soll das Hotel mit 26 Luxussuiten im August 2023 eröffnet werden.

Die ehemalige original mallorquinische Finca aus dem 16. Jahrhundert bekommt einen großen Pool auf der historischen Terrasse, einen Wellnessbereich und ein Restaurant, wo einst die Weinpresse stand. Dabei ist das riesige Anwesen umgeben von vielen Olivenhainen, Mandel- und Zitrusbäumen und Weinreben.

Pool samt Meerblick – das hast du im Luxushotel Virgin Limited Edition Son Bunyola auf Mallorca. © Quelle: Virgin Limited Edition Son Bunyola

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hotel Cook’s Club Palma Beach

Das Hotel Cook’s Club Palma Beach könnte vor allem junge Leute begeistern, immerhin befindet es sich nur wenige Gehminuten vom Ballermann und der Playa de Palma entfernt, hat einen Pool samt Bar, eine Sonnenterrasse und einen modernen Fitnessraum.

Das in Palmas Altstadt befindliche Hotel soll nach einer Komplettrenovierung pünktlich zur Hochsaison 2023 wiedereröffnen. Bei der Einrichtung setzten die Verantwortlichen auf Boho-Chic und natürliches Design.

Neues Hotel der Kette JS Hotels in Palma

Ein neues Vier-Sterne-Stadthotel der Kette JS Hotels hat an der Plaza Madrid in Palma de Mallorca eröffnet. Das Gebäude mit 112 Betten in 56 Zimmern soll vor allem Geschäfts- und Städtereisende anlocken.

Neue App für Palma de Mallorca eingeführt

Die Stadtverwaltung von Mallorcas Hauptstadt hat eine neue App auf den Markt gebracht hat. Das nützliche Tool mit dem Namen PalmaApp gibt es im App Store von Apple genauso wie bei Android zum Download.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit sollen sich Touristinnen und Touristen genauso wie Einheimische über aktuelle News, geplante Veranstaltungen und Partys informieren können. Außerdem gibt es Formulare und Anträge, falls du zum Beispiel deinen Mietwagen falsch geparkt hast – auch Tickets für Events können teilweise über die App gekauft werden.

So sieht die neue PalmaApp im iOS-Appstore aus. © Quelle: Screenshot iOS-Appstore

Das ändert sich für Kreuzfahrten auf Mallorca

Nur noch maximal drei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig sollen sich in Palmas Hafen tummeln dürfen – darauf einigten sich die Balearen-Regierung und der Kreuzfahrtverband Clia bereits im Dezember 2021. Im Jahr 2022 galt noch eine Ausnahmeregelung, 2023 greift die neue Regelung.

So wird die Zahl der Anläufe nur noch bei 437 liegen, berichten Inselmedien – 2022 waren es noch 538, im Jahr 2019 waren es noch 590. Mit der Maßnahme soll Luftverschmutzung und der Überfüllung der Altstadt entgegengewirkt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2023 dürfen weniger Kreuzfahrtschiffe in Mallorca gleichzeitig anlegen. © Quelle: imago images/YAY Images

Bau der neuen Tramlinie vom Flughafen nach Palma

Bisher sind Reisende auf Busse, Taxis oder Mietautos angewiesen, um vom Flughafen in ihr Hotel zu gelangen. Das kann gerade in der Hochsaison durch Staus Zeit und Nerven kosten. Eine neue Straßenbahnlinie soll künftig Abhilfe schaffen, die Fahrt bequemer und umweltfreundlicher machen.

Straßenbahnen gibt es in Mallorca bereits. Nun soll auch eine Linie zwischen dem Flughafen und der Innenstadt entstehen. © Quelle: imago images/Panthermedia

Zehn Kilometer, 16 Haltestellen und 30 Minuten soll die Fahrzeit zwischen dem Flughafen Son Sant Joan und der Plaça d’Espanya in der Innenstadt von Palma betragen. Dabei soll die Tram alle zehn Minuten fahren. Später soll es zudem eine Verbindung zum Ballermann geben. Der Bau soll 2023 beginnen. Dabei könnte es zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen. Die erste Bahn soll aber frühestens 2027 fahren.