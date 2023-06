Urlaub außerhalb der Ferien: In diesen Wochen ist es möglich

Günstigere Preise, weniger überlaufen - wer nicht an Ferienzeiten gebunden ist, hat so einige Vorteile. Alleine die Kosten für Flugtickets sind außerhalb der Hauptsaison um ein vielfaches preiswerter. Und auch bei der Unterkunft kannst du außerhalb der Schulferien ordentlich sparen. Es kann sich also definitiv lohen, auf die Lücken im Schulferienkalender zu achten.

Lücken im Ferienkalender nutzen

Da in Deutschland allerdings jedes Bundesland zu anderen Zeiten Ferien hat, ist der Zeitraum außerhalb der schulfreien Tage recht überschaubar. Neben Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und Osterferien sind es in diesem Jahr gerade einmal 15 Wochen, 2024 kommt immerhin auf 19 Wochen.

Übers ganze Jahr verteilt gibt es immer mal wieder Lücken, in denen kein Bundesland Ferien hat. Lediglich in den heißen Sommermonaten Juli und August hast du keine Chance, den Massen deutscher Familienurlauber zu entkommen. Während dieser acht Wochen hat immer irgendwer schulfrei. Spitzenreiter ist dabei die erste Augustwoche mit 100 Prozent Schulschließung in Deutschland.

Sommerurlaub für Ende September planen

Allerdings kann es ja auch im Juni schon schön warm sein. Und hier ergibt sich eine Lücke: Denn nach Pfingsten ist für alle Schüler erst einmal wieder pauken angesagt. Für dieses Jahr bedeutet das, dass die anderthalb Wochen vom 12. bis 21. Juni Schüler- und Schülerinnenfrei ist, in 2024 sind es sogar zweieinhalb Wochen: vom 3. bis 19. Juni.

Wer nach den großen Ferien noch etwas Sommerwärme tanken und ans Meer reisen möchte, sollte bis zur zweiten Septemberhälfte warten. Schon ab Ende August haben nur noch weniger als die Hälfte der Bundesländer Ferien, ab 12. September 2023 wird dann auch in Bayern als letztem Bundesland wieder die Schulbank gedrückt.

Längste Reisezeit außerhalb der Ferien vor Weihnachten

Der Spätsommer eignet sich perfekt für eine Reise in den Süden, in dem es angesichts der Hitzerekorde der vergangenen Jahre während der Sommermonate ohnehin zu warm ist. Das Meer ist zu dieser Jahreszeit noch angenehm warm, die Strände nicht überfüllt und Staugefahr oder Flughafenchaos wie zur Hauptsaison dürfte es auch nicht geben.

Die längste Zeit des Jahres mit Schulpflicht beginnt dann nach den Herbstferien. Ganze sechseinhalb Wochen am Stück wird gelernt und es stehen bundesweit keine Ferien an. Der ideale Zeitpunkt zum Reisen, vielleicht sogar für eine längere Fernreise. Ab Ende Dezember starten dann alle Bundesländer fast zeitgleich in den Weihnachtsurlaub.

Zeiten außerhalb der Ferien 2023 im Überblick:

12. bis 21. Juni

12. bis 29. September

6. November bis 20. Dezember

Die Zeiträume 2024 im Überblick:

15. bis 31. Januar

26. Februar bis 15. März

22. April bis 17. Mai

3. bis 19. Juni

10. bis 27. September

4. November bis 18. Dezember

